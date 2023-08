Des modèles factices montrent les couleurs supposées de l’iPhone 15 Pro

Avant l’événement très attendu d’Apple « Wonderlust » qui aura lieu dans moins de deux semaines, le fuyard Sonny Dickson a partagé des images de modèles factices représentant le nouvel iPhone 15 Pro, montrant les quatre finitions qui devraient être disponibles pour les appareils, incluant une nouvelle finition titane gris et bleu.

Dickson, qui partage souvent des modèles factices d’appareils à venir, a partagé des images sur X, officiellement Twitter, montrant aujourd’hui un ensemble de trois modèles d’iPhone 15 Pro, offrant un premier aperçu de ce à quoi pourraient ressembler les couleurs lorsqu’elles seront dévoilées le mois prochain.

Il a été rapporté récemment que Apple abandonne l’or de sa gamme d’iPhone de la série Pro, à commencer par l’iPhone 15 Prola série devrait comprendre un total de quatre finitions en titane, dont le noir sidéral, l’argent, une nouvelle option de gris et une nuance de bleu foncé.

Les prochains iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max d’Apple devraient apporter des améliorations substantielles par rapport à la série iPhone 14 de la génération actuelle, bien que pour la première fois, Selon certaines rumeurs, Apple créerait l’une de ses nouvelles fonctionnalités les plus intéressantes, exclusive à l’iPhone 15 Pro Max..

iPhone 15 Pro : tout ce que nous savons jusqu’à présent

L’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max devraient tous deux présenter un design amélioré avec un nouveau châssis plus léger et plus solide, des performances de batterie améliorées, des cadres plus fins, la nouvelle puce A17 Bionic d’Apple et la prise en charge de l’USB-C, abandonnant le Lightning propriétaire. connecteur pour une meilleure connectivité des accessoires.