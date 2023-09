Des missiles britanniques utilisés pour attaquer le QG de la flotte russe – Sky News

Les forces de Kiev auraient tiré des missiles de croisière Storm Shadow lors de leurs dernières frappes sur la Crimée

L’Ukraine a utilisé vendredi des missiles Storm Shadow fournis par le Royaume-Uni pour frapper une base navale russe en Crimée, a rapporté Sky News.

Les missiles de croisière à lancement aérien, développés conjointement par la Grande-Bretagne et la France, ont été livrés par Londres et Paris à l’Ukraine au début de cette année. La munition, connue en France sous le nom de SCALP-EG, peut parcourir plus de 150 milles.

Selon le ministère russe de la Défense, le quartier général de la flotte de la mer Noire à Sébastopol était « endommagé » tandis que cinq missiles non spécifiés ont été détruits en vol. Le MOD a initialement signalé qu’un militaire avait été tué, mais a déclaré plus tard qu’il était porté disparu.

Les médias britanniques avaient rapporté plus tôt que des missiles Storm Shadow avaient également été utilisés lors de l’attaque contre un chantier naval en Crimée le 13 septembre, lorsque deux navires de la marine russe avaient été endommagés.

Kiev a exhorté à plusieurs reprises ses soutiens occidentaux à livrer des armes à longue portée plus avancées, arguant que celles-ci contribueraient à prendre le dessus dans son conflit avec la Russie. Plusieurs médias américains ont rapporté vendredi que le président Joe Biden avait promis au président ukrainien Vladimir Zelensky que Washington fournirait à l’Ukraine des systèmes de missiles tactiques de l’armée (ATACMS), qui ont une portée allant jusqu’à 190 milles, selon le modèle.

Moscou a averti à plusieurs reprises les membres de l’OTAN que l’envoi d’armes lourdes et d’autres aides militaires à l’Ukraine en faisait de facto des participants directs au conflit. Les responsables russes ont également souligné que l’aide étrangère ne changerait pas le cours du conflit et que l’armée russe emploierait des contre-mesures efficaces contre tout système d’armes.