Des missiles frappent Kyiv alors que l’UE fait de la Russie un État parrain du terrorisme

Commentez cette histoire Commentaire

KYIV, Ukraine – La Russie a pilonné mercredi l’Ukraine avec un autre barrage de missiles, frappant des infrastructures énergétiques critiques et des zones résidentielles et déclenchant des pannes d’électricité dans tout le pays, y compris à Kyiv, la capitale, et à Lviv à l’ouest. Au moins quatre personnes ont été tuées dans la région de Kyiv, a déclaré le gouverneur Oleksiy Kuleba, et au moins 34 ont été blessées, dont cinq enfants.

Alors que Moscou persistait dans sa tentative incessante de priver d’électricité, de chauffage et d’eau des millions d’Ukrainiens pendant les froids mois d’hiver, le Parlement européen, lors d’un vote symbolique mercredi, a désigné la Russie comme un « État parrain du terrorisme », citant sa politique « brutale et inhumaine ». actes » contre des citoyens ordinaires.

Le ministère ukrainien de l’Énergie a déclaré dans un communiqué que les nouvelles frappes aériennes laissaient la “grande majorité des consommateurs sans électricité”, tandis que le principal opérateur du réseau électrique du pays, Ukrenergo, a publié sur sa chaîne Telegram que dans “toutes les régions, des pannes d’urgence avaient lieu”.

Les frappes russes ont également coupé l’électricité dans la majeure partie de la Moldavie voisine, où le réseau électrique est connecté à l’Ukraine. Nicu Popescu, ministre des Affaires étrangères, publier sur Twittera déclaré avoir convoqué l’ambassadeur de Russie pour des “explications”.

Les systèmes énergétiques ukrainiens au bord de l’effondrement après des semaines de bombardements russes

Le ministère de l’Énergie a déclaré que les grèves avaient entraîné des fermetures temporaires dans toutes les centrales nucléaires sous le contrôle de Kyiv ainsi que dans “la majorité des centrales thermiques et hydroélectriques”.

L’armée de l’air ukrainienne a déclaré qu’elle avait abattu 51 des 70 missiles lancés mercredi et qu’elle avait également détruit cinq drones autodestructeurs. L’administration militaire de la ville de Kyiv a signalé que sur 31 missiles tirés sur la capitale, 22 ont été interceptés par des systèmes de défense aérienne.

Le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, a également déclaré que l’approvisionnement en eau de la ville serait temporairement coupé et que, à la tombée de la nuit, de grandes parties de la ville étaient sans électricité. Les frappes ont également laissé tout Lviv, la plus grande ville de l’ouest de l’Ukraine, sans électricité, a déclaré le maire Andriy Sadovyi sur sa chaîne Telegram.

“Alors que quelqu’un attend les résultats de la Coupe du monde et le nombre de buts marqués, les Ukrainiens attendent un autre score – le nombre de missiles russes interceptés”, a écrit Mykhailo Podolyak, conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelensky, sur Twitter alors que le bombardement était en cours.

Le flux de gaz et d’argent russe empêtré l’État allemand dans un réseau dépendant

Les dirigeants internationaux ont largement condamné les frappes russes sur les infrastructures civiles, qui pourraient constituer un crime de guerre, bien que le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, ait insisté sur le fait que les bombardements servent à des fins militaires et se poursuivront jusqu’à ce que les objectifs de guerre de Moscou soient atteints.

Une frappe de missile tôt le matin a écrasé la maternité d’un hôpital de Vilnyansk, une ville de la région de Zaporizhzhia, tuant un bébé de 2 jours.

La roquette, qui, selon Zelensky, a été tirée par la Russie, a frappé l’hôpital à 2 heures du matin alors qu’une mère dormait à côté du berceau de son nouveau-né, selon la directrice médicale de l’hôpital, Valeria Kroshena.

La grève a détruit la maternité du deuxième étage et la clinique en dessous, faisant s’effondrer les murs de briques du bâtiment. L’explosion a également blessé un médecin qui était de service pendant la nuit et qui se remet maintenant de graves brûlures, a déclaré Kroshena.

Le gynécologue a demandé au personnel de l’hôpital de l’aider à retrouver ses affaires dans les décombres : son téléphone, ses papiers et le petit drapeau ukrainien qu’il gardait dans son bureau.

Un autre médecin, qui a accouché du nouveau-né, n’était pas en service et s’est précipité à l’hôpital dès qu’elle a entendu l’explosion, selon Kroshena. Le médecin savait que les seuls patients à l’hôpital cette nuit-là étaient la mère et son fils en bas âge, et elle savait exactement où ils se trouvaient.

