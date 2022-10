Des missiles et des drones frappent à nouveau Zaporizhzhia alors que le nombre de morts augmente

Alors que son armée a subi une série de défaites cuisantes sur le champ de bataille ces dernières semaines, la Russie a déployé des drones de fabrication iranienne pour attaquer des cibles ukrainiennes. Les « drones kamikazes » sans pilote et jetables sont moins chers et moins sophistiqués que les missiles, mais se sont avérés efficaces pour causer des dommages aux cibles au sol.

Les services d’urgence ukrainiens ont déclaré que le bilan des frappes de missiles russes S-300 sur la ville un jour plus tôt était passé à 11 et que 21 autres personnes avaient été sauvées des décombres d’appartements détruits.

Pendant ce temps, la capacité de l’Ukraine à capturer et à remettre en service des chars et d’autres équipements russes continue d’être un facteur important dans la poussée de ses forces pour repousser l’invasion.

“L’incapacité des équipages russes à détruire l’équipement intact avant de se retirer ou de se rendre met en évidence leur mauvais état d’entraînement et leur faible niveau de discipline de combat”, ont déclaré les Britanniques. “Avec des formations russes soumises à de fortes pressions dans plusieurs secteurs et des troupes de plus en plus démoralisées, la Russie continuera probablement à perdre des armes lourdes.”