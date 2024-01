Des ministres israéliens de droite se joignent à des milliers de personnes lors d’un événement appelant à la réinstallation de Gaza par le pays

JERUSALEM — Les avertissements de la Maison Blanche — et de la plus haute juridiction des Nations Unies — semblent n’avoir pas fait grand-chose pour empêcher certains ministres israéliens de droite de vanter une vision alarmante que le propre Premier ministre du pays a rejetée : la reconstruction des colonies israéliennes à Gaza après la guerre.

Plusieurs ministres du gouvernement de droite du Premier ministre Benjamin Netanyahu faisaient partie des milliers de personnes qui ont afflué dimanche soir à Jérusalem pour une conférence appelant à la « réinstallation » des Israéliens à Gaza, avec le ministre d’extrême droite de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir et le ministre des Finances. Bezalel Smotrich prononçant des discours d’ouverture.

La conférence, baptisée « Les colonies apportent la sécurité », était dirigée en partie par l’organisation de droite Nachala, un groupe qui prône l’expansion des colonies juives, considérées comme illégales par les organismes internationaux et humanitaires. L’événement a appelé Israël à reconstruire les colonies à la fois à Gaza et dans le nord de la Cisjordanie occupée.

Israël a démantelé ses colonies à Gaza lorsqu’il s’est retiré unilatéralement du territoire en 2005 après 38 ans d’occupation. L’enclave a été laissée sous le contrôle de l’Autorité palestinienne, le Hamas en ayant pris le contrôle en 2007 après avoir remporté les élections de 2006 et une lutte de pouvoir brutale avec son principal rival, le Fatah.

Même si Netanyahu a déclaré qu’Israël n’avait « aucune intention d’occuper Gaza de manière permanente ou de déplacer sa population civile », des questions demeurent quant à ce à quoi ressemblera l’avenir de l’enclave une fois la guerre d’Israël contre le Hamas terminée.

Un participant prend une photo à côté d’une carte suggérant une vision pour les colonies israéliennes à Gaza lors de la conférence à Jérusalem dimanche. Kobi Wolf pour NBC News

Dimanche, dans le hall d’entrée de la conférence, une immense carte décrivait ce que les organisateurs considéraient comme leur vision des colonies à Gaza – du nord au sud de l’enclave.

La directrice de Nachala, Daniella Weiss, une dirigeante bien connue du mouvement des colons israéliens, a déclaré à NBC News que la carte envisage un avenir dans lequel « tous [the] La bande de Gaza fait partie de l’État d’Israël, de la terre d’Israël. »

“Après le 7 octobre, l’histoire a changé”, a-t-elle déclaré, faisant référence aux attaques du Hamas contre Israël ce jour-là, au cours desquelles environ 1 200 personnes ont été tuées et 260 personnes prises en otages à Gaza. “C’est la fin de la présence des Arabes à Gaza. C’est la fin.”

« À leur place, il y aura de très nombreux Juifs qui retourneront dans les colonies et qui construiront de nouvelles colonies », a-t-elle déclaré.

Prenant la parole lors de la conférence, Ben-Gvir a appelé Netanyahu à être « courageux », affirmant que le moment était venu de développer les colonies israéliennes à Gaza – et d’« encourager » les Palestiniens à quitter l’enclave.

De nombreuses familles étaient présentes à la conférence dimanche. Kobi Wolf pour NBC News

Smotrich a déclaré qu’il avait des « émotions mitigées » à propos de l’événement, Israël étant concentré sur la guerre contre le Hamas, mais il a déclaré que le pays est à la croisée des chemins et que « sans règlement, il n’y a pas de sécurité ».

Leurs commentaires ont suscité les acclamations d’un public enthousiaste, plusieurs ministres se levant à un moment donné de leur siège au premier rang pour rejoindre les autres participants alors qu’ils se mettaient à chanter et à danser.

Outre Smotrich et Ben-Gvir, le ministre du Patrimoine Amihai Eliyahu et le ministre du Tourisme Haim Katz, du parti Likoud de Netanyahu, étaient également présents à l’événement, aux côtés d’un certain nombre d’autres hommes politiques.

