Des missiles russes tuent au moins 10 personnes dans la ville natale de Zelenskyy – National

Des missiles russes ont touché des bâtiments civils dans une ville du centre de l’Ukraine pendant la nuit, tuant au moins 10 personnes, ont déclaré mardi des responsables régionaux alors que les sauveteurs recherchaient au moins une personne qui serait toujours coincée sous les décombres.

Le maire de Kryvyi Rih, Oleksandr Vilkul, a déclaré que le nombre de morts était passé à au moins 10. Il a déclaré qu’une personne serait toujours prise au piège sous les décombres et 28 ont été blessées.

La frappe impliquant des missiles de croisière a touché un immeuble résidentiel de cinq étages, qui a été englouti par le feu, a écrit le gouverneur Serhiy Lysak de la région de Dnipropetrovsk sur Telegram.

La dévastation dans la ville natale du président Volodymyr Zelenskyy est la dernière effusion de sang de la guerre russe en Ukraine, qui a commencé en février 2022, alors que les forces ukrainiennes organisent des opérations de contre-offensive en utilisant la puissance de feu fournie par l’Occident pour tenter de chasser les Russes.

Des images de la scène relayées par Zelenskyy sur sa chaîne Telegram montraient des pompiers luttant contre l’incendie alors que des poches de feu pénétraient à travers plusieurs fenêtres brisées d’un immeuble. Des véhicules carbonisés et endommagés jonchaient le sol à proximité.

« Plus de missiles terroristes », a-t-il écrit. « Les tueurs russes continuent leur guerre contre les immeubles résidentiels, les villes ordinaires et les gens. »





L’assaut aérien était le dernier barrage de frappes des forces russes qui ont ciblé diverses parties de l’Ukraine pendant la nuit.

Kharkiv, la deuxième plus grande ville d’Ukraine, a été attaquée avec des drones Shahed de fabrication iranienne, et la région environnante a été bombardée, a déclaré le gouverneur local Oleh Syniehubov sur Telegram. Le bombardement a blessé deux civils dans la ville de Shevchenkove, au sud-est de Kharkiv.

Le maire de Kharkiv, Ihor Terekhov, a rapporté séparément tôt mardi que la frappe de drone avait endommagé une entreprise de services publics et un entrepôt dans le nord-est de la ville. Ni Terekhov ni Syniehubov n’ont fait référence à des victimes à Kharkiv.

Des secouristes inspectent un immeuble à plusieurs étages endommagé par la dernière attaque à la roquette russe à Kryvyi Rih, en Ukraine, le mardi 13 juin 2023.

AP Photo/Andriy Dubtchak



L’administration militaire de Kiev a signalé que la capitale avait également été la cible de tirs mardi, mais les missiles entrants ont été détruits par les défenses aériennes et il n’y a eu aucun rapport immédiat de victimes là-bas.

Les défenses aériennes ont abattu pendant la nuit 10 des 14 missiles de croisière et l’un des quatre drones Shahed de fabrication iranienne lancés par les forces russes, a déclaré l’état-major ukrainien sur sa page Facebook.

Pendant ce temps, le chef des troupes terrestres ukrainiennes a déclaré que les forces du pays « avançaient » à l’extérieur de la ville de Bakhmut dans la région de Donetsk.

Oleksandr Syrskyi a écrit sur Telegram que les forces russes « perdent des positions sur les flancs », tandis que les troupes ukrainiennes menaient des opérations « défensives » dans la région.

Pendant des semaines, les responsables ukrainiens ont signalé de petits gains à l’ouest de Bakhmut, qui a été en grande partie dévastée lors de la bataille la plus longue et la plus sanglante de la guerre avant que les forces de Moscou ne prennent le contrôle le mois dernier.





Au cours de la dernière journée dans les zones de Donetsk tenues par les Ukrainiens, près d’une douzaine de villes et villages de première ligne ont été bombardés de plus en plus alors que les troupes ukrainiennes avançaient, a indiqué le bureau de Zelenskyy.

Mardi également, le ministère russe de la Défense a publié une vidéo montrant ce qu’il a dit être un char Leopard 2 de fabrication allemande et un véhicule de combat Bradley de fabrication américaine capturés par les forces ukrainiennes. Selon le ministère, la vidéo a été tournée par des soldats russes après de violents combats dans le sud de Zaporizhzhia, et un soldat est vu en train de pointer les véhicules immobilisés. Il n’a pas été possible de vérifier l’authenticité de la vidéo dans l’immédiat.

Comme la région de Bakhmut, les zones de combat à Zaporizhzhia sont l’un des nombreux endroits le long de la ligne de front d’environ 1 000 kilomètres (600 milles) où les forces ukrainiennes ont intensifié leurs opérations de contre-offensive.

Vladimir Rogov, un responsable de l’administration nommée par Moscou pour certaines parties de Zaporizhzhia contrôlées par la Russie, a allégué que la contre-offensive ukrainienne avait échoué et a déclaré à l’agence de presse d’État RIA-Novosti que les forces ukrainiennes « continuent de subir des pertes colossales lorsqu’elles font de nouvelles tentatives pour avance. » Il n’a pas donné de détails et ses affirmations n’ont pas pu être immédiatement vérifiées.





Lundi, la vice-ministre ukrainienne de la Défense, Hanna Maliar, a déclaré que les troupes du pays avaient repris un total de sept villages couvrant 90 kilomètres carrés (35 miles carrés) de l’est de l’Ukraine au cours de la semaine dernière – de petits succès dans les premières phases d’une contre-offensive.

Les responsables russes n’ont pas confirmé ces gains ukrainiens, qui étaient impossibles à vérifier et pouvaient être annulés dans les va-et-vient de la guerre.

L’avancée ne représentait que de petits morceaux de territoire et a souligné la difficulté de la bataille à venir pour les forces ukrainiennes, qui devront se battre mètre par mètre pour regagner environ un cinquième de leur pays sous occupation russe.