Des «missiles ukrainiens» font exploser des villes sous contrôle russe alors que les troupes humiliées de Poutine fuient la bataille la plus sanglante de la guerre à Bakhmut

Des missiles UKRAINIENS auraient visé des villes occupées par la Russie tandis que les troupes humiliées de Vladimir Poutine sont en retraite à Bakhmut, la bataille la plus longue et la plus sanglante de la guerre.

La ville russe de Melitopol a été laissée sans électricité à la suite d’une explosion, ont indiqué des responsables.

La ville assiégée de Bakhmut a connu la bataille la plus sanglante de la guerre Crédit : AP

Une explosion a été signalée à Lougansk Crédit : Twitter – @666_mancer

Les soldats russes battent en retraite à Bakhmut Crédit : Inconnu, clair avec bureau photo

Ils ont dit que des techniciens travaillaient pour rétablir l’alimentation électrique à Mikrorayon, Khanda et Krasnaya Gorka.

L’ancien maire ukrainien de la ville, Ivan Fedorov, a déclaré que l’explosion était si forte qu’elle a touché « les quartiers est et nord de la ville et même les villages voisins ».

L’explosion survient alors que des combats ont éclaté le long de la frontière entre Kharkiv et Lougansk, dans l’est de l’Ukraine.

Pendant ce temps, deux missiles auraient touché un complexe industriel à Luhansk, occupé par la Russie, à environ 60 milles derrière la ligne de front.

Des responsables russes ont déclaré que les missiles avaient blessé six enfants alors que des images partagées sur les réseaux sociaux montraient d’énormes colonnes de fumée au-dessus de la ville.

Ils ont déclaré dans un message sur Telegram que deux missiles tactiques « grom » de fabrication ukrainienne avaient endommagé des bâtiments administratifs dans une usine de conditionnement et une usine produisant des produits de nettoyage.

La frappe intervient un jour après que le Royaume-Uni a annoncé qu’il envoyait des missiles de croisière à longue portée en Ukraine.

Le secrétaire à la Défense, Ben Wallace, a confirmé que la Grande-Bretagne enverra Storm Shadow lancé par voie aérienne croisière des missiles qui peuvent atteindre des cibles jusqu’à 350 miles, pour donner à l’Ukraine « la meilleure chance de se défendre contre la brutalité continue de la Russie ».

Cela survient alors que Moscou a admis pour la première fois que les forces de Poutine s’étaient repliées au nord de Ukrainela ville du champ de bataille de Bakhmut.

Kiev a déclaré que ses forces avaient avancé de 2 km (1,2 miles) en une semaine.

RussieLe ministère de la Défense a déclaré que les troupes se sont repliées « sur des positions défensives plus avantageuses ».

Le porte-parole Igor Konashenkov a déclaré que l’Ukraine avait lancé un assaut au nord de Bakhmut avec plus de 1 000 soldats et jusqu’à 40 chars.

Les Russes avaient repoussé 26 attaques mais les troupes dans une zone s’étaient repliées pour se regrouper dans des positions plus favorables près du réservoir de Berkhivka au nord-ouest de Bakhmut, a-t-il dit.

En réponse à la déclaration, le chef du groupe Wagner, Yevgeny Prigozhin, a déclaré que la situation « malheureusement, s’appelle » une déroute « et non un regroupement ».

Dans un autre message vidéo, il a déclaré que les Ukrainiens s’étaient emparés d’un terrain élevé surplombant Bakhmut et avaient ouvert la route principale menant à la ville depuis l’ouest.

« La perte du réservoir de Berkhivka – la perte de ce territoire qu’ils ont abandonné – c’est 5 km2, rien qu’aujourd’hui », a déclaré Prigozhin.

« L’ennemi a complètement libéré la route Chasiv Yar-Bakhmut que nous avions bloquée. L’ennemi est maintenant en mesure d’utiliser cette route, et deuxièmement, ils ont pris des hauteurs tactiques sous lesquelles se trouve Bakhmut. »

UkraineLa vice-ministre de la Défense Hanna Maliar a confirmé dans un communiqué sur Telegram que les forces ukrainiennes avaient gagné du terrain autour de Bakhmut.

Elle a déclaré: « L’ennemi a subi de grandes pertes de main-d’œuvre. Nos défenseurs ont avancé de 2 km dans le secteur de Bakhmut.

« Nous n’avons pas perdu une seule position à Bakhmut cette semaine. »

Dans son discours du soir, le président Volodymyr Zelensky a déclaré que les Russes étaient « déjà prêts en interne à la défaite ».

« Ils ont déjà perdu cette guerre dans leur tête. Nous devons faire pression sur eux tous les jours pour que leur sentiment de défaite se transforme en leur volleurs erreurs, leurs pertes. »

Plus tôt dans la journée, un soldat russe a été filmé en train de plaider pour sa vie après avoir été suivi par un drone ukrainien à Bakhmut.

Des soldats russes ont été vus en train de faire une retraite humiliante après avoir été submergés par la 3e brigade d’assaut ukrainienne.

Prigozhin a déclaré que les soldats « fuyaient » plutôt que « se regroupaient » Crédit : AP