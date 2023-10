Des missiles air-air britanniques transformés en SAM ont été tués en Ukraine

Nous avons ce qui semble être notre premier aperçu d’un missile de défense aérienne mobile unique fourni par le Royaume-Uni. système centré sur l’AIM-132 Missile air-air avancé à courte portée, ou ASRAAM, en action en Ukraine.

Une vidéo a été publiée sur les réseaux sociaux montrant un exemple du système de missile sol-air armé AIM-132, qui a été diffusé sur les réseaux sociaux, notamment via les comptes officiels de l’armée ukrainienne , hier. Le clip, visible ci-dessous, a été tourné de nuit, ce qui rend difficile l’identification du système utilisé, mais sa tourelle de capteur distinctive, montée sur le dessus, semble visible à un moment donné.

L’AIM-132 à guidage infrarouge est doté d’un hors-portée élevée (HOBS) chercheur qui l’aide à trouver et à verrouiller rapidement les cibles, même si elles ne se trouvent pas directement devant le missile. Le missile dispose également d’une capacité de verrouillage après lancement (LOAL) via une liaison de données, qui lui permet de recevoir des données de ciblage provenant de plates-formes externes avant même de « voir » ce qu’il est envoyé pour intercepter. La tourelle de capteurs située au sommet du lanceur, qui peut comporter un mélange de caméras électro-optiques et infrarouges, et même un petit radar, est probablement utilisée pour détecter et suivre les menaces entrantes dans un premier temps, puis pour y indiquer le missile.

De plus, le missile vu en train d’être tiré dans la vidéo ne semble pas être contenu dans une cartouche de lancement et le point de lancement est proche du sol. Outre un angle de lancement élevé distinctif et ce que l’on peut voir du véhicule sous-jacent, tout cela correspond à ce que l’on sait du système basé sur l’AIM-132, dont l’existence est devenu pour la première fois de notoriété publique en août. Vous pouvez en savoir plus sur ce que l’on sait du système complet, qui est monté sur un 6×6 Transporteur haute mobilité Supacat (HMT) véhicule à roues, ici .

Une photo de l'un des systèmes de défense aérienne ASRAAM/Supacat fournis à l'Ukraine. Forces armées ukrainiennes

La vidéo montrerait également le système interceptant l’un des Les drones russes Kamikaze de conception iranienne , mais cela ne peut pas être facilement confirmé à partir des images. Le clip montre un deuxième missile qui semble avoir été tiré depuis un système distinct engageant la même cible. Il s’agit d’une procédure opérationnelle typique pour les systèmes de missiles sol-air visant à garantir les chances de succès.

Capture d'écran de la vidéo montrant la cible faisant exploser une boule de feu après avoir été touchée par le premier missile. Le deuxième missile est vu en approche par la droite.

L’AIM-132 a été conçu comme une arme lancée depuis l’air et ses performances bénéficient dans ce contexte des environnements de lancement à haute altitude et de la cinématique transmise à l’avion qui le tire. Cependant, les images d’Ukraine mettent en évidence l’agilité de l’AIM-132, même dans un format de lancement depuis le sol, et contre des cibles volant plus bas et à plus courte portée. Tout cela témoigne également du temps de réaction rapide du système.

Ministère de la Défense britannique

Dans l’ensemble, la vidéo montre le type de capacités qui feraient des systèmes ukrainiens ASRAAM/Supacat une aubaine particulière contre les drones russes. Ce que l’on voit dans le clip reflète également son utilité potentielle contre les missiles de croisière entrants. Drones kamikazes et de l’air , mer , et missiles de croisière lancés au sol sont devenus les principaux outils de la Russie pour frapper des cibles à l’intérieur de l’Ukraine, derrière les lignes de front.

Cela a déjà souligné le besoin profond de l’Ukraine de disposer d’une plus grande capacité de défense aérienne, et les défenses ponctuelles à courte portée en particulier . fabrication allemande Canons anti-aériens automoteurs Gepard avoir se sont montrés être un autre outil particulièrement utile pour éliminer les drones russes et même les missiles de croisière, sous certaines conditions.

On ne sait pas exactement combien de systèmes ASRAAM/Supacat l’Ukraine possède actuellement et quelle profondeur de capacité ils offrent. Pourtant, la vidéo récemment apparue montre qu’ils sont entrés dans le combat.