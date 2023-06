Des modèles de précipitations obsolètes mettent en danger des milliards de nouvelles infrastructures

Des milliards de dollars de financement fédéral de l’administration Biden Loi sur l’investissement dans les infrastructures et l’emploi pourrait être gaspillé parce que les projets d’autoroutes et de ponts de l’État utilisent un modèle de précipitations gouvernemental obsolète pour déterminer les risques d’inondation futurs, selon un nouveau rapport de la First Street Foundation, une société de recherche et de technologie à but non lucratif sur les risques climatiques.

Le modèle gouvernemental d’anticipation des précipitations de la National Oceanic and Atmospheric Administration, ou NOAA, s’appelle Atlas 14. Les États l’utilisent largement pour éclairer la conception technique des infrastructures de transport, telles que les routes et les ponts, en prévoyant les précipitations et, par conséquent, les inondations.

Mais Atlas 14 est basé sur des données rétrospectives remontant jusqu’aux années 1960 et n’intègre pas les effets du réchauffement climatique dans son modèle.

Le rapport de First Street a comparé la norme de prévision des précipitations du gouvernement, qui est utilisée et parfois mandatée pour les projets d’infrastructure de l’État, avec des données pluviométriques beaucoup plus actuelles qui se projettent dans l’avenir.

Il a trouvé un écart dangereusement large entre les deux.

« Tout cet argent qui va dans l’infrastructure est construit selon la mauvaise norme d’inondation, ce qui signifie que ces routes vont inonder, ces ponts vont inonder, et c’est un gros gaspillage d’argent quand il s’agit d’une dépense unique en une génération qui que nous utilisons en ce moment », a déclaré Matthew Eby, fondateur et PDG de First Street Foundation.

La NOAA a confirmé qu’Atlas 14 n’intègre pas les effets futurs du changement climatique dans son modèle.

« Il n’inclut aucune information sur le changement climatique », a déclaré Fernando Salas, directeur de la division Geo-Intelligence pour le NOAA/National Weather Service, Office of Water Prediction. « Il exploite les meilleures données historiques disponibles sur les précipitations qui étaient disponibles au moment où l’étude a été réalisée. »

Les critiques d’Atlas 14 disent qu’il a plus de problèmes que de simples données rétrospectives, y compris « la suppression des observations de précipitations extrêmes et l’utilisation de méthodes incohérentes à travers les États-Unis, car Atlas 14 a été créé au coup par coup au fil du temps », selon le rapport de First Street. Ces événements de précipitations extrêmes sont ceux qui entraînent directement des crues soudaines et submergent l’infrastructure des eaux pluviales, indique le rapport.

Les précipitations extrêmes sont devenues plus importantes et plus fréquentes dans la plupart des États-Unis car, à mesure que les températures se réchauffent, l’atmosphère peut contenir plus d’eau. Depuis 1991, selon Évaluation nationale du climat 2014. Il a révélé que les fortes pluies ont augmenté de 71% dans le nord-est, de 37% dans le haut Midwest et de 27% dans le sud-est de 1958 à 2012. Cela a entraîné une augmentation des inondations.

Les responsables de la NOAA sont bien conscients des problèmes avec Atlas 14. L’agence a reçu plus de 30 millions de dollars de financement pour le moderniser afin de Atlas 15« non seulement pour utiliser les meilleures informations historiques disponibles, mais aussi pour tirer parti des résultats des différents modèles climatiques disponibles aujourd’hui », a déclaré Salas.

Mais le modèle mis à jour ne devrait pas être fait avant 2026, après que bon nombre de ces projets d’infrastructure soient en cours ou même terminés.

Par exemple, le projet de réhabilitation de la route 18 du New Jersey, qui a reçu plus de 86 millions de dollars de financement de la loi sur l’infrastructure, utilise l’ancien Atlas 14 comme guide d’inondation, selon des documents sur le site Web du ministère des Transports de l’État. Les travaux comprennent « l’amélioration des systèmes de drainage et des bassins d’eaux pluviales, le déplacement des services publics » et d’autres améliorations.

« Où je me tiens en ce moment », a déclaré Eby à côté de la Route 18, « l’événement supposé un en 10 ans est en fait un événement un en quatre ans, et au cours des 30 prochaines années ira jusqu’à un événement sur deux ans, ce qui signifie que tous les deux ans, nous nous attendrions à ce que des précipitations extrêmes inondent cet endroit. »

Le ministère des Transports du New Jersey a confirmé l’utilisation des données Atlas 14 pour le projet, « comme l’exigent les normes actuelles, et le NJDOT a également examiné les données mises à jour », selon une réponse par e-mail du responsable de la presse de l’agence, Stephen Schapiro.

Ces données proviennent d’une proposition du département de la protection de l’environnement du NJ pour des mises à jour des réglementations de gestion des eaux pluviales de l’État. Mais, selon First Street, les données sur les précipitations utilisent la même méthodologie historique que l’Atlas 14, qui « n’est pas efficace au 21e siècle car elles utilisent des enregistrements de données obsolètes », a déclaré Eby.

Ce n’est pas le seul État à utiliser Atlas 14 pour informer ses projets d’infrastructure.

« Je ne peux pas parler de la façon dont certaines de ces décisions techniques sont prises », a déclaré Salas lorsqu’on lui a demandé si Atlas 14 devait toujours être utilisé.

Il existe de nombreuses entreprises de modélisation des risques climatiques disposant de vastes données de prévision des précipitations, mais la plupart les facturent et les États disposent déjà des données Atlas 14.

Eby a dit qu’il ferait une exception.

« Nous vendons notre modèle d’inondation à des fins commerciales, mais si la NOAA voulait l’utiliser comme palliatif jusqu’à Atlas 15, nous le lui donnerions gratuitement, ou si un État voulait adopter ce modèle de précipitation, nous fournirions nos données de précipitation à également gratuitement », a-t-il déclaré.