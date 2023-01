Des modèles de tumeurs imprimés en 3D pourraient faire progresser de nouvelles thérapies contre le cancer

20 janvier 2023 – Les scientifiques ont fait de grands progrès dans la lutte contre le cancer. Le risque d’une personne de mourir d’un cancer aux États-Unis a chuté de 27 % au cours des 2 dernières décennies, en grande partie grâce aux chercheurs qui continuent de découvrir les détails complexes du fonctionnement du cancer et de faire progresser les traitements.

Aujourd’hui, la technologie émergente de la bio-impression 3D – comme l’impression 3D pour le corps humain, utilisant de vraies cellules humaines – promet d’accélérer cette recherche, en permettant aux scientifiques de développer des modèles de tumeurs 3D qui représentent mieux les échantillons de patients.

L’impact pourrait être “énorme”, déclare Y. Shrike Zhang, PhD, professeur adjoint de médecine à la Harvard Medical School et bio-ingénieur associé au Brigham and Women’s Hospital, qui étudie la bioimpression 3D. “Ce n’est pas la seule technologie qui peut permettre la modélisation de tumeurs in vitro, mais c’est certainement l’une des plus capables.”

Pourquoi est-ce important? Car les cultures cellulaires 2D que les scientifiques utilisent souvent aujourd’hui peuvent ne pas saisir toutes les complexités de la façon dont le cancer se développe, se propage et réagit au traitement. C’est l’une des raisons pour lesquelles si peu de nouveaux médicaments anticancéreux potentiels – 3,4%, selon une estimation – peut réussir tous les essais cliniques. Les résultats peuvent ne pas être reportés de la boîte de culture au patient.