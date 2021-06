Des ministres accusés d’avoir semblé complaisants face au risque de fermeture des maisons de soins

La crise des coronavirus a mis en évidence les réformes urgentes nécessaires dans les soins sociaux pour adultes avec de nombreux prestataires vivant «au jour le jour», prévient aujourd’hui un groupe influent de députés.

Le Commons Public Accounts Committee (PAC) a constaté que la pandémie a eu un impact dévastateur sur le secteur et a souligné que les soins ne sont pas correctement financés.

Le comité accuse également les ministres de paraître « complaisants » quant à la possibilité que les exploitants de maisons de soins échouent.

Les ministres ont été confrontés à une colère intense du public à propos de leur gestion des maisons de soins pendant la pandémie.

Le secrétaire à la Santé Matt Hancock a également été accusé d’avoir menti au Premier ministre au sujet des plans visant à tester les résidents des maisons de soins avant leur sortie de l’hôpital au plus fort de la première vague, ce qu’il nie.

conseillé Météo France : les dernières prévisions du Met Office Brian Williams se moque de Fox News en montrant une publicité rejetée par le réseau de droite Malgré de nombreuses controverses, il est peu probable que Boris Johnson rétrograde Priti Patel

Le gouvernement a également été accusé d’avoir laissé tomber des millions de personnes lorsqu’il est apparu qu’un plan de réforme de la protection sociale promis de longue date n’avait pas été inclus dans le discours de la Reine plus tôt cette année.

Le rapport avertit que la pandémie a laissé de nombreux fournisseurs de maisons de soins en danger d’échec. Le taux d’occupation moyen des logements était d’environ 90 % au début de la crise, mais est tombé à environ 80 % en février de cette année.

Les députés ont également accusé le ministère de la Santé et des Affaires sociales d’une « réticence » à défier les autorités locales en Angleterre, dont la plupart, selon le document, paient les prestataires en dessous du coût des soins. Cela a obligé de nombreux exploitants de maisons de soins à vivre «au jour le jour», incapables de prendre des décisions à long terme qui amélioreraient les services. En même temps, cependant, il y a un manque de transparence sur ce que les gens ou les conseils obtiennent pour l’argent qu’ils dépensent, ont constaté les députés.

Le secteur est également confronté à une explosion démographique potentielle dans les années à venir. Si les tendances actuelles se poursuivent, le nombre d’adultes de 65 ans et plus nécessitant des soins d’ici 2038 pourrait augmenter de 57 %.

Les députés ont appelé les ministres à définir, d’ici le mois prochain, les prestataires de soutien dont ils ont besoin à court et moyen terme. Les propositions de réformes promises depuis longtemps devraient être publiées d’ici la fin de l’année, ajoutent-ils. Pour leur part, les prestataires devraient être tenus de fournir des informations claires et comparables sur les frais, ainsi qu’une ventilation de la manière dont l’argent est dépensé.

Meg Hillier, la présidente du PAC, a déclaré qu’après des décennies de négligence, les résidents des foyers de soins et leurs familles méritent mieux.

« Les réformes visant à résoudre ce problème doivent désormais inclure un plan de financement à long terme qui permet aux autorités locales et aux prestataires d’innover et d’améliorer les services. Nous ne pouvons pas nous permettre davantage d’engagements rompus en matière de soins », a-t-elle ajouté.

Edel Harris, de l’association caritative Mencap, a déclaré que pendant la pandémie, les personnes ayant un trouble d’apprentissage ont vu leurs soins coupés « quand ils en avaient le plus besoin, sont décédés à des taux incroyablement plus élevés que la population en général, et le secteur des soins a été poussé au point de rupture » .

Mme Harris a également ajouté: « Il est temps que le Premier ministre associe enfin ses paroles à des actions pour niveler le système de protection sociale. »

L’Association des directeurs des services sociaux pour adultes (ADASS) a averti que les autorités locales sont confrontées à un «déluge» de demandes de soutien alors que les restrictions de verrouillage se relâchent.

Le président d’ADASS, Stephen Chandler, a déclaré : « Certains des chiffres que nous voyons sont phénoménaux. Les tendances sont insoutenables et montrent pourquoi le gouvernement doit publier d’urgence ses plans de protection sociale.

«Nos résultats démontrent très clairement que la crise de l’aide sociale n’est pas seulement une crise dans la façon dont nous soutenons les personnes âgées. La moitié de nos dépenses est consacrée à l’aide aux adultes en âge de travailler.