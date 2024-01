Des missiles iraniens frappent Erbil en Irak et l’Etat islamique en Syrie

Ces attaques surviennent dans un contexte d’escalade des tensions au Moyen-Orient et de craintes d’un conflit régional. Les groupes militants ayant des liens avec l’Iran ont intensifié leurs attaques depuis les attaques du Hamas du 7 octobre qui ont déclenché une guerre avec Israël.

DUBAÏ — Le Corps des Gardiens de la révolution islamique dit il a utilisé des missiles balistiques pour détruire ce qu’il a décrit comme un site d’espionnage israélien dans la région semi-autonome de l’Irak. Région du Kurdistan. Quatre personnes ont été tuées et six blessées dans cette attaque, selon des responsables kurdes.

Les forces iraniennes « utilisent toujours des excuses sans fondement pour attaquer Erbil », a déclaré le Conseil de sécurité régional kurde dans un communiqué, ajoutant que la capitale régionale du Kurdistan irakien est une « région stable et n’a jamais constitué une menace pour aucune partie ».

“Il s’agit d’une violation flagrante de la souveraineté de la région du Kurdistan et de l’Irak, et le gouvernement fédéral et la communauté internationale ne doivent pas rester silencieux face à ce crime”, a déclaré le conseil.