Des missiles russes frappent l’Ukraine alors que Zelensky s’apprête à rencontrer Biden et les législateurs américains

Des missiles russes ont bombardé des villes ukrainiennes tôt jeudi matin, selon les autorités, provoquant des incendies, tuant au moins deux personnes et en piégeant d’autres sous les décombres.

L’attaque de missile tôt le matin à l’occasion de ce que l’on appelle la Journée internationale de la paix était la plus importante menée par la Russie depuis plus d’un mois et a eu lieu au milieu du sommet de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York, où le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a dénoncé cette semaine la Russie comme « un État terroriste ». «

Zelensky, qui a prononcé un discours présentant une « formule de paix » ukrainienne, devait rencontrer jeudi le président américain Joe Biden et les dirigeants du Congrès à Washington avec une proposition d’aide américaine supplémentaire de 24 milliards de dollars.

Dans la ville de Kherson, dans le sud de l’Ukraine, près des lignes de front, deux personnes ont été tuées jeudi et au moins cinq blessées après une frappe contre un immeuble résidentiel, a déclaré le gouverneur régional Oleksand Prokoudine.

Sept personnes ont été blessées à Kiev, dont une fillette de neuf ans, a rapporté le maire Vitalii Klitschko, et certains bâtiments résidentiels et commerciaux ont été endommagés.

L’armée de l’air ukrainienne a déclaré avoir intercepté 36 des 43 missiles de croisière lancés en profondeur en Ukraine. Plus près des lignes de front, Kherson a été frappée par des missiles S-300 et Kharkiv a probablement été ciblée par des armes à plus courte portée.

Au moins six frappes ont endommagé des infrastructures civiles dans le district de Slobidskyi à Kharkiv, a déclaré le gouverneur régional Oleh Syniehubov. Le maire de la ville a ajouté que deux personnes avaient été hospitalisées.

De plus, au moins 10 personnes ont été blessées et au moins une personne a été sauvée des décombres à Tcherkassy, ​​dans le centre de l’Ukraine, selon Ihor Klymenko, ministre de l’Intérieur de l’Ukraine. Jusqu’à 23 personnes pourraient encore être ensevelies sous les décombres après la grève matinale, a déclaré le gouverneur régional de Tcherkassy, ​​Ihor Taburets.

Un homme inspecte sa voiture endommagée après une attaque à la roquette russe à Kiev jeudi. Plusieurs personnes ont été blessées dans la capitale, a indiqué le maire de Kiev. (Roman Hrytsyna/Associated Press)

Une zone industrielle a été touchée dans la région occidentale de Lviv, endommageant des bâtiments et déclenchant un incendie, mais aucune information sur les victimes n’était immédiatement disponible, a ajouté Klymenko.

Le gouverneur régional Vitalii Koval a signalé des frappes dans la ville de Rivne, dans la région du même nom, au nord-ouest, sans fournir immédiatement de détails.

Refus de l’aide à l’Ukraine

Ces attaques surviennent alors que l’Ukraine fait face aux inquiétudes croissantes de son allié polonais, ainsi que des républicains américains.

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, a qualifié le président ukrainien de « notre meilleur messager » pour persuader les législateurs américains de conserver l’argent et les armes vitales des États-Unis.

« Il est vraiment important que les membres du Congrès puissent entendre directement le président parler de ce à quoi il est confronté dans cette contre-offensive », a déclaré Kirby aux journalistes mercredi, « et comment il atteint ses objectifs, et ce dont il a besoin pour continuer à atteindre ces objectifs ». «

Il existe une opposition à une aide accrue à l’Ukraine dans les rangs du Parti républicain alignés sur Donald Trump. Le président républicain de la Chambre, Kevin McCarthy, prévoit une réunion séparée avec Zelenskyy, avec un groupe bipartisan plus restreint de législateurs et de présidents de commissions.

« J’aurai des questions à poser au président Zelenskyy », a-t-il déclaré aux journalistes.

Le sénateur républicain Rand Paul – décrit récemment par le haut dirigeant de son propre parti, Mitch McConnell, comme un « isolationniste » en matière de politique étrangère – a rejeté mercredi « l’injection de milliards de dollars, qui doivent être empruntés, dans le hachoir à viande de l’est de l’Ukraine ».

Paul a cité le manque de contrôle sur la façon dont les dollars étaient dépensés, la puissance nucléaire de la Russie et ce qu’il a qualifié de progrès limités par rapport à la contre-offensive ukrainienne au cours des derniers mois.

Conflit céréalier avec les pays d’Europe de l’Est

L’Ukraine est également confrontée à la résistance de la Pologne, qui jusqu’à présent a été un soutien majeur en matière d’aide militaire, et qui a accueilli des dizaines de milliers de réfugiés ukrainiens ayant fui la guerre.

La Pologne a déclaré qu’elle cesserait de transférer ses propres armes à son voisin dans le cadre de ses efforts pour moderniser sa propre armée, mais a nié que cette décision soit liée à un différend latent sur une interdiction temporaire des importations de céréales ukrainiennes.

Les pompiers travaillent sur un site situé à Rivne, endommagé jeudi par une frappe de missile russe. (Vitalii Koval/Administration militaro-civile régionale de Rivne/Reuters)

Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a déclaré que cette décision n’affecterait pas les transferts d’armes de l’OTAN et des États-Unis via la Pologne.

« Nous ne transférons plus d’armes vers l’Ukraine parce que nous allons désormais nous armer des armes les plus modernes », a-t-il déclaré mercredi soir dans une interview à la chaîne de télévision privée Polsat News.

Un différend sur la question de savoir si les céréales ukrainiennes devraient être autorisées à entrer sur les marchés intérieurs de la Pologne et de quelques autres pays de l’Union européenne, dont la Hongrie et la Slovaquie, a poussé les relations étroites entre Kiev et Varsovie à leur plus bas niveau depuis l’invasion.

Morawiecki a déclaré que le différend sur les importations de céréales ne porterait pas atteinte à la sécurité de l’Ukraine.

« Nous n’allons pas mettre en danger la sécurité de l’Ukraine », a-t-il déclaré.

Sur le champ de bataille, alors que l’Ukraine subissait un barrage jeudi, le ministère russe de la Défense a annoncé que 22 drones avaient été abattus pendant la nuit par les systèmes de défense aérienne, 19 au-dessus de la Crimée annexée par la Russie et trois autres dans les régions de Koursk, Belgorod et Orel, près de l’Ukraine. Le ministère de la Défense n’a pas précisé s’il y avait eu des victimes.