Des missiles russes détruisent un dépôt de carburant dans l’est de l’Ukraine, selon un responsable

Un dépôt de stockage de carburant dans la ville de Novomoskovsk, dans l’est de l’Ukraine, a explosé dimanche, tuant une personne et en blessant deux autres, après avoir été touché par trois missiles russes, a déclaré le chef de l’administration régionale dans un message en ligne.

Valentyn Reznichenko a posté une photo de ce qu’il a qualifié d’important incendie au dépôt. Novomoskovsk se trouve juste au nord-est de Dnipro, la capitale régionale.

Onze personnes ont été blessées dans la grève elle-même, avait déclaré Reznichenko samedi. Les pompiers tentaient toujours d’éteindre un incendie provoqué par la frappe de missiles, environ 14 heures après que le dépôt a été touché, a déclaré Reznichenko tôt dimanche.

Dans le nord-est de l’Ukraine, des missiles russes Iskander ont frappé une usine de réparation de chars à Kharkiv, a annoncé dimanche le ministère russe de la Défense. L’Iskander est un système mobile de missiles balistiques à courte portée.

Le ministère a également déclaré avoir détruit 10 obusiers M777 de 155 mm et jusqu’à 20 véhicules militaires dans la ville ukrainienne de Mykolaïv qui avaient été fournis par des pays occidentaux au cours des 10 derniers jours.

Des policiers ukrainiens regardent un bâtiment endommagé par des bombardements à Kharkiv le 16 juin. (Sergey Bobok/AFP/Getty Images)

Kharkiv, la deuxième plus grande ville d’Ukraine, a subi d’intenses bombardements au cours des deux premiers mois de la guerre lancée par Moscou le 24 février. La Russie l’a qualifiée d' »opération militaire spéciale » pour désarmer son voisin et protéger les russophones des dangereux nationalistes. L’Ukraine et ses alliés ont rejeté cela comme un prétexte sans fondement pour une guerre d’agression.

Les forces russes qui tentent d’approcher Kharkiv visent à en faire une « ville de première ligne », a déclaré dimanche Vadym Denysenko, un responsable du ministère ukrainien de l’Intérieur.

L’OTAN met en garde contre une longue guerre

La guerre en Ukraine pourrait durer des années, a déclaré dimanche le chef de l’OTAN, appelant à un soutien indéfectible des alliés de l’Ukraine alors que les forces russes se battent pour le territoire dans l’est du pays.

Le secrétaire général Jens Stoltenberg a déclaré que la fourniture d’armes de pointe aux troupes ukrainiennes augmenterait les chances de libérer la région orientale du Donbass du contrôle russe, a rapporté le journal allemand Bild am Sonntag.

Après avoir échoué à prendre la capitale Kyiv au début de la guerre, les forces russes ont concentré leurs efforts ces dernières semaines sur la tentative de prendre le contrôle complet du Donbass, dont certaines parties étaient déjà sous le contrôle de séparatistes soutenus par la Russie avant l’invasion.

« Nous devons nous préparer au fait que cela pourrait prendre des années. Nous ne devons pas relâcher notre soutien à l’Ukraine », a déclaré Stoltenberg.

La Russie revendique le succès près de Severodonetsk

La Russie a déclaré dimanche que son offensive contre Severodonetsk dans l’est de l’Ukraine se déroulait avec succès après avoir pris le contrôle de Metyolkine, un quartier à la périphérie de la ville.

PHOTOS | Jour 115 de l’invasion russe de l’Ukraine :

Le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konashenkov, a également déclaré dans une déclaration vidéo que des missiles de croisière à longue portée Kalibr avaient frappé un centre de commandement dans la région de Dnipropetrovsk, tuant des généraux et des officiers ukrainiens.

Reuters n’a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante les détails ou le bilan des frappes russes contre l’Ukraine.