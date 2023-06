Des missiles russes frappent un restaurant à Kramatorsk en Ukraine, faisant trois morts

Service d’urgence de l’État ukrainien via AP

Au moins trois personnes sont mortes après que deux missiles russes ont frappé mardi un restaurant dans la ville de Kramatorsk, dans l’est de l’Ukraine.

Le chef de l’administration du président Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, a déclaré que 25 personnes avaient été blessées.

L’urgence a travaillé à travers les décombres pour enlever les survivants.

Deux missiles russes ont frappé mardi un restaurant dans la ville de Kramatorsk, dans l’est de l’Ukraine, tuant au moins trois personnes, a déclaré un haut responsable, et les services d’urgence ont fouillé le bâtiment détruit à la recherche de victimes.

Andriy Yermak, chef de l’administration du président Volodymyr Zelensky, a déclaré sur Telegram que 25 personnes avaient été blessées, dont un enfant.

Les services d’urgence sont entrés et sortis du restaurant détruit alors que les résidents se tenaient à l’extérieur pour inspecter les dégâts causés par la grève, qui s’est produite juste avant 20h00, heure locale.

Des policiers et des soldats ont émergé du bâtiment, réduits à un réseau de poutres métalliques tordues, portant une civière portant un homme en pantalon et bottes militaires. Il a été placé dans une ambulance, même s’il n’était pas certain qu’il soit encore en vie.

Deux hommes ont crié dans des tons frénétiques pour une corde de remorquage, puis ont couru vers les décombres.

« J’ai couru ici après l’explosion parce que j’ai loué un café ici… Tout a été soufflé là-bas », a déclaré Valentyna, 64 ans, à Reuters.

Valentina a ajouté :

Aucun des verres, des fenêtres ou des portes n’est laissé. Tout ce que je vois, c’est la destruction, la peur et l’horreur. C’est le 21e siècle.

Kramatorsk est une grande ville à l’ouest des lignes de front dans la province de Donetsk et un objectif clé probable dans toute avancée russe visant à se déplacer vers l’ouest pour capturer toute la région.

La ville a été une cible fréquente d’attaques russes, notamment une frappe à la gare de la ville en avril 2022 qui a tué 63 personnes.

La Russie nie avoir ciblé des sites civils dans ce qu’elle a décrit comme une « opération militaire spéciale » depuis l’invasion de son voisin en février 2022.