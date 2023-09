Des missiles de croisière britanniques ont été utilisés lors d’une importante attaque ukrainienne contre un sous-marin russe | Nouvelles du monde

L’Ukraine a utilisé des missiles de croisière britanniques lors d’une attaque importante contre le quartier général de la flotte russe de la mer Noire en Crimée occupée, selon Sky News.

Un sous-marin et un navire de guerre russes ont été endommagés lors du barrage lancé avant l’aube sur le chantier naval de Sébastopol – potentiellement la plus grande frappe contre des cibles navales russes de la guerre.

Une source ukrainienne et occidentale ont indiqué que des missiles de croisière britanniques Storm Shadow avaient été déployés.

Photo : AP





Des images sur les réseaux sociaux ont capturé des explosions et des flammes dévastant le chantier naval dans un ciel nocturne très tôt mercredi matin.

La Russie a déclaré que 10 missiles de croisière avaient été tirés contre l’installation, dont sept avaient été abattus par les défenses aériennes. Il a indiqué qu’une attaque menée par trois bateaux sans pilote avait également été déjouée.

L’Ukraine a confirmé avoir frappé des cibles navales russes et des infrastructures portuaires dans la ville de Sébastopol, annexée par la Russie en 2014, mais n’a pas officiellement précisé comment.

Cependant, le lieutenant-général Mykola Oleschuk, chef de l’armée de l’air ukrainienne, a publié sur sa chaîne Telegram une image du chantier naval en feu, avec la légende : « Et pendant que les occupants » prennent d’assaut » et qu’ils se remettent encore de la nuit, le coton [Ukrainian slang for explosions] à Sébastopol, merci aux pilotes de l’armée de l’air des forces armées ukrainiennes pour leur excellent travail de combat ! »

Le Royaume-Uni a fourni des missiles Storm Shadow aux forces armées ukrainiennes au début de l’année. Ils peuvent être tirés par des avions ukrainiens, avec une portée de plus de 150 milles.

De la fumée s’élève du chantier naval de Sébastopol





La France a également fourni des missiles de croisière à l’armée ukrainienne.

« C’était Storm Shadow », a déclaré l’une des sources.

Le ministère britannique de la Défense n’a pas encore fait de commentaire.

L’amiral Sir Ben Key, chef de la Royal Navy, a été interrogé sur l’attaque de Sébastopol lors d’un discours prononcé lors d’une foire aux armes à Londres.

Il n’a donné aucun détail et n’a pas été interrogé sur l’implication potentielle des missiles fournis par le Royaume-Uni, mais il a déclaré : « [The Ukrainians] démontrent ce qui peut être fait grâce à des processus de réflexion innovants et une volonté de prendre des risques.

« Comme nous l’avons vu dans un certain nombre de domaines différents, des adaptations très significatives des tactiques, des techniques et des capacités afin d’essayer de générer un avantage capacitaire sur les Russes et j’applaudis vraiment cela. »

Il s’agit de la première attaque réussie connue contre un sous-marin russe de la guerre.

Mikhaïl Razvojaev, gouverneur de Sébastopol, la plus grande ville de Crimée et un port majeur de la mer Noire, a déclaré sur Telegram qu’au moins 24 personnes avaient été blessées.

« Tous les services d’urgence travaillent sur place, il n’y a aucun danger pour les biens civils dans la ville », a écrit M. Razvojaev.

Le chantier naval stratégique de la péninsule, annexée par la Russie à l’Ukraine en 2014, construit et répare les navires et sous-marins de la flotte russe de la mer Noire.

Une ambulance quitte la zone adjacente au chantier naval qui aurait été touché par une attaque de missile ukrainienne





La flotte a lancé de nombreuses attaques de drones et de missiles contre l’Ukraine.

M. Razvozhayev a publié une photo nocturne de flammes engloutissant ce qui semblait être une infrastructure portuaire. Les chaînes russes Telegram ont publié des vidéos et d’autres photos de flammes massives dans une installation au bord de l’eau.

Rob Lee, un analyste militaire, a publié une série de vidéos et d’images sur les réseaux sociaux prétendant montrer la frappe.

Il a cité un autre canal de médias sociaux identifiant le sous-marin qui se trouvait prétendument en cale sèche comme étant le sous-marin diesel du projet Rostov-sur-le-Don 636.3 de la flotte de la mer Noire.

Le navire de débarquement a été identifié comme étant le grand navire de débarquement de classe Ropucha du projet Minsk 775 de la flotte russe de la Baltique.