Ariel Kallner, à gauche, Shlomo Karhi, Itamar Ben-Gvir, Yossi Dagan et Amihai Eliyahu faisaient partie des hommes politiques dansant dimanche lors de la conférence à Jérusalem. Kobi Wolf pour NBC News

Ils ont participé à la conférence après que la Cour internationale de Justice a ordonné vendredi à Israël de faire tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher les actes de génocide lors de son offensive à Gaza, au cours de laquelle plus de 26 000 personnes ont été tuées et plus de 64 000 blessées. avec des milliers d’autres disparus et présumés morts, selon les responsables palestiniens.

Le Ministère palestinien des Affaires étrangères et des Expatriés a condamné la conférence sur Xaffirmant que cela constituait un « défi flagrant » à la décision de la Cour internationale et encourageait le déplacement des Palestiniens par la force.

La plus haute juridiction de l’ONU n’a pas ordonné un cessez-le-feu, ce que l’Afrique du Sud, plaignant dans cette affaire, avait demandé.

La rhétorique incendiaire de personnalités éminentes du gouvernement israélien a joué un rôle clé dans le cas de l’Afrique du Sud accusant Israël de génocide, une accusation qu’Israël a niée.

Mais dimanche, Smotrich et Ben-Gvir n’ont semblé pas découragés ni par les événements de La Haye ni par un récent avertissement de l’administration Biden de mettre immédiatement « un terme » à la rhétorique prônant la « réinstallation des Palestiniens en dehors de Gaza ».

Le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, quitte la scène lors de la conférence dimanche. Kobi Wolf pour NBC News

“Cette rhétorique est incendiaire et irresponsable”, a déclaré Matthew Miller, porte-parole du département d’État. a déclaré dans un communiqué le 2 janvier, en réponse aux commentaires de Smotrich et Ben-Gvir.

« Le gouvernement israélien, y compris le Premier ministre, nous a dit à plusieurs reprises et de manière constante que de telles déclarations ne reflétaient pas la politique du gouvernement israélien », a-t-il déclaré, ajoutant que Smotrich et Ben-Gvir devraient « arrêter immédiatement ».

Les États-Unis, a déclaré Miller, ont été « clairs, cohérents et sans équivoque sur le fait que Gaza est une terre palestinienne et restera une terre palestinienne », mais avec le Hamas « qui n’a plus le contrôle de son avenir et sans aucun groupe terroriste capable de menacer Israël ».

Une carte présentant les vues des organisateurs sur ce à quoi pourrait ressembler une réinstallation de Gaza lors de la conférence à Jérusalem dimanche. Kobi Wolf pour NBC News / Kobi Wolf

Le bureau de Netanyahu a refusé de commenter la présence des ministres israéliens.

Depuis le début de la guerre, Netanyahu a été confronté à un équilibre constant consistant à tenter de maintenir le soutien de l’administration Biden tout en essayant de diriger le gouvernement le plus d’extrême droite de l’histoire israélienne après avoir formé une coalition dépendante de politiciens extrémistes pro-colons.

Alors que des milliers de personnes se sont rassemblées pour l’événement de dimanche, un récent sondage réalisé début décembre par l’Université hébraïque a révélé que plus de la moitié des Israéliens étaient opposés à l’annexion de la bande de Gaza et à la réintégration des colonies démantelées lors du retrait israélien de 2005, selon Le temps d’Israël.

Un homme tient un panneau publicitaire indiquant que “seul le transfert aux Palestiniens apportera la paix” à Jérusalem dimanche. Kobi Wolf pour NBC News

Dans une enquête menée auprès de plus de 1 800 personnes, 56 % des Israéliens se sont déclarés contre cette politique, tandis que 33 % y étaient favorables et 11 % étaient incertains, a rapporté le journal.

Yaïr Lapid, chef de l’opposition centriste dit le X que la participation des ministres israéliens dimanche représentait un « nouveau creux » pour le gouvernement de Netanyahu.

Il a également exprimé ses craintes que l’événement puisse nuire à d’éventuelles négociations en vue d’un accord visant à libérer les otages détenus à Gaza, ainsi qu’à la réputation internationale d’Israël, alors qu’il continue de faire l’objet d’un examen minutieux en raison de son offensive meurtrière à Gaza.