Des missiles russes frappent des villes ukrainiennes à l’approche du Nouvel An

Un hôtel à Kyiv, en Ukraine, a été lourdement endommagé après avoir été touché par une frappe russe samedi. Le crédit… Laura Boushnak pour le New York Times

KYIV, Ukraine – Alors que de petites foules se rassemblaient samedi sur les sites de dégâts causés par des frappes de missiles, les gens ont parlé d’appels rapprochés, d’un réveillon du Nouvel An perturbé et d’une colère brûlante contre la Russie pour avoir attaqué un jour férié.

L’année s’est terminée à peu près de la même manière qu’elle s’était déroulée pour les habitants de la capitale et d’autres villes, les familles se précipitant vers des zones plus sûres dans leurs maisons au milieu des sirènes des raids aériens et des explosions.

L’indignation suscitée par les frappes aériennes sur des villes éloignées de la ligne de front est d’autant plus palpable que l’Ukraine a gagné sur le champ de bataille et que les barrages ne servent aucun objectif militaire direct. Le président Volodymyr Zelensky a qualifié ces frappes de « vengeance des perdants ».

Viktoria Dubrovina, une employée du métro à la retraite, a entendu ce qu’elle a décrit comme des explosions dans le ciel, puis des explosions près d’un auditorium, appelé Palais d’Ukraine, en face de son immeuble dans le centre de Kyiv.

“Je n’ai tout simplement pas de mots”, a-t-elle déclaré. « C’est scandaleux. Nous savons à quel point ils sont ignobles et tout le monde savait qu’ils étaient prêts à attaquer pendant les vacances, en théorie. Mais nous espérions que quelque chose changerait. Mais ils l’ont fait.

L’explosion a brisé des fenêtres, creusé un trou de cinq étages dans le mur d’un hôtel et laissé des dalles de béton et du verre brisé étalés dans une rue. Des bandes d’isolant volaient.

Les zones résidentielles de Kyiv et d’autres villes ukrainiennes ont été soumises à de violents bombardements en décembre, alors que la Russie tente de détruire des infrastructures essentielles dans le pays. Le crédit… Laura Boushnak pour le New York Times

Le Palais d’Ukraine, l’une des plus grandes salles de concert du pays, organise généralement des pièces de théâtre pour enfants pendant la journée du réveillon du Nouvel An, mais il a été fermé cette année en raison des coupures d’électricité des grèves précédentes, Andriy Vydysh, directeur adjoint du site, dit dans une interview. Le foyer et les salles de maquillage ont été endommagés.

Ihor Suruchanu, un avocat, est venu visiter un immeuble voisin à la demande de clients. La structure était debout, a-t-il dit, mais l’onde de choc l’avait traversée, brisant les fenêtres et arrachant même les portes intérieures de leurs cadres.

Le fait qu’un quartier civil ait été touché, a-t-il dit, ne l’a pas consterné – cela a montré la Russie dans un état de désespoir.

“Quand je regarde cela, je pense que nous allons gagner”, a-t-il déclaré. Il a dit qu’il n’avait connaissance d’aucune cible militaire ni même d’infrastructure électrique dans la région ; une usine voisine qui fabriquait autrefois de l’électronique militaire avait fermé des années plus tôt.

“Bien sûr, ils l’ont fait spécifiquement le soir du Nouvel An”, a-t-il déclaré. Il a déclaré que le président russe Vladimir V. Poutine “voulait gâcher les vacances avec ses feux d’artifice, nous laisser sans électricité et nous punir parce que nous ne voulons pas être des Russes”.

À environ un mile de là, un missile ou des débris tombant avaient percuté un quartier résidentiel, explosant avec un boom assourdissant qui a envoyé Iryna Sidorets, 26 ans, courir vers le sous-sol tout en portant sa fille de 5 ans, Halyna, dans ses bras.

Ce n’est qu’après s’être précipité qu’elle s’est rendu compte qu’elle était pieds nus et que les escaliers étaient couverts d’éclats de verre. Elle a marché prudemment et a évité de se couper.

Alors que le crépuscule tombait sur Kyiv le soir du Nouvel An, Mme Sidorets a déclaré qu’elle n’avait aucune idée de l’endroit où elle et Halyna passeraient les vacances. L’immeuble a été évacué à cause d’une fuite de gaz. Elle avait préparé des pizzas, le plat préféré d’Halyna, et des cadeaux de vacances étaient toujours dans l’appartement.

“Maintenant, nous ne savons pas ce qui va se passer ni où nous passerons la nuit”, a-t-elle déclaré.

Oksana Trufanova a également couru dans le sous-sol de son immeuble lorsque les explosions ont commencé, portant son enfant handicapé. Plus tard, après les grèves, elle se tenait debout sur le trottoir en répétant sans cesse “Je les déteste !”

L’explosion avait soufflé les fenêtres des gonds de son appartement. Ils peuvent être réparés, mais les vacances qu’elle avait prévues n’auront pas lieu. Elle avait préparé des boulettes aux cerises et des boulettes aux pommes de terre, les plats préférés d’une belle-fille, pour le dîner du réveillon.

“J’ai crié parce que mes forces s’étaient un peu épuisées”, a déclaré Mme Trufanova.

Dans un immeuble résidentiel de Kyiv touché pendant les frappes, les habitants ont nettoyé les débris. Le crédit… Laura Boushnak pour le New York Times

Oleksandr Chubko et Nikita Simonchuk ont ​​contribué au reportage de Kyiv.