Des missiles russes sont entrés en Pologne, selon un responsable américain

Kyiv, Ukraine –

Un barrage de missiles russes sur le réseau électrique ukrainien a fait déborder la guerre dans les pays voisins mardi, frappant la Pologne, membre de l’OTAN, et coupant l’électricité dans une grande partie de la Moldavie.

Les frappes ont plongé une grande partie de l’Ukraine dans les ténèbres et suscité la défiance du président Volodymr Zelenskyy, qui a serré le poing et déclaré : « Nous survivrons à tout ».

Il s’agissait du plus grand barrage russe à ce jour, et certains des missiles ont traversé la Pologne, où deux personnes ont été tuées, selon un responsable américain. C’était la première fois dans la guerre que des armes russes tombaient sur un pays de l’OTAN.

Le porte-parole du gouvernement polonais, Piotr Mueller, n’a pas confirmé dans l’immédiat l’information d’un haut responsable du renseignement américain, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat en raison du caractère sensible de la situation.

Une deuxième personne a confirmé que des missiles russes apparents avaient frappé un site en Pologne à environ 15 miles de la frontière ukrainienne.

Mais Mueller a déclaré que les hauts dirigeants tenaient une réunion d’urgence en raison d’une “situation de crise”.

Les médias polonais ont rapporté que deux personnes sont mortes mardi après-midi après qu’un projectile a frappé une zone où le grain séchait à Przewodow, un village polonais près de la frontière avec l’Ukraine.

La Moldavie voisine a également été touchée. Il a signalé des pannes de courant massives après que les grèves ont détruit une ligne électrique clé qui alimente la petite nation, a déclaré un responsable.

La ministre canadienne de la Défense, Anita Anand, à propos du rapport de l’AP selon lequel des missiles russes sont entrés dans la Pologne, membre de l’OTAN : “Nous surveillons la situation. Je reçois des mises à jour concernant ce rapport et je suis très étroitement en contact avec nos alliés polonais en ce moment.”https:/ /t.co/cnu07MkLUb – Rachel Aiello (@rachaiello) 15 novembre 2022

Zelenskyy a déclaré que la Russie avait tiré au moins 85 missiles, la plupart visant les installations électriques du pays, et occulté de nombreuses villes.

“Nous travaillons, allons tout restaurer. Nous survivrons à tout”, a promis le président. Son ministre de l’Énergie a déclaré que l’attaque était “le bombardement le plus massif” d’installations électriques depuis l’invasion russe de près de 9 mois, frappant à la fois les systèmes de production et de transmission d’électricité.

Le ministre, Herman Haluschenko, a décrit les frappes de missiles comme “une autre tentative de vengeance terroriste” après les revers militaires et diplomatiques du Kremlin. Il a accusé la Russie de “tenter de causer un maximum de dommages à notre système énergétique à la veille de l’hiver”.

L’assaut aérien, qui a fait au moins un mort dans un immeuble résidentiel de la capitale, Kyiv, a suivi des jours d’euphorie en Ukraine déclenchés par l’un de ses plus grands succès militaires – la reprise la semaine dernière de la ville méridionale de Kherson.

Le réseau électrique a déjà été mis à mal par les précédentes attaques qui ont détruit environ 40 % de l’infrastructure énergétique du pays.

Le président russe Vladimir Poutine n’a pas commenté le retrait de Kherson depuis que ses troupes se sont retirées face à une offensive ukrainienne. Mais l’ampleur stupéfiante des grèves de mardi en dit long et laisse entrevoir la colère du Kremlin.

En frappant des cibles en fin d’après-midi, peu de temps avant que le crépuscule ne commence à tomber, l’armée russe a forcé les secouristes à travailler dans l’obscurité et a donné peu de temps aux équipes de réparation pour évaluer les dégâts à la lumière du jour.

Plus d’une douzaine de régions – parmi lesquelles Lviv à l’ouest, Kharkiv au nord-est et d’autres entre les deux – ont signalé des frappes ou des efforts de leurs défenses aériennes pour abattre des missiles. Au moins une douzaine de régions ont signalé des pannes de courant, affectant des villes qui comptent ensemble des millions d’habitants. Près de la moitié de la région de Kyiv a perdu l’électricité, ont annoncé les autorités. Les chemins de fer ukrainiens ont annoncé des retards de train dans tout le pays.

Zelenskyy a averti que d’autres frappes étaient possibles et a exhorté les gens à rester en sécurité et à chercher un abri.

“La plupart des coups ont été enregistrés dans le centre et dans le nord du pays. Dans la capitale, la situation est très difficile”, a déclaré un haut responsable, Kyrylo Timochenko.

Il a déclaré qu’un total de 15 cibles énergétiques avaient été endommagées et affirmé que 70 missiles avaient été abattus. Un porte-parole de l’armée de l’air ukrainienne a déclaré que la Russie avait utilisé des missiles de croisière X-101 et X-555.

Alors que ville après ville rapportait des attaques, Timochenko a exhorté les Ukrainiens à « s’accrocher ».

Avec ses pertes croissantes sur le champ de bataille, la Russie a de plus en plus recours au réseau électrique ukrainien, espérant apparemment transformer l’approche de l’hiver en une arme en laissant les gens dans le froid et l’obscurité.

À Kyiv, le maire Vitali Klitschko a déclaré que les autorités avaient trouvé un corps dans l’un des trois immeubles résidentiels frappés dans la capitale, où des coupures de courant d’urgence avaient également été annoncées par le fournisseur d’électricité DTEK.

Une vidéo publiée par un assistant présidentiel montrait un immeuble apparemment résidentiel de cinq étages à Kyiv en feu, avec des flammes léchant des appartements. Klitschko a déclaré que des unités de défense aérienne avaient également abattu des missiles.

Le ministre néerlandais des Affaires étrangères Wopke Hoekstra s’est rendu dans un abri anti-bombes à Kyiv après avoir rencontré son homologue ukrainien et, depuis son lieu de sécurité, a décrit le bombardement comme “une énorme motivation pour continuer à se tenir au coude à coude” avec l’Ukraine.

“Il ne peut y avoir qu’une seule réponse, et c’est : continuez. Continuez à soutenir l’Ukraine, continuez à livrer des armes, continuez à travailler sur la responsabilité, continuez à travailler sur l’aide humanitaire”, a-t-il déclaré.

L’Ukraine a connu une période de calme relatif depuis les précédentes vagues d’attaques de drones et de missiles il y a plusieurs semaines.

Les frappes ont eu lieu alors que les autorités travaillaient déjà avec acharnement pour remettre Kherson sur pied et commençaient à enquêter sur les allégations d’abus russes là-bas et dans les environs.

La ville du sud est sans électricité ni eau, et la chef de la mission de surveillance du bureau des droits de l’homme de l’ONU en Ukraine, Matilda Bogner, a dénoncé mardi une “situation humanitaire désastreuse” dans cette ville.

S’exprimant depuis Kyiv, Bogner a déclaré que ses équipes envisageaient de se rendre à Kherson pour tenter de vérifier les allégations de près de 80 cas de disparitions forcées et de détentions arbitraires.

Le chef de la police nationale d’Ukraine, Igor Klymenko, a déclaré que les autorités allaient commencer à enquêter sur les rapports des habitants de Kherson selon lesquels les forces russes auraient installé au moins trois sites de torture présumés dans des parties désormais libérées de la région élargie de Kherson et que “notre peuple pourrait avoir y ont été détenus et torturés. »

La reprise de Kherson porta un autre coup dur au Kremlin. Zelenskyy a comparé la reprise aux débarquements alliés en France le jour J de la Seconde Guerre mondiale, affirmant que les deux étaient des événements décisifs sur la voie d’une éventuelle victoire.

Mais de grandes parties de l’est et du sud de l’Ukraine restent sous contrôle russe et les combats se poursuivent.

Zelenskyy a mis en garde contre d’éventuelles nouvelles plus sombres à venir.

« Partout, lorsque nous libérons notre terre, nous voyons une chose : la Russie laisse derrière elle des chambres de torture et des enterrements collectifs. Combien de fosses communes y a-t-il sur le territoire qui reste sous le contrôle de la Russie ? a demandé Zelensky.



Les rédacteurs d’Associated Press Joanna Kozlowska à Londres, Jamey Keaten à Genève, Mike Corder à La Haye, Hanna Arhirova à Kherson et Yuras Karmanau à Tallinn, en Estonie, ont contribué à cette histoire.