Des missiles et des drones explosifs ont de nouveau frappé l’électricité et l’eau de l’Ukraine

KYIV, Ukraine (AP) – Des frappes aériennes ont coupé l’électricité et l’approvisionnement en eau dans une ville ukrainienne bombardée à plusieurs reprises et ont pilonné mardi des installations énergétiques et d’infrastructure ailleurs dans le pays, dans le cadre d’un effort apparemment accéléré de la Russie pour conduire les Ukrainiens dans le froid et l’obscurité alors que morsures d’hiver.

Tout Zhytomyr, une ville avec des bases militaires à 140 kilomètres (85 miles) à l’ouest de la capitale, était sans électricité ni eau après une double frappe de missile sur une installation énergétique, a déclaré le maire Serhiy Sukhomlyn. Les hôpitaux ont été laissés fonctionner sur une alimentation de secours, a-t-il déclaré.

Des frappes de missiles ont également touché une installation énergétique à Kyiv et en ont gravement endommagé une autre dans la ville de Dnipro, dans le centre-sud, ont indiqué les autorités.

Le gouverneur de la région méridionale de Zaporizhzhia, partiellement occupée par la Russie, a également signalé un incendie dans une infrastructure causé par des drones suicides – ainsi appelés parce qu’ils percutent des cibles et explosent.

Des vagues de drones suicides chargés d’explosifs avaient également frappé Kyiv lundi, frappant des installations énergétiques et incendiant et effondrant en partie des bâtiments. Un drone a percuté un immeuble résidentiel de quatre étages, tuant quatre personnes.

Dans une allocution télévisée lundi soir, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré que la Russie utilisait des drones kamikazes parce qu’elle perdait la guerre, qui approche maintenant de son huitième mois complet.

“La Russie n’a aucune chance sur le champ de bataille et elle essaie de compenser ses défaites militaires par la terreur”, a-t-il déclaré. « Pourquoi cette terreur ? Pour faire pression sur nous, sur l’Europe, sur le monde entier.

