L’auteur de la note a demandé aux sauveteurs d’envoyer des médicaments antihypertenseurs de sa voiture, et a averti qu’il y avait une grande quantité d’eau souterraine où les mineurs sont piégés.

Quatre personnes sont blessées, lit-on dans la note.

« Nous souhaitons que les sauveteurs ne s’arrêtent pas pour que nous puissions encore avoir de l’espoir. Merci », lit-on dans la note.

L’état des dix autres travailleurs est inconnu.

Des images de la chaîne de télévision publique CCTV ont montré que les sauveteurs envoyaient un fil métallique avec des colis de nourriture attachés aux mineurs, puis tiraient plus tard le fil avec la note attachée.

L’explosion a gravement endommagé le système de communication et l’échelle de sortie de la mine, qui appartient à Shandong Wucailong Investment Co. Ltd.

Deux responsables ont déjà été limogés suite à l’accident.

Les accidents miniers sont courants en Chine, où l’industrie a un mauvais bilan en matière de sécurité et où les réglementations sont souvent peu appliquées.

En décembre, 23 mineurs sont morts après avoir été piégés dans une mine de la ville de Chongqing, dans le sud-ouest du pays, quelques mois seulement après la mort de 16 autres victimes d’un empoisonnement au monoxyde de carbone après avoir été emprisonnés sous terre dans une autre mine de charbon de la ville.