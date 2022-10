Des missiles frappent l’Ukraine alors que la Russie frappe des infrastructures dans un nouveau barrage aérien

Des explosions tonitruantes ont frappé Kyiv et des régions d’Ukraine lundi matin, laissant de nombreuses personnes sans électricité ni eau alors que la Russie lançait un nouveau barrage de frappes aériennes sur des infrastructures critiques – son attaque la plus puissante et la plus étendue géographiquement depuis le lancement d’une nouvelle stratégie de bombardement aérien ce mois-ci.