Des ministres accusés d’avoir « insulté » les victimes de la consommation d’alcool en retardant un rapport clé sur la criminalité

Les ministres ont été accusés de « faire semblant de parler » de la lutte contre la consommation excessive d’alcool en raison des retards répétés dans la publication d’un rapport crucial sur l’ampleur de la criminalité.

Les travaillistes ont accusé le ministère de l’Intérieur d’avoir « insulté les victimes » en refusant de publier le rapport, tandis que les militants ont déclaré que les ministres « n’avaient rien fait » pour lutter contre ce crime.

L’incapacité de publier le rapport sur la nature et la prévalence des pics de trafic en avril, comme l’exige la loi de 2022 sur la criminalité, la police et la détermination de la peine, a incité les militants à intenter une action en justice contre le ministère de l’Intérieur en juillet dans le but d’en forcer la publication.

Plus tôt cette année, la ministre de l’Intérieur, Sarah Dines, a déclaré que le rapport serait publié « après les élections locales de mai », qui ont eu lieu il y a plus de trois mois.

Aujourd’hui, le parti travailliste a renouvelé ses appels aux ministres pour qu’ils publient le rapport et fassent de la consommation de drogues une infraction pénale spécifique.

Ce crime est actuellement couvert par plusieurs domaines différents de la législation, mais il n’existe pas d’infraction unique permettant de poursuivre ses auteurs. Les militants estiment que l’absence d’infraction distincte signifie que le crime est considérablement sous-estimé.

L’année dernière, le Conseil des chefs de la police nationale a averti qu’il avait constaté une « augmentation rapide » des signalements de crimes, avec une augmentation particulière de l’utilisation de seringues.

Les derniers chiffres montrent que 4 924 incidents de dopage ont été signalés entre septembre 2021 et août 2022. Cela comprenait 2 581 rapports de victimes dopées à l’aide d’aiguilles.

Mais une étude menée par le groupe de campagne Stamp Out Spiking a montré que 97 % des victimes ne signalent jamais l’incident à la police, ce qui signifie que l’incident est bien plus répandu que ne le montrent les chiffres.

Mardi, le ministre travailliste des victimes, Jess Phillips, a déclaré L’indépendant: « L’incapacité des conservateurs à produire ne serait-ce qu’un rapport sur le trafic de drogues est une insulte aux victimes et typique des paroles qu’ils prêtent à ce crime. »

« Le trafic illicite de drogues est un crime horrible qui peut avoir de graves conséquences sur la vie des victimes. Mais cela n’est souvent pas signalé en raison de la nature du crime », a-t-elle ajouté.

La ministre travailliste fantôme des victimes, Jess Phillips, a déclaré que les conservateurs ne faisaient que « parler du crime » (Archives PA)

Dawn Dines, fondatrice et directrice générale de Stamp out Spiking, qui fait campagne depuis deux décennies pour un changement de la loi, a déclaré que le fait d’en faire une infraction spécifique permettrait aux gens de signaler le crime. Elle a ajouté que cela signifierait également que les services d’urgence et le personnel des pubs, des bars et des restaurants pourraient être formés à reconnaître et à répondre aux victimes.

Mais elle a dit L’indépendant « le silence du gouvernement est assourdissant ».

« Ce n’est pas comme si les pics s’étaient arrêtés, cela continue chaque week-end. Le crime n’a pas cessé, mais le gouvernement n’a pas répondu.

Tamara Walters, assistante juridique du Good Law Project qui a lancé l’action en justice contre le ministère de l’Intérieur en juillet, a déclaré : « Il est impossible de résoudre un problème quand on ne sait même pas quelle est son ampleur. »

En avril, Sir Keir Starmer a déclaré que le parti travailliste ferait de la dopage un délit spécifique suite au soutien de tous les partis et aux appels des militants à durcir la loi sur la violence à l’égard des femmes et des filles.

Sir Keir a déclaré qu’il s’inquiétait du fait que sa propre fille de 12 ans grandisse et sorte et sait que de nombreux autres parents avaient les mêmes inquiétudes.

« La montée des drogues sème la terreur dans le cœur de tous les parents ayant une fille et laisse les jeunes femmes se sentir vulnérables », a-t-il déclaré.

Un porte-parole du ministère de l’Intérieur a déclaré : « Le trafic de drogues est un acte lâche qui est déjà illégal et quiconque commet ce crime risque jusqu’à dix ans de prison.

« Nous avons investi 125 millions de livres sterling pour rendre nos rues plus sûres, notamment en lançant des initiatives visant à lutter contre la consommation excessive d’alcool, des campagnes de sensibilisation et des formations pour le personnel des bars. Notre stratégie de lutte contre la violence à l’égard des femmes et des filles contribuera également à susciter des changements à long terme afin de donner la priorité à la prévention, de traduire les auteurs en justice et de garantir que les victimes obtiennent le soutien dont elles ont besoin.