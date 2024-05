Des missiles russes tuent 7 personnes dans la deuxième plus grande ville d’Ukraine alors que les troupes de Moscou poursuivent leur offensive

KIEV, Ukraine (AP) — Des missiles russes ont frappé la deuxième plus grande ville d’Ukraine, dans le nord-est du pays, tuant au moins sept civils tôt jeudi, ont annoncé des responsables, alors que l’armée de Kiev s’efforçait de contenir une intense offensive transfrontalière menée par l’armée de Kiev. Les forces du Kremlin, plus nombreuses et mieux équipées.

Au moins 20 personnes ont été blessées lorsque des missiles S-300 ont frappé la ville de Kharkiv, a déclaré le gouverneur régional Oleh Syniehubov. Les explosions se sont répercutées autour de la ville d’environ 1 million d’habitants.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a qualifié l’attaque d’« extrêmement cruelle » et a exprimé sa frustration renouvelée face au manque de systèmes de défense aérienne du pays. Les partenaires occidentaux pour empêcher les barrages après plus de deux ans de guerre acharnée.

La ville de Kharkiv, capitale de la région du même nom, se trouve à environ 20 kilomètres de la frontière russe. Les troupes de Moscou ont capturé ces dernières semaines des villages de la région dans le cadre d’une vaste offensive, et les analystes estiment qu’elles pourraient tenter de se mettre à portée d’artillerie de la ville.

L’avancée russe s’annonce comme le plus grand test pour l’Ukraine depuis l’invasion à grande échelle de Moscou en février 2022, avec des forces ukrainiennes en infériorité numérique et en armes, pressées à plusieurs endroits le long de la ligne de front d’environ 1 000 kilomètres (600 milles) qui serpente du nord au nord. au sud, dans l’est de l’Ukraine.

Alors que Kiev manque de défense aérienne et attend un soutien militaire occidental supplémentaire qui n’a commencé à arriver que récemment, l’armée ukrainienne a été repoussée par endroits tandis que la Russie a pilonné son réseau électrique et ses zones civiles. Kyiv a connu de nouvelles pannes de courant jeudi.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a déclaré que les attaques soulignaient le besoin « urgent » du pays de disposer de davantage de systèmes Patriot de fabrication américaine pour défendre son ciel.

L’Allemagne s’est récemment engagée à acquérir l’un de ces systèmes de missiles, « mais en obtenir six de plus dès que possible reste essentiel non seulement pour la survie de l’Ukraine mais aussi pour la paix en Europe », a écrit Kuleba sur la plateforme de médias sociaux X.

Les États-Unis sont devrait annoncer vendredi, une aide militaire supplémentaire de 275 millions de dollars pour l’Ukraine, ont déclaré deux responsables américains à l’Associated Press, s’exprimant sous couvert d’anonymat pour fournir des détails sur ce soutien avant l’annonce publique.

Mais aucun système de défense aérienne ne semble être inclus dans le paquet contenant les systèmes de roquettes d’artillerie à haute mobilité, ou HIMARS, ainsi que les obus d’artillerie essentiels de 155 mm et 105 mm.

Zelensky a déclaré que les principaux points chauds des récents combats ont été Kharkiv et la région voisine de Donetsk, où les défenseurs ukrainiens se sont retirés en février du fief d’Avdiivka. Pour le Kremlin, prendre le contrôle de la totalité de Donetsk partiellement occupé est une priorité de guerre.

Dans le même temps, et dans un effort apparent pour étirer les forces ukrainiennes épuisées, les troupes russes ont procédé à des incursions dans la région nord de Soumy.

Près de 1 500 personnes, dont 200 enfants, ont été évacuées des villes de Bilopillia et Vorozhba, selon le gouverneur régional Volodymyr Artiukh.

« L’accent principal (des combats) se porte sur l’ensemble de la zone frontalière », a déclaré Zelenskyy dans son discours vidéo nocturne mercredi.

À Liubotyn, une petite ville située à environ 10 kilomètres à l’ouest de la ville de Kharkiv, des missiles russes ont frappé le centre de la ville, blessant huit civils. À Derhachi, une autre ville voisine, 13 personnes ont été blessées lors d’une autre frappe aérienne, ont indiqué les autorités.

Le ministère russe de la Défense a déclaré jeudi que ses forces avaient pris le contrôle de la colonie de Donetsk. Andreïvkaque les forces ukrainiennes tenaient depuis les combats éprouvants de septembre qui ont laissé le village en ruines.

Ailleurs à Donetsk, les forces russes ont revendiqué des avancées aux environs de Chasiv Yar, Konstantinovka et Rozdolivka.

Il n’a pas été possible de vérifier ces affirmations de manière indépendante. Les récentes avancées russes ont été progressives.

L’Ukraine a également jeté son dévolu sur les régions situées de l’autre côté de la frontière russe.

Le ministère russe de la Défense a annoncé jeudi que 35 roquettes et trois drones ukrainiens avaient été abattus au-dessus de la région de Belgorod. Le gouverneur régional Viatcheslav Gladkov a déclaré qu’un drone avait heurté une maison et explosé après avoir été abattu, tuant une femme.

