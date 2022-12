Des missiles assomment les systèmes de chauffage en Ukraine au milieu des températures glaciales

Ukrenergo, la compagnie nationale d’électricité, a déclaré qu’après les grèves, plus de 50 % des besoins de consommation d’électricité n’avaient pas pu être satisfaits. Des coupures de courant d’urgence ont été introduites “dans tout le pays” pour rationner l’énergie alors que les équipes se bousculent pour réparer les dégâts, a déclaré un haut responsable du bureau du président, Kyrylo Timochenko.

Le ministre ukrainien de l’énergie, Herman Galushchenko, a déclaré que pas moins de neuf installations de production d’électricité avaient été endommagées, a rapporté l’agence de presse Ukrinform. Il a également déclaré que les stations et sous-stations correspondantes transmettant de l’électricité avaient subi des dommages.

Depuis octobre, la Russie a bombardé à plusieurs reprises le réseau électrique, le chauffage, l’eau et les infrastructures de gaz naturel de l’Ukraine avec des attaques de missiles et de drones, une stratégie destinée à démoraliser les Ukrainiens en plongeant le pays dans l’obscurité et le froid à l’approche de l’hiver.

Le service de métro a été temporairement interrompu sur toutes les lignes de la capitale de Kyiv, et l’approvisionnement en eau a été interrompu dans toute la ville en raison de dommages aux infrastructures, a écrit le maire, Vitali Klitschko, sur l’application de messagerie Telegram.

Plus au sud, le maire de la ville centrale de Kremenchuk sud a déclaré que plus de 200 000 clients n’avaient plus de chaleur alors que les températures oscillaient en dessous de 14 degrés Fahrenheit. “Assurez-vous de fermer toutes les fenêtres et de prendre toutes les mesures possibles pour conserver la chaleur dans les locaux”, a déclaré le maire, Vitalii Maletsky, dans un communiqué.