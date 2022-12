Des mini-cerveaux à l’énergie de fusion : les plus grandes percées scientifiques de 2022

L’année 2022 a été témoin d’un certain nombre d’avancées sur de nombreux fronts, notamment la politique, le sport, le cinéma, la technologie, etc. Cette année a également vu des avancées scientifiques exceptionnellement brillantes qui se sont avérées merveilleuses pour la vie humaine.

Examinons quelques-unes des percées scientifiques les plus importantes de cette année.

Annonce d’une percée historique dans le domaine de la fusion nucléaire

Des chercheurs américains ont annoncé une percée historique dans le domaine de la fusion nucléaire le 13 décembre, saluant une “réalisation historique” dans la quête d’une source d’énergie propre et illimitée et la fin de la dépendance aux combustibles fossiles. Le Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) a déclaré avoir utilisé le plus grand laser du monde pour créer, pour la première fois, une réaction de fusion reproduisant le processus qui alimente le soleil et génère plus d’énergie qu’il n’en a fallu pour produire – un objectif poursuivi par scientifiques depuis des décennies.

Inverser la mort : des scientifiques américains font revivre les organes de porcs morts

Les scientifiques ont annoncé qu’ils avaient restauré le flux sanguin et la fonction cellulaire dans le corps des porcs morts pendant une heure, selon les experts, cela pourrait signifier que nous devons mettre à jour la définition de la mort elle-même. Cette découverte a suscité l’espoir d’une gamme d’utilisations médicales futures chez l’homme, la plus immédiate étant qu’elle pourrait aider les organes à durer plus longtemps, sauvant potentiellement la vie de milliers de personnes dans le monde ayant besoin de greffes.

Des cellules cérébrales cultivées en laboratoire apprennent à jouer au jeu vidéo Pong

Les scientifiques ont cultivé 800 000 cellules cérébrales dans un laboratoire qui, selon eux, ont appris à jouer au jeu vidéo de type tennis des années 1970, Pong. La recherche, publiée récemment dans la revue Neuron, a pour la première fois montré que les cellules cérébrales vivant dans un plat peuvent effectuer des tâches ciblées.

L’équipe, comprenant des chercheurs de l’Université Monash, de l’Université RMIT, de l’University College London et de l’Institut canadien de recherches avancées, va maintenant découvrir ce qui se passe lorsque leur DishBrain est affecté par des médicaments et de l’alcool.

Pour mener l’expérience, les chercheurs ont prélevé des cellules de souris provenant de cerveaux embryonnaires ainsi que certaines cellules cérébrales humaines dérivées de cellules souches et les ont cultivées sur des réseaux de microélectrodes qui pouvaient à la fois les stimuler et lire leur activité.

Microplastiques trouvés dans le sang humain pour la première fois

De minuscules particules de plastique, appelées microplastiques – une source majeure de pollution – ont été détectées pour la première fois dans le sang humain. Il a été détecté dans près de 80 % des échantillons testés par un groupe de chercheurs des Pays-Bas. La découverte est extrêmement importante car elle montre que les microplastiques peuvent voyager dans le corps et se loger dans les organes.

Les hommes vieillissent plus vite que les femmes

Selon une étude publiée dans « Les revues de gérontologie : série A »,les hommes vieillissent plus vite que les femmes et, lorsqu’ils atteignent la cinquantaine, le corps des hommes a jusqu’à quatre ans de plus que celui des femmes du même âge.

‘Bébé’ Trou de ver

Les scientifiques cherchent depuis longtemps à mieux comprendre les trous de ver et semblent maintenant faire des progrès. Les chercheurs ont annoncé en décembre qu’ils avaient forgé deux minuscules trous noirs simulés – ces objets célestes extraordinairement denses avec une gravité si puissante que même la lumière ne peut s’échapper – dans un ordinateur quantique et qu’ils avaient transmis un message entre eux à travers ce qui équivalait à un tunnel dans l’espace-temps.

C’était un “bébé trou de ver”, selon la physicienne de Caltech Maria Spiropulu, co-auteur de la recherche publiée dans la revue Nature. Mais les scientifiques sont loin de pouvoir envoyer des personnes ou d’autres êtres vivants via un tel portail, a-t-elle déclaré.

Un trou de ver – une rupture dans l’espace et le temps – est considéré comme un pont entre deux régions éloignées de l’univers. Les scientifiques les appellent les ponts Einstein-Rosen d’après les deux physiciens qui les ont décrits – Albert Einstein et Nathan Rosen.

De tels trous de ver sont cohérents avec la théorie de la relativité générale d’Einstein, qui se concentre sur la gravité, l’une des forces fondamentales de l’univers. Le terme “trou de ver” a été inventé par le physicien John Wheeler dans les années 1950.