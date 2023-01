Des missiles russes tuent 11 personnes en Ukraine

Des soldats ukrainiens se tiennent sur une route non loin de Soledar, dans la région de Donetsk, au milieu de l’invasion russe de l’Ukraine. L’Ukraine a signalé une nouvelle vague d’attaques et de coups contre des infrastructures clés.

Les missiles russes ont tué 11 personnes et 11 autres ont été blessées.

L’armée ukrainienne a détruit 47 des 55 missiles lancés par la Russie.

L’attaque survient un jour après que l’Allemagne et les États-Unis ont promis des chars lourds pour l’Ukraine.

Une vague fulgurante de frappes russes visant les infrastructures énergétiques de l’Ukraine a tué 11 personnes jeudi, un jour après que l’Allemagne et les États-Unis ont promis des chars lourds pour Kyiv.

La dernière vague d’attaques est survenue alors que le Kremlin a déclaré que Moscou percevait les livraisons de chars “comme une implication directe dans le conflit”. La France a insisté sur le fait que ni Paris ni ses alliés ne menaient une guerre contre la Russie.

“Cela aurait dû arriver plus tôt et en plus grande quantité”, a déclaré à l’AFP un médecin ukrainien appelé Liza près de la ville de Bakhmut, sur la ligne de front orientale, saluant la promesse tant attendue de chars lourds.

À la suite des dernières frappes de missiles russes, 11 personnes ont été tuées et 11 autres blessées jeudi, ont indiqué les services d’urgence ukrainiens.

Plus tôt dans la journée, des responsables ont déclaré qu’un homme de 55 ans avait été tué à Kyiv par des fragments d’un missile abattu par des systèmes de défense aérienne ukrainiens.

L’armée ukrainienne a déclaré que ses forces avaient détruit 47 des 55 missiles lancés par la Russie.

Depuis octobre, la Russie a lancé des frappes régulières contre les infrastructures énergétiques à travers l’Ukraine, avec des températures actuellement proches de zéro degré Celsius (32 degrés Fahrenheit).

Le ministre de l’Énergie, German Galushchenko, a accusé la Russie de chercher à “créer une défaillance systémique dans le système énergétique ukrainien”.

Galushchenko a déclaré que la situation était particulièrement difficile dans les régions d’Odessa et de Vinnytsia.

– Arrêts d’urgence –

La situation à Kyiv s’est stabilisée dans l’après-midi, mais dans la région sud d’Odessa, sur la mer Noire, “les coupures de courant d’urgence se poursuivront”, a déclaré le fournisseur d’énergie DTEK.

Les attaques ont retardé la visite de la ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna, qui est arrivée à Odessa pour discuter de l’aide avec le haut diplomate ukrainien Dmytro Kuleba.

L’armée de l’air ukrainienne a déclaré que ses unités avaient également abattu les 24 drones de fabrication iranienne lancés par les forces russes depuis le sud de l’Ukraine.

En annonçant des livraisons de chars lourds, les États-Unis et l’Allemagne ont balayé mercredi des réticences de longue date et signalé un nouvel élan de soutien occidental à une contre-offensive contre l’invasion russe.

Les États-Unis ont déclaré qu’ils fourniraient 31 chars Abrams à l’Ukraine tandis que le chancelier Olaf Scholz a donné le feu vert à l’envoi par l’Allemagne de 14 chars Leopard 2 – une décision qui ouvre les vannes à plusieurs autres pays européens armés de Léopards pour envoyer leurs propres contributions.

Bien que les pays occidentaux aient déjà tout envoyé à l’Ukraine, de l’artillerie aux systèmes de défense antimissile Patriot, les chars ont longtemps été considérés comme un pas trop loin, risquant une réaction croissante de la Russie.

Mais alors que l’Ukraine se prépare à une contre-offensive pour repousser les Russes de plus en plus retranchés à l’est et au sud, les alliés se bousculent maintenant pour envoyer l’arme puissante.

Le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a déclaré jeudi que les chars Leopard promis par Berlin arriveraient “fin mars, début avril”.

L’entraînement des troupes ukrainiennes sur les véhicules de combat d’infanterie allemands Marder débutera dans les prochains jours, a-t-il ajouté, et “un peu plus tard” pour les soldats ukrainiens qui seront entraînés sur le Leopard.

– ‘Opération offensive’ –

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que les livraisons de chars représentaient “une implication directe dans le conflit”.

Mais Paris a insisté sur le fait que ni la France ni ses alliés ne mènent une guerre contre la Russie.

“Nous ne sommes pas en guerre avec la Russie et aucun de nos partenaires ne l’est”, a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Anne-Claire Legendre.

“La livraison de matériel militaire… ne constitue pas une co-belligérance.”

Après une série de revers sur le champ de bataille, la Russie a revendiqué des gains sur le front oriental, où l’Ukraine a reconnu que ses troupes s’étaient retirées de la ville de Soledar dans la région de Donetsk.

Les forces et unités russes du groupe de mercenaires Wagner ont affirmé il y a deux semaines qu’elles avaient capturé la petite ville minière de sel.

Mercredi, le vice-ministre ukrainien de la Défense, Ganna Malyar, a déclaré que Moscou intensifiait également la pression le long du front oriental, dans la lutte pour Bakhmut à proximité.

L’Institut pour l’étude de la guerre, basé aux États-Unis, a déclaré que la Russie se livrait à “des attaques de sabotage sur la majeure partie de la ligne de front en Ukraine afin de disperser et de distraire les forces ukrainiennes”.

Ces mesures, a-t-il déclaré, visaient à “établir les conditions pour lancer une opération offensive décisive” dans la région orientale de Lougansk.