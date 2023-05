Des millions manquants et des investisseurs désemparés : une affaire impliquant un courtier en hypothèques de la Colombie-Britannique retourne devant les tribunaux

« Tout le monde va être payé. »

Ces mots ont été prononcés plus d’une fois par Greg Martel, le courtier hypothécaire de Victoria, qui a été accusé de gérer son entreprise comme une chaîne de Ponzi et qui doit plus de 226 millions de dollars à des centaines de personnes qui ont acheté des investissements qui, selon des documents, n’auraient peut-être pas existé.

Martel est le seul administrateur de My Mortgage Auction Corp. (MMAC), qui exerçait ses activités sous le nom de Shop Your Own Mortgage (SYOM). Le principal créancier est un investisseur identifié comme 1548199 Alberta Ltd., qui prétend dans une poursuite civile être redevable d’un montant stupéfiant de 17,6 millions de dollars. Il y a deux semaines, MMAC et Martel ont été placés sous séquestre judiciaire supervisé par PricewaterhouseCoopers.

La semaine dernière, lors d’une assemblée publique virtuelle pour les investisseurs, le vice-président de PwC, Neil Bunker, a livré des nouvelles qui donnent à réfléchir aux 500 personnes à l’écoute : non seulement le sort de Martel est incertain, mais les enquêteurs doivent encore localiser les millions manquants ou prouver que les investissements étaient réels.

Le gros gâchis d’une affaire revient à la Cour suprême de la Colombie-Britannique à Vancouver pour une audience de deux jours à compter de mercredi. Les dates d’audience antérieures ont eu lieu ex parte, c’est-à-dire sans la participation ou la représentation légale de Martel, bien que l’avocat de Vancouver Ritchie Clark ait déclaré au tribunal la semaine dernière qu’il était en train d’être retenu par Martel.

Alors, qui est Greg Martel ? Et comment en est-il arrivé à devoir autant d’argent à tant de gens ?

Des amis racontent à des amis…

CBC a parlé à cinq investisseurs, dont quatre ne voulaient pas être nommés. Tous ont dit avoir entendu parler de Martel par un ami qui avait gagné de l’argent, ce qui leur a donné confiance.

La mère célibataire Gayle Morrell a déclaré avoir entendu parler de Martel par un ami dont le planificateur financier agréé lui avait recommandé d’investir avec lui.

Morrell a déclaré qu’elle avait travaillé dur pendant deux ans pour rassembler 25 000 $ à investir. Au début, tout semblait bon. Elle a vu son argent atteindre plus de 80 000 $ et avait récemment demandé de retirer le dépôt initial afin de pouvoir construire un toit autoportant au-dessus du camping-car dans lequel elle vit avec son fils.

Maintenant, elle doute qu’elle verra jamais un sou de son argent.

« C’était intéressant de voir comment [investing] changé ma façon de penser aux finances. Je pensais en quelque sorte que j’étais dans un club de garçons riches … J’aime bien, grinça, et c’est comme ça que les gens avec beaucoup d’argent gagnent de l’argent « , a-t-elle dit. » Et maintenant que tout est parti, c’est comme, merde, retour à la réalité. »

Le séquestre chargé de l’affaire Greg Martel mentionne cette maison de cinq chambres lourdement hypothéquée au 2709 Goldstone Heights à Langford, en Colombie-Britannique, comme un atout. (Mike McArthur/CBC)

Lorsque les taux d’intérêt bancaires étaient bas – un ou deux pour cent par an – Martel offrait des taux annualisés compris entre 50 et 100 pour cent pour les investissements dans les prêts-relais.

Essentiellement, il agissait en tant que banque privée – mettant en commun l’argent des investisseurs et le prêtant pour des durées de quatre, huit, 12 et 16 semaines à taux d’intérêt élevé à des projets immobiliers nécessitant un financement relais à court terme. Du moins, c’est ce qu’il prétendait faire. PwC a déclaré vendredi qu’il n’avait pas encore trouvé de documentation indiquant l’identité de l’un des bénéficiaires du prêt relais de Martel.

Les investisseurs ont déclaré à CBC qu’ils étaient encouragés à continuer à dépenser leur argent dans de nouveaux investissements lorsqu’un de ceux-ci arrivait à échéance. Ils ont dit que le portail en ligne Magasinez votre propre prêt hypothécaire simplifiait le dépôt et le réinvestissement, et qu’il était excitant de voir votre solde augmenter en multiples de ce que vous pourriez gagner dans un CELI ou un REER.

Au fur et à mesure que les taux d’intérêt montaient, les rendements promis par Martel augmentaient également – selon les documents judiciaires, jusqu’à 25 % pour une durée fixe de 10 semaines, soit un taux annualisé de 130 %.

L’investissement unique le plus important décrit dans la poursuite de 1548199 Alberta Ltd. est de 4,675 millions de dollars pour une durée de 10 semaines à 17 % d’intérêt. Lorsque l’investissement est arrivé à échéance le 16 novembre 2022, il était censé payer près de 800 000 $ d’intérêts en plus du principal.

Contrairement à la société à numéro de l’Alberta, les investisseurs avec qui CBC s’est entretenu n’avaient pas de millions de dollars immobilisés dans le stratagème. Comme Morrell, ils décrivent investir leur pécule, leur épargne-retraite ou un acompte de condo. Tous étaient bouleversés par leurs pertes potentielles.

Dans une déclaration envoyée par courriel à CBC, le courtier en prêts hypothécaires Greg Martel a nié qu’il dirigeait un système de Ponzi. (Greg Martel/Facebook)

Le conseiller financier et collaborateur de CBC, Mark Ting, a déclaré que si les prêts-relais privés peuvent être un investissement légitime, ils ne sont pas réglementés et constituent une mauvaise option pour les investisseurs familiaux qui manquent de sophistication