Des Moines doit donner la priorité à la communication publique lors de l’embauche d’un chef de police

La recherche du prochain chef de police de Des Moines touche à sa fin. Les candidats sont en cours d’examen ce mois-ci et les finalistes doivent être interviewés début octobre, a indiqué la ville.

Le directeur municipal Scott Sanders et son équipe évalueront de nombreuses compétences importantes en coulisses. Mais une preuve de cohérence dans la communication publique et de respect de l’image publique devrait être une considération clé, un domaine dans lequel le département de police a échoué sous la direction du chef Dana Wingert.

Le chef de la police et les performances du département devraient inspirer confiance, que les agents sont tenus responsables, que les données et l’égalité de traitement guident les décisions, et que le chef de la police établit des attentes claires en matière d’attitude de service.

Donner aux citoyens l’assurance que les fautes de la police sont punies

Il y aura toujours une tension entre l’intérêt public pour les actions de la police et la confidentialité requise pour les questions disciplinaires internes. Mais même en tenant compte de cela, les systèmes internes de la police permettant au public de demander un examen des actions des agents sont d’une opacité frustrante. Ce comité éditorial a plaidé pour la création d’un « comité d’examen citoyen » à Des Moines, similaire à ceux utilisés dans Cedar Rapids et Ville d’Iowa. Mais toute amélioration substantielle visant à fournir aux pétitionnaires la preuve que leurs plaintes ont été soigneusement examinées serait la bienvenue.

En attendant, les informations les plus accessibles au public sur les activités de la police proviennent des procès, et le département de police de Des Moines n’en sort souvent pas bien. Jeudi dernier, la Cour d’appel du 8e circuit des États-Unis a rendu une décision. a permis aux personnes arrêtées après les manifestations liées à la mort de George Floyd en 2020 de poursuivre leurs poursuites judiciaires La décision du juge Jonathan Kobes, nommé par Donald Trump, rejette sans ménagement les arguments des avocats des policiers : « Il va sans dire qu’un policier n’a aucune raison valable d’arrêter quelqu’un qu’il n’a pas vu faire quelque chose de mal. »

Il est possible de reconnaître l’extrême difficulté du maintien de l’ordre pendant ces manifestations et de croire que la police municipale ferait bien d’insister sur le fait que les détentions excessives ne sont pas acceptables – et d’expliquer de manière proactive au public comment sa formation abordera le problème.

Le chef de la police aura la responsabilité principale ici, mais l’autorisation unique de la police de saisir des personnes et d’utiliser la force justifie une attention particulière et supplémentaire de la part de son chef, Sanders, et de son chef, le conseil municipal. Ces superviseurs devraient utiliser judicieusement leur autorité pour exiger des changements importants au sein du département de police – et ne pas reculer, comme l’ont fait Sanders et le conseil lorsque Wingert a refusé de participer à leur travailler pour mettre moins l’accent sur les arrestations pour possession de marijuana.

Maintenir le rythme de la collecte et de l’analyse des données et œuvrer à réduire les inégalités

Des Moines a pris des mesures significatives pour améliorer sa collecte et son analyse de données. Ce travail est conforme aux recommandations de une paire de l’indépendant analyses du service de police que la ville a financé au cours des dernières années.

Des données détaillées sur les contrôles routiers et autres actions devraient aider à comprendre quels facteurs produisent des disparités raciales dans les détentions criminelles. Des Noirs emprisonnés dans l’Iowa de manière plus disproportionnée que dans presque tous les autres États.

Le nouveau chef de la police doit faire preuve de détermination pour que le travail sur les données soit routinier et ne pas laisser les problèmes logistiques faire dérailler cette réforme. Le chef doit également trouver un terrain d’entente avec la procureure du comté de Polk, Kimberly Graham, et son travail sur la réduction de l’incarcération réflexive qui n’apporte pas grand-chose à la sécurité publique ou à la réinsertion.

Démontrer que c’est le service, et non la méchanceté, qui motive les décisions policières

Wingert a rarement accordé des interviews ou été particulièrement visible devant la caméra. Des réunions et des conversations plus privées avec des groupes et des individus plus restreints sont sans aucun doute extrêmement précieuses. Mais le visage et les paroles du chef – ou leur absence – peuvent contribuer grandement à la perception du public.

Comme dans toute organisation, le chef de police donne l’exemple public de la culture attendue sur le lieu de travail. Il serait utile qu’un chef de police de Des Moines affirme, et que son service mette en pratique, son engagement à traiter les policières de manière équitable. Le chef instaure également une culture qui permet aux policiers de prendre des décisions motivées par le service à la communauté, et jamais par la méchanceté, même dans les moments de stress intense.

Malheureusement, les allégations de méchanceté impliquant la police de Des Moines ont été trop fréquentes. La ville a versé de nombreux dédommagements, notamment à un photographe qui a été arrêté alors qu’il documentait les manifestations de 2020. Parmi le labyrinthe de poursuites contre des policiers, une autre que le 8e Circuit entendra ce mois-ci concerne un contrôle routier douteux qui a suivi le conducteur faisant un doigt d’honneur aux agents. Ce qui est encore plus troublant est un La plainte d’un détective contre l’ancienne conseillère municipale de Des Moines, Indira Sheumaker, a été fructueuse pour lui avoir infligé une détresse émotionnelle lorsqu’il a tenté de l’arrêter en 2020. (Elle a plaidé coupable (de voies de fait aggravées contre un agent de la paix.) Les observateurs l’ont appelé Un procès pour nuisance a été intenté en représailles contre Sheumaker qui a utilisé son droit à la liberté d’expression. La ville ne peut pas empêcher ses agents de déposer des plaintes privées. Mais si le travail de la police blesse un agent, c’est la responsabilité de la ville d’aider l’agent, pas celle de la personne arrêtée.

Le processus de recrutement du chef de la police de Des Moines devrait également être public

Un porte-parole de la ville a déclaré que la Commission de la fonction publique travaillait actuellement à fournir une liste de candidats qualifiés au bureau de Sanders, qui identifiera les finalistes pour les entretiens à Des Moines au début du mois prochain. Ces entretiens ne seront pas ouverts au public, a déclaré la ville.

C’est devenu la norme pour les postes publics de haut niveau, des présidents d’université aux directeurs d’établissements. Mais il n’est pas nécessaire que ce soit le cas. Peu importe la façon dont la ville a réussi à recueillir les avis des groupes de défense et du grand public, un forum public, avec une participation en personne et en ligne, impliquant chaque finaliste, pourrait encore apporter beaucoup plus d’informations.

Mais s’il ne sollicite pas l’avis du public, Sanders devrait néanmoins garder à l’esprit la communication publique et l’image alors qu’il envisage une embauche importante pour l’avenir de la ville.

Lucas Grundmeier, au nom du comité de rédaction du Register

Cet éditorial est l’opinion du comité de rédaction du Des Moines Register : Carol Hunter, rédactrice en chef, Lucas Grundmeier, rédacteur en chef de l’opinion, et Richard Doak et Rox Laird, membres du comité de rédaction.

