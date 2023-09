Des modèles commerciaux innovants, essentiels pour que les gouvernements africains débloquent les marchés du carbone – Enjeux mondiaux

Les crédits carbone en Afrique peuvent être générés par des projets qui réduisent les émissions en mettant l’accent sur le passage à des sources renouvelables telles que l’énergie solaire. Centrale solaire de Nasho, dans l’est du Rwanda. Crédit : Aimable Twahirwa/IPS

NAIROBI, 29 sept (IPS) – Avec les efforts actuels visant à stimuler la production de crédits carbone en Afrique d’ici 2030, les experts estiment que les engagements nécessiteront que les gouvernements passent d’un marché volontaire à un marché de conformité en générant de l’énergie renouvelable pour une partie de l’approvisionnement en électricité national et régional.

Selon les experts, le marché de la conformité en Afrique est essentiel pour que les pays puissent établir un prix du carbone par le biais de réglementations visant à contrôler l’offre de quotas qui sont ensuite distribués par les régimes nationaux et régionaux.

« Il s’agit avant tout de trouver le bon modèle économique (…) la capacité des gouvernements africains est essentielle pour disposer du bon type d’informations et investir dans des modèles économiques locaux », Mahua Acharya, président-directeur général de C-Quest Capital (CQC), a déclaré à IPS, l’un des leaders mondiaux de la finance carbone.

Actuellement, les dirigeants africains favorisent les instruments de financement basés sur le marché, tels que les crédits carbone qui peuvent être générés par des projets réduisant les émissions en mettant l’accent sur le passage aux sources d’énergie renouvelables.

L’initiative du marché du carbone permet aux pollueurs de compenser leurs émissions de gaz à effet de serre en investissant dans le développement ou dans des initiatives telles que la plantation d’arbres ou les énergies renouvelables. Néanmoins, les experts soulignent qu’ils restent moins chers à l’achat en Afrique en raison de la faiblesse des réglementations et des politiques.

Les énergies renouvelables étaient au cœur des discussions lors du Sommet africain sur le climat (AEC) 2023 à Nairobi, au Kenya, et l’abandon des énergies fossiles centralisées au profit de sources d’énergie vertes centrées sur les personnes est désormais considéré comme le moyen le plus efficace d’étendre l’économie du continent. participation aux marchés volontaires du carbone.

L’objectif de l’initiative africaine est de produire 300 millions de nouveaux crédits carbone par an d’ici 2030, comparable au nombre de crédits émis à l’échelle mondiale sur les marchés volontaires de compensation carbone en 2021.

Mahua Acharya, PDG de C-Quest Capital, recommande aux gouvernements africains des modèles commerciaux innovants pour débloquer les marchés du carbone.

« Il s’agit d’un objectif très ambitieux et d’une fantastique opportunité pour l’Afrique de fixer le cap », a déclaré Mahua dans une interview exclusive.

L’article 6 des règles de l’Accord de Paris régissant les marchés du carbone donne aux pays le droit d’émettre du dioxyde de carbone à un prix convenu par tonne, mais l’un des défis majeurs auxquels sont confrontés la plupart des pays africains est le manque de stratégies appropriées pour gagner de l’argent sur ces marchés du carbone.

Le dernier rapport sur les marchés du carbone et le financement climatique par l’Alliance de l’Afrique de l’Est montre que le Burundi, l’Éthiopie, le Kenya, le Rwanda, le Soudan, la Tanzanie et l’Ouganda intensifient actuellement leur production de crédits carbone via des plans volontaires d’activation du marché du carbone.

Dans le cadre de cette nouvelle décision, les crédits échangés au niveau international entre les gouvernements et les acteurs du secteur privé sont acceptables au titre de l’article 6 de l’Accord de Paris.

Par exemple, le Rwanda, l’un des rares pays à avoir exprimé sa volonté de commencer à commercer sur des marchés volontaires du carbone, explore actuellement des secteurs stratégiques clés dans lesquels des projets réduisant les émissions de carbone peuvent être conçus pour vendre des crédits sur le marché du carbone. Les responsables soulignent que l’accent sera mis principalement sur les énergies renouvelables, le pays tirant parti du marché du carbone comme source de financement climatique.

Cependant, certains experts soulignent que de tels projets et programmes doivent être « autorisés » pour éviter que le même crédit carbone ne soit vendu deux fois.

« L’approche volontaire est vulnérable aux décisions des entreprises d’atteindre leurs objectifs de zéro émission nette – ce qui est bien, mais fragile si l’on pense que les pays devraient fonder leurs décisions de planification économique sur cela », a déclaré Acharya.

La finance carbone – les revenus provenant de la vente de réductions d’émissions de carbone liées aux activités d’atténuation – constitue une opportunité de croissance verte pour de nombreux pays à économie en développement et émergents.

En marge du Sommet africain sur le climat à Nairobi au début du mois, certains militants ont rejeté les marchés du carbone, les décrivant comme « de fausses solutions et des récits qui portent atteinte aux droits, aux intérêts et à la souveraineté des communautés africaines ».

Le directeur exécutif du Alliance panafricaine pour la justice climatique (PACJA), Mithika Mwenda, a déclaré à IPS qu’il était déçu que le principe de responsabilité partagée soit un point manquant.

« L’initiative semble être promue par des intérêts puissants qui profitent du maintien du statu quo en matière de dépendance aux combustibles fossiles », a-t-il déclaré.

Si Mithika est convaincue que, dans la plupart des cas, ces investissements sur le marché du carbone ne répondent pas aux impératifs de justice climatique pour l’Afrique, Acharya souligne que différents pays africains se trouvent à différents stades de préparation et de clarté en matière de justice climatique. faire fonctionner les marchés du carbone.

« Ces transactions de financement du carbone sont très précieuses pour de nombreux pays africains car elles sont basées sur le forex et offrent un bon degré d’atténuation des risques », a déclaré Acharya.

Le dernier Perspectives de l’environnement en Afrique pour les entreprises par le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) montre que l’Afrique pourrait devenir un pionnier en matière de solutions d’énergie renouvelable, avec d’abondantes ressources solaires, éoliennes, hydroélectriques, de biomasse et géothermiques qui pourraient contribuer à une augmentation de 6,4 pour cent du PIB de 2021 à 2050.

Les entreprises du secteur de l’efficacité énergétique peuvent fournir des produits et services, tels que des systèmes d’éclairage, des bâtiments intelligents et des processus industriels efficaces sur le continent, indique-t-il.

Alors que les marchés du carbone sont considérés comme une incroyable opportunité de débloquer des milliards pour répondre aux besoins de financement climatique des économies africaines tout en élargissant l’accès à l’énergie, certains experts en crédit carbone soulignent la nécessité pour l’Union africaine (UA), en tant qu’organisme continental, de se positionner économiquement sur un pied d’égalité. avec d’autres grands blocs économiques.

« Des milliers de milliards de dollars sont alloués sous forme de prêts à des taux d’intérêt élevés aux pays pauvres qui cherchent de l’aide pour faire face aux impacts du changement climatique », a déclaré Adhel Kaboub, professeur agrégé d’économie à l’Université Denison dans l’Ohio, aux États-Unis, et président de l’université. de l’Institut mondial pour la prospérité durable.

« Grâce à ces projets, l’Afrique ne peut pas continuer à jouer le rôle de source de matières premières bon marché tout en servant de marché de consommation important pour le Nord », a-t-il déclaré.

Le Rwanda fait partie des pays qui envisagent d’utiliser les marchés du carbone pour honorer leurs contributions déterminées au niveau national (NDCS) à l’Accord de Paris.

Actuellement, le Mécanisme de Développement Propre (MDP) et le Marché Volontaire du Carbone (VCM) sont les deux mécanismes opérationnels permettant au pays de gagner des unités de crédits carbone en réduisant les émissions de gaz à effet de serre.

