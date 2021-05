Des missiles israéliens atterrissent dans la maison de Gaza et sont assis sur un lit non explosé au milieu des appels au cessez-le-feu alors que les bombardements entrent dans le 11e jour

Un missile ISRAELI s’est écrasé sur une maison à Gaza et a atterri non explosé sur un lit double, forçant les experts en explosifs du Hamas à le retirer alors que de violents affrontements font rage.

Des images choquantes montrent des débris éparpillés dans la pièce de la maison de Khan Yunis dans la bande de Gaza avec une grue retirant la roquette sous les yeux d’une foule de Palestiniens.

APAImages / Polaris

Les gens ont observé le retrait du missile[/caption]

Cela survient alors qu’Israël et les Palestiniens sont embourbés dans leur pire conflit depuis des années, la bande de Gaza étant pilonnée par des frappes aériennes alors que les militants du Hamas tirent des roquettes sur l’Etat juif.

Une radio dirigée par le Hamas a déclaré qu’une femme avait été tuée et quatre enfants blessés lors d’une attaque contre la ville de Khan Yunis.

Des témoins ont déclaré que plusieurs routes principales avaient également été endommagées lors des frappes aériennes.

Dans la banlieue de Sabra, dans la ville de Gaza, Amira Esleem, 14 ans, et trois membres de sa famille ont été blessés lors d’une attaque israélienne qui, selon elle, a provoqué l’effondrement de certaines parties de leur maison.

«Nous étions assis sur le canapé lorsqu’un missile a atterri. Il y avait une forte fumée et nous ne pouvions rien voir », dit-elle depuis son lit d’hôpital.

Alors que les attentats à la bombe entrent dans le 11e jour, les efforts diplomatiques en vue d’un cessez-le-feu s’accélèrent au milieu d’une crise humanitaire qui s’aggrave dans le territoire palestinien.

Les agences du monde entier demandent l’arrêt de la violence afin d’autoriser les fournitures médicales à Gaza.

«La gravité des blessures met à rude épreuve un système de santé déjà débordé», a déclaré le directeur régional de l’OMS, Ahmed Al-Mandhari, au Caire.

APAImages / Polaris

Le missile a atterri sur un lit non explosé[/caption]

APAImages / Polaris

Il a été retiré du bâtiment avec une grue[/caption]

AP

C’est le onzième jour consécutif de frappes aériennes[/caption]

Mercredi, un haut responsable du Hamas a déclaré qu’un cessez-le-feu pourrait prendre effet en quelques jours.

Les attaques à la roquette contre Israël ont fait une pause de huit heures tôt jeudi, mais ont ensuite repris contre les communautés proches de la frontière.

Pendant ce temps, un ministre israélien a déclaré qu’Israël ne cesserait ses opérations que lorsqu’il «aurait atteint ses objectifs», car les avions de guerre ont déclenché davantage de frappes aériennes le 11e jour des hostilités.

Depuis que les combats ont éclaté le 10 mai, les responsables de la santé à Gaza affirment que 230 Palestiniens – dont 65 enfants et 39 femmes – ont été tués et plus de 1 700 blessés lors de bombardements aériens.

Les autorités israéliennes affirment que le nombre de morts à ce jour est de 12, avec 336 personnes traitées pour des blessures lors d’attaques à la roquette qui ont provoqué la panique et envoyé des personnes se précipiter dans des abris.

Israël a mené plus d’une douzaine de frappes aériennes sur Gaza après minuit, ciblant ce qu’il a dit être une unité de stockage d’armes dans la maison d’un responsable du Hamas et une infrastructure militaire dans les maisons d’autres commandants.

Près de 450 bâtiments à Gaza ont été détruits ou gravement endommagés, dont six hôpitaux et neuf centres de soins de santé primaires, a indiqué l’agence humanitaire des Nations Unies.

Getty

Les efforts de recherche et de sauvetage en cours autour de l’épave d’un immeuble à Rafah, ville de Gaz[/caption]

Rex

Des Palestiniens regardent une bombe non explosée larguée par un avion de combat israélien F-16 sur une maison à Khan Yunis[/caption]

Alamy

Les équipes de secours palestiniennes se précipitent pour inspecter et éteindre un incendie sur le site d’une maison[/caption]

Plus de 52 000 personnes ont fui leurs maisons à Gaza, qui est bloqué par Israël et l’Égypte.

Les Israéliens vivant dans des zones fréquemment ciblées par des tirs de roquettes ont commencé leur journée de travail jeudi sans le son habituel des sirènes d’avertissement. Mais après une pause de huit heures, les sirènes retentirent. Aucune victime ni dommage n’a été signalé.

Israël a déclaré qu’environ 4 000 roquettes avaient été lancées sur lui depuis Gaza, certaines échouant et d’autres abattues par ses défenses aériennes Iron Dome.

Le président américain Joe Biden a exhorté mercredi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à rechercher une «désescalade».

Un responsable politique du Hamas, Moussa Abu Marzouk, a déclaré qu’il pensait que les efforts pour parvenir à un cessez-le-feu réussiraient.

«Je m’attends à ce qu’un cessez-le-feu soit atteint d’ici un jour ou deux, et le cessez-le-feu se fera sur la base d’un accord mutuel», a-t-il déclaré.

Interrogé pour savoir si une trêve commencerait vendredi, le ministre israélien des Renseignements, Eli Cohen, a déclaré à la radio publique Kan: «Non. Nous constatons certainement une pression internationale très importante, nous terminerons l’opération lorsque nous déciderons que nous avons atteint nos objectifs.

Le Comité international de la Croix-Rouge a appelé à un cessez-le-feu, affirmant que les civils «des deux côtés sont épuisés par la peur et le chagrin».





«Les habitants de Gaza et d’Israël ont un besoin urgent de répit après des hostilités incessantes», a déclaré Fabrizio Carboni, directeur régional pour le Moyen-Orient, dans un communiqué.

Le Hamas a commencé à tirer des roquettes le 10 mai en représailles à ce qu’il a appelé les violations des droits israéliens contre les Palestiniens à Jérusalem pendant le mois sacré musulman du Ramadan.

Les attaques à la roquette font suite aux affrontements de la police israélienne avec des fidèles à la mosquée al-Aqsa à Jérusalem et aux efforts des colons israéliens pour expulser les Palestiniens d’un quartier de Jérusalem-Est annexée par Israël.