Elle a aidé les secouristes à retrouver la mère et le fils dans les décombres. La mère, âgée d’une trentaine d’années, n’a pas été blessée. Le garçon était son quatrième bébé, a déclaré Kroshena. “C’est impensable”, a-t-elle déclaré.

Mercredi après-midi, les secouristes ont utilisé des excavatrices pour creuser ce qui restait de la maternité. Certaines chambres sont restées partiellement debout, avec des morceaux de plafond effondrés sur des lits d’hôpitaux et un berceau. Les fenêtres du bâtiment voisin ont été soufflées et brisées par l’explosion.

Le missile était un S-300 de fabrication russe, ont indiqué des responsables locaux.

La frappe à Vilnyansk, à environ 20 miles au nord-est de la ville de Zaporizhzhia, la capitale régionale, s’est produite moins d’une semaine après qu’un autre missile a touché un immeuble résidentiel de la même ville, tuant 11 personnes. Zaporizhzhia est l’une des quatre régions ukrainiennes que le président russe Vladimir Poutine a prétendu être annexées par la Russie – une violation du droit international.

Malgré les revendications d’annexion de Poutine, la Russie n’a pas occupé la ville de Zaporizhzhia et s’est également retirée de la ville de Kherson, la seule capitale régionale dont elle s’était emparée depuis le début de l’invasion à grande échelle en février.

Deux des victimes de la frappe précédente à Vilnyansk étaient également des enfants, âgés de 10 et 15 ans.

Natalia Musienko, la maire de Vilnyansk, a déclaré avoir remarqué une augmentation des bombardements sur sa ville, située à plus d’une heure de la ligne de front actuelle plus au sud dans la région de Zaporizhzhia. Avant novembre, la ville n’avait connu aucune grève, mais ce mois-ci a été frappé trois jours différents.

“Cela ne va pas nous intimider”, a déclaré Musienko.

Après le retrait russe de la ville de Kherson, l’attention s’est tournée vers la région de Zaporizhzhia en tant que lieu le plus probable pour une nouvelle contre-offensive ukrainienne, poussant potentiellement vers le sud vers la ville occupée de Melitopol et la centrale hydroélectrique et le barrage critiques de Kakhovka dans la région de Kherson.

Des bombes russes frappent la banlieue de Kherson à l’ombre d’un pont détruit

Le vote de mercredi du Parlement européen, l’organe législatif de l’Union européenne à 27 membres, a reflété la fureur persistante à Bruxelles et dans toute l’Europe face à l’invasion de la Russie et au déclenchement d’une guerre à grande échelle sur le continent européen pour la première fois au 21e siècle.

Konstantin Kosachev, président de la commission des affaires étrangères du Conseil de la Fédération, la chambre haute du Parlement russe, a déclaré que la résolution de mercredi du Parlement européen violait le droit international et qu’un État ne pouvait être qualifié de terroriste.

“La Russie s’est toujours fermement opposée au concept de ‘terrorisme d’Etat'”, a écrit Kosachev dans un communiqué publié sur la plateforme de messagerie Telegram. « L’Occident collectif essaie activement d’introduire le principe de la responsabilité collective et de punir tous les pays et régimes « répréhensibles » simplement parce qu’il existe un point de vue alternatif et un modèle de comportement différent », a ajouté Kosachev.

Il n’a fourni aucune explication ou excuse pour le modèle de comportement différent de la Russie, qui comprend un schéma d’invasion des pays voisins et d’essais de s’emparer de leur territoire souverain.

Ce que la Russie a gagné et perdu jusqu’à présent en Ukraine, visualisé

Alors que la Russie a intensifié sa campagne de bombardements, les partisans occidentaux de Kyiv se sont engagés à maintenir leur assistance, bien qu’ils admettent qu’il existe une capacité limitée à réparer rapidement le système électrique du pays.

Le Pentagone a déclaré mercredi qu’il accélérerait une aide militaire supplémentaire de 400 millions de dollars pour l’Ukraine, y compris des défenses aériennes supplémentaires pour contrer les attaques de missiles et de drones « incessantes et brutales » de la Russie contre les infrastructures civiles du pays.

Le colis contient un nombre indéterminé de munitions pour les deux systèmes sol-air NASAMS fournis par Washington, ainsi que 150 mitrailleuses lourdes équipées de viseurs thermiques pour aider les forces ukrainiennes à repérer et à abattre les avions sans pilote. Plus de 200 groupes électrogènes seront également envoyés à partir des stocks américains.

Le programme d’aide comprend également davantage de munitions pour armes légères, de cartouches et de pièces de rechange pour la variété d’artillerie que l’armée ukrainienne opère, et plus de 200 véhicules, a indiqué le ministère de la Défense.

Stern a rapporté de Kyiv et Schmidt de Vilnyansk, en Ukraine. Francesca Ebel à Londres a contribué à ce rapport.