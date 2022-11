Des missiles russes traversent la Pologne, membre de l’OTAN, tuent 2 personnes: un haut responsable du renseignement américain

Des missiles russes ont survolé le territoire de l’OTAN et tué deux personnes en Pologne mardi, a déclaré un haut responsable du renseignement américain à l’Associated Press.

Le gouvernement polonais n’a pas immédiatement confirmé le rapport, mais un porte-parole, Piotr Muller, a déclaré à la publication que les hauts dirigeants tenaient une réunion d’urgence sur la “situation de crise”.

Deux personnes auraient été tuées après qu’un projectile ait frappé une zone de séchage de céréales dans le village de Przewodów, près de la frontière ukrainienne.

Fox News n’a pas pu joindre immédiatement le ministère polonais de la Défense pour confirmation des frappes.

Un responsable de l’OTAN a déclaré à Fox News qu’il “examinait ces rapports et se coordonnait étroitement avec notre alliée la Pologne”.

Le Pentagone a déclaré aux journalistes qu’il prenait les rapports “au sérieux et les examinait également”.

“En ce moment, nous sommes au courant des articles de presse à ce sujet, et nous n’avons aucune information pour le moment pour corroborer ces informations”, a déclaré le secrétaire de presse du Pentagone, Brig. a déclaré le général Pat Ryder. “Je ne veux pas spéculer ou entrer dans des hypothèses en ce qui concerne nos engagements en matière de sécurité.”

“Nous avons été très clairs sur le fait que nous défendrons chaque centimètre carré du territoire de l’OTAN”, a-t-il déclaré en référence à l’article 5 du traité de l’OTAN selon lequel une attaque contre un pays de l’OTAN est considérée comme une attaque contre tous les membres de l’alliance.

Le ministère russe de la Défense a nié l’incident, qualifiant les informations de “provocation délibérée dans le but d’aggraver la situation”.

“Aucune frappe n’a été effectuée contre des cibles près de la frontière d’Etat ukraino-polonaise par des moyens de destruction russes”, a déclaré la Russie dans un communiqué.

La porte-parole du Conseil de sécurité nationale, Adrienne Watson, s’est adressée à Twitter pour confirmer que la Maison Blanche “travaillait avec le gouvernement polonais pour recueillir plus d’informations”.

“Nous ne pouvons pas confirmer les rapports ou aucun des détails pour le moment. Nous déterminerons ce qui s’est passé et quelles seraient les prochaines étapes appropriées”, a-t-elle ajouté.

Le président Joe Biden a déclaré à plusieurs reprises que les États-Unis soutiendraient fermement la Pologne ou tout autre pays membre de l’OTAN face à l’agression de la Russie.

Après s’être rendu en Pologne plus tôt cette année pour rencontrer des responsables et des réfugiés ukrainiens qui ont fui la nation déchirée par la guerre au début de la guerre, Biden a émis un ton austère sur la position de Washington.

“Ne pensez même pas à vous déplacer sur un seul pouce du territoire de l’OTAN”, a déclaré Biden depuis Varsovie en mars. “Nous avons l’obligation sacrée en vertu de l’article 5 de défendre chaque centimètre carré du territoire de l’OTAN avec toute la force de notre puissance collective.”

Biden a de nouveau renouvelé ces engagements en septembre lorsqu’il s’est adressé au président russe Vladimir Poutine depuis la Maison Blanche et a déclaré : « Nous sommes tout à fait prêts à défendre… nos alliés de l’OTAN. Pour défendre chaque centimètre du territoire de l’OTAN – chaque centimètre.

“Alors, M. Poutine, ne vous méprenez pas sur ce que je dis : chaque centimètre carré”, a-t-il ajouté.

La Pologne a été extrêmement critique à l’égard de la guerre de Poutine en Ukraine, y compris par ses législateurs qui ont appelé le mois dernier à ce que la Russie soit désignée comme “État terroriste”.

Mais l’expert russe et ancien officier du renseignement de la DIA pour la doctrine et la stratégie russes, Rebekah Koffler, a déclaré à Fox News qu’elle pensait que les frappes de mardi étaient un accident en attente de se produire.

“Moscou ne veut pas déclencher une guerre. S’il y a une chose que Poutine craint, c’est l’intervention des États-Unis et de l’OTAN”, a-t-elle déclaré, notant qu’elle est convaincue à 99% que les frappes de mardi étaient un accident. “C’est exactement la voie – une escalade involontaire – qui pourrait conduire à l’implication des États-Unis et de l’OTAN dans le conflit russo-ukrainien, le menant potentiellement à la troisième guerre mondiale.”

“Espérons que les pouvoirs en place à Moscou, Washington et Kyiv se rendront compte qu’ils jouent avec le feu et se mettront à la table pour régler”, a-t-elle ajouté. “Les têtes froides doivent prévaloir, le plus tôt sera le mieux.”