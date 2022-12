Des moines bouddhistes en Thaïlande échouent à des tests de dépistage de drogue, laissant un temple vide

Suite à l’ordre d’enquêter sur la consommation de drogue dans la province de Phetchabun, le shérif local et chef de village du sous-district de Bung Sam Phan, à environ 240 km au nord de Bangkok, a fouillé dans les écoles, les usines et les temples à la recherche de toxicomanes et de revendeurs afin qu’ils puissent être envoyés en réhabilitation. .