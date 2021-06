Des mineurs du Yukon canadien ont la chance de découvrir des fossiles bien conservés de bêtes de l’ère glaciaire

C’était une journée habituelle pour le mineur des placers, Trey Charlie, à la mine Little Flake sur la rivière Indian de la région du Yukon au Canada, avant qu’il ne tombe sur un fossile bien conservé de mammouth. La découverte a été faite dans le nord-ouest du Canada, connu pour sa topographie sauvage et montagneuse. Les fossiles découverts par Charlie montrent ensuite comment l’ancien animal de l’ère glaciaire marchait autrefois sur le même territoire. S’adressant à CBC Canada, Charlie a déclaré qu’une fois qu’il avait découvert la première partie du fossile du mammouth, il avait découvert d’autres parties comme des côtes, des dents et toutes sortes de choses. Selon le rapport, Charlie et son collègue travaillaient avec l’équipe d’excavateurs il y a deux semaines, déplaçant de la boue sur le site minier lorsqu’ils ont trouvé une défense de l’animal ancien. Charlie a posté la photo de sa découverte sur son compte Instagram la semaine dernière alors qu’il déterrait le fossile géant. Alors que l’équipe de fouilleurs tombait sur de plus en plus d’os de mammouth, ils ont arrêté leur travail pour se concentrer sur les fossiles. Charlie a déclaré à CBC Canada que le nombre d’os que lui et son équipe ont collectés s’élevait à deux squelettes presque complets avec des dents, des côtes, des jambes et plus encore.

Depuis la ruée vers l’or du Klondike entre 1897 et 1899, alors que 1 00 000 personnes se sont rendues dans la région froide du territoire du Yukon dans l’espoir de trouver de l’or. Seuls quelques-uns d’entre eux avaient découvert l’or tandis que beaucoup d’autres ont découvert les restes fossilisés de diverses bêtes de l’ère glaciaire. On pense que pendant l’ère glaciaire, la région qui est maintenant connue sous le nom de territoire du Yukon faisait partie de la Béringie, une étendue de terre libre de glace qui reliait autrefois la Sibérie à l’Alaska. Ce pont terrestre a rendu possible la migration des humains et des mammouths de l’Asie vers l’Amérique du Nord. Aujourd’hui, le Yukon abrite le parc national et réserve de parc national Kluane, qui comprend le mont Logan, le plus haut sommet du pays, ainsi que des glaciers, des sentiers et la rivière Alsek.

