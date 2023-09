Des missiles de croisière britanniques « sont utilisés pour frapper un sous-marin et un navire de guerre russes lors d’une attaque majeure contre le QG de la flotte de la mer Noire en Crimée »

Des missiles de croisière britanniques auraient été utilisés plus tôt dans la journée lors du bombardement dévastateur du quartier général de la flotte russe de la mer Noire, en Crimée occupée.

L’attaque – la plus importante dans la région depuis le début de la guerre – a endommagé un sous-marin russe et un navire de guerre lors d’un raid avant l’aube sur le chantier naval de Sébastopol.

Au moins dix missiles ont été tirés sur l’installation, dont sept ont affirmé avoir été abattus par la Russie. La grève a incendié le chantier naval et fait au moins 24 blessés.

Nouvelles informations d’un Ukrainien et d’un Occidental source affirme que des missiles britanniques Storm Shadow, livrés à l’Ukraine cette année, ont été utilisés dans l’attaque.

Des images semblent montrer que le grand navire de débarquement russe, le Minsk, a été endommagé lors de l’attaque – on pensait auparavant qu’il avait été touché par un Storm Shadow.

Le navire de 367 pieds de long était en réparation dans un chantier naval au moment de l’attaque.

L’Ukraine a lancé dans la nuit sa plus grande attaque contre la Crimée occupée par la Russie, avec des missiles de croisière bombardant un port avant la rencontre de Vladimir Poutine avec Kim Jong Un. Sur la photo : un gros champignon atomique s’élève au-dessus du port de la mer Noire pendant la nuit

Le navire de 367 pieds de long aurait été touché par un missile Storm Shadow du type fourni à Kiev par la Grande-Bretagne et la France.

Un chantier de construction et de réparation navale d’importance stratégique a été ravagé par les flammes et une centrale électrique et d’autres installations navales de la mer Noire ont également été touchées, semble-t-il.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que l’Ukraine avait lancé dix missiles de croisière sur le chantier naval et trois drones maritimes sur des navires russes en mer Noire.

Sept missiles ont été abattus et tous les drones maritimes ont été détruits, a indiqué l’armée, mais certains missiles ont endommagé deux navires en réparation au chantier naval, ainsi que certains bâtiments.

« C’était Storm Shadow », une source dit Nouvelles du ciel.

Le média ukrainien RBC-Ukraine a rapporté, citant des sources anonymes des renseignements militaires ukrainiens, qu’un navire de débarquement amphibie et un sous-marin avaient été endommagés lors de l’attaque.

Certaines chaînes d’applications de messagerie russes ont fait la même affirmation. Il n’y a eu aucun commentaire immédiat de la part des responsables ukrainiens.

Kiev ne reconnaît presque jamais sa responsabilité dans les attaques contre la Crimée ou les régions russes, devenues régulières ces derniers mois.

Mikhaïl Razvojaev, gouverneur nommé par Moscou de Sébastopol, dans la péninsule de Crimée, a déclaré sur Telegram que 24 personnes avaient été blessées dans l’incendie. Il a posté une photo de l’incendie.

« Les forces armées ukrainiennes ont lancé une frappe avec dix missiles de croisière sur l’usine de réparation navale de S. Ordjonikidze », a déclaré le ministère russe de la Défense sur Telegram.

L’Ukraine a également « tenté d’attaquer avec trois bateaux sans pilote un détachement de navires de la flotte de la mer Noire » lors d’une traversée maritime, ajoute le communiqué.

Des frappes fulgurantes ont vu jusqu’à sept énormes explosions frapper un port naval de Sébastopol, incendiant le chantier naval et blessant au moins 24 personnes, ont déclaré des responsables russes.

Les images ont montré l’ampleur de l’attaque, la plus importante de la guerre jusqu’à présent, contre la ville qui est le quartier général de la flotte russe de la mer Noire.

« Les systèmes de défense aérienne ont abattu sept missiles de croisière et le navire de patrouille Vasily Bykov a détruit tous les bateaux sans pilote. Après avoir été touchés par des missiles de croisière ennemis, deux navires en réparation ont été endommagés.

La péninsule de Crimée, annexée illégalement à l’Ukraine par la Russie en 2014, est une cible fréquente de cette guerre qui dure depuis 18 mois.

Le chantier naval de Sébastopol revêt une importance stratégique pour la Russie, car les navires de sa flotte de la mer Noire – dont certains ont déjà été endommagés lors de frappes – y sont réparés.

La vulnérabilité de la Russie en mer Noire a été démontrée au début de la guerre lorsque l’Ukraine a frappé le navire phare de la flotte – le Moskva – avec deux missiles, le faisant finalement couler. La Russie n’a jamais révélé les véritables pertes en vies humaines.

Kiev a déclaré à plusieurs reprises son intention de reprendre la péninsule de Crimée.

Cette attaque constitue le dernier embarras militaire du président russe, qui rencontre aujourd’hui le dictateur nord-coréen Kim Jong Un en Extrême-Orient.

Cette réunion très attendue pourrait voir les deux alliés s’entendre sur un accord sur les armes visant à briser les sanctions, afin de soutenir l’invasion en cours de l’Ukraine par Moscou.

Ses réserves de munitions diminuent alors qu’il lutte pour repousser la contre-offensive de Kiev.

Plus tôt dans la journée, le belliciste russe a serré la main de Kim avec enthousiasme dès qu’il est descendu de sa limousine noire et s’est dit « très heureux de le voir ».

Kim, l’un des rares dirigeants restés fidèles au despote depuis le début de son invasion à grande échelle de l’Ukraine il y a 19 mois, a déclaré au despote russe qu’il menait une « guerre sacrée » avec l’Occident et que leurs deux pays se battraient ensemble. impérialisme’.

Cette attaque constitue le dernier embarras militaire pour le président russe Vladimir Poutine (à droite), qui rencontre aujourd’hui le dictateur nord-coréen Kim Jong Un (à gauche) dans l’Extrême-Orient russe.

L’attaque contre le quartier général de la flotte russe de la mer Noire a eu lieu alors que Moscou lançait des drones contre la région ukrainienne d’Odessa avant l’aube.

Comme Sébastopol, Odessa est située au bord de la mer Noire.

Les attaques ont endommagé les infrastructures portuaires et civiles du district d’Izmail à Odessa et blessé six personnes, dont trois grièvement, a déclaré le gouverneur régional Oleh Kiper.

L’armée de l’air ukrainienne a déclaré avoir intercepté pendant la nuit 32 des 44 drones de type Shahed, la plupart d’entre eux étant lancés vers les parties sud du district d’Odessa.