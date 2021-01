Environ un mois après le début de la nouvelle année sur Terre, trois vaisseaux spatiaux se rendront à proximité de Mars. Ces explorateurs, qui ont été lancés en juillet de l’année dernière, seront les hérauts d’une année chargée d’exploration spatiale, de lancements et d’événements astronomiques.

Ce qui suit est un aperçu de certains des événements attendus les plus notables de 2021. Les entreprises privées et les agences spatiales mondiales devraient en annoncer davantage. Le calendrier spatial et astronomique du Times vous aidera à suivre ces dates et vous pouvez vous y abonner ici.