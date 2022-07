Des millions pour la Coupe du monde et des coupes dans l’entretien de base ? C’est le Toronto de John Tory

Toronto devrait cesser de planifier et de construire de nouveaux parcs jusqu’à ce qu’elle sache comment s’occuper de ceux que nous avons déjà.

Nous savons concevoir de nouveaux parcs. Nous savons construire de nouveaux parcs. Nous savons comment faire des annonces flashy pour les nouveaux parcs. Nous ne savons tout simplement pas comment nous occuper d’eux.

Toronto, c’est comme quelqu’un qui achète une voiture en sachant qu’il ne veut pas payer l’essence, les assurances et les vidanges d’huile. Ou quelqu’un qui achète une vieille maison et ne répare pas le toit, met à jour l’électricité du bouton et du tube et oublie de changer les filtres de la fournaise.

L’acquisition est amusante, voire sexy, les autres choses ne le sont pas.

Le maire John Tory n’a jamais laissé passer une annonce de séance photo sans en profiter. La semaine dernière, par exemple, le maire a fait une annonce éclatante pour le parc riverain de Bathurst Quay et d’autres améliorations du domaine public. Le parc serait juste à l’est des silos de maltage, à proximité de certains des quartiers les plus peuplés et en croissance de la ville, tous ayant besoin de plus d’espace de parc.

Il y a un hic cependant. Quelques prises, en fait. La première est que les nouveautés annoncées par le maire ne sont pas encore financées. Toi et moi pouvons déclarer que nous achèterons un manoir près de chez Drake dans le Bridle Path tout ce que nous voulons, mais cela ne se fera pas sans financement. L’autre prise est plus déprimante : les parcs à travers la ville sont mal gérés, ressemblent à de la merde, manquent de financement et ont des problèmes de toilettes, de fontaines et d’autres services insultants. Le personnel est usé. Les programmes continuent d’être coupés.

Réparer cela et financer correctement les parcs n’est pas sexy et nécessite du travail. Mais faire de nouvelles annonces est politiquement avantageux. Cela a été un modèle. En 2017, le maire Tory a organisé une séance de photos pour annoncer l’ouverture du parc de la vallée de la rivière Don, le projet amélioré de sentiers et de signalisation dans la basse vallée de la Don. Le problème bien connu était que seule la première phase du projet était financée et même lorsque le maire annonçait le nouveau parc, le sentier Don Valley lui-même était dans un état lamentable.

C’est comme ça que roule Toronto ces jours-ci.

Il y a un mois, au conseil, le maire a demandé au personnel des parcs d’améliorer la situation lamentable des toilettes et des fontaines d’eau, mais des mois auparavant, il avait demandé à son conseil de rejeter une modeste augmentation du budget des parcs pour y parvenir. Ce sont des tactiques d’appâtage et d’échange : l’annonce jubilatoire est l’appât ; pas de financement ou suivre le changement.

Si le maire était tenu de n’annoncer que les éléments de sa vision citoyenne, aussi étroite soit-elle, qui cadrent avec ses priorités budgétaires et fiscales, il n’aurait pas grand-chose à dire. Parfois, cependant, l’argent magique peut être trouvé à partir de rien.

Alors que des choses comme l’entretien et les programmes sont à court de financement, le maire Tory a accueilli avec enthousiasme l’annonce le mois dernier que Toronto sera une ville hôte de la Coupe du monde 2026, même si cela coûterait jusqu’à 280 millions de dollars pour la poignée de jeux, avec le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux s’attendaient à en verser les deux tiers.

Le personnel de la ville a depuis déclaré que le prix était passé à 300 millions de dollars et qu’il continuerait probablement d’augmenter.

Le “beau jeu” est bon. Les jeux seront une joie pour ceux qui obtiennent des billets et les célébrations de rue seront certainement amusantes, même si d’autres se plaignent du chaos de la circulation, mais n’est-il pas remarquable avec quelle facilité on peut trouver de l’argent pour quelque chose comme la Coupe du monde ?

Une autre de ces choses flashy que certains maires aiment annoncer alors que les choses mêmes qui rendent notre ville vivable sont nickel et grisées.

Ces mesures pour tirer sur le canon de l’argent civique lors de la Coupe du monde, les annonces de nouveaux parcs et d’autres séances de photos surviennent alors que la ville est sur le point de suspendre jusqu’à 300 millions de dollars de projets de budget d’investissement si d’autres niveaux de gouvernement ne nous renflouent pas. La liste des coupes possibles est longue et comprend la réhabilitation des ponts de la ville, l’entretien des trottoirs, l’entretien des bâtiments municipaux et de nombreux projets de parcs, y compris l’atténuation des inondations sur l’île de Toronto.

Vous n’aimez pas les nids-de-poule ? Vous et votre voiture ou votre vélo pourriez en voir beaucoup plus bientôt. Des projets de logements abordables ? Oublie.

Cela met vraiment en perspective la décision des conservateurs d’aller à l’encontre de l’option beaucoup moins chère recommandée par le personnel consistant à démolir une petite partie du Gardiner au lieu de le reconstruire pour plus de 2 milliards de dollars. Toronto peut continuer à s’effondrer, mais au moins un petit tronçon d’autoroute sera prêt pour une séance photo triomphale lors du troisième mandat de Tory.

Quant à ces nouveaux parcs, il y a en fait un bon argument pour construire des parcs maintenant : chaque fois qu’une opportunité se présente, il faut la saisir. Un jour cependant, peut-être, avec un peu de chance, nous pourrons élire des dirigeants suffisamment éclairés pour réellement se soucier des choses que nous avons maintenant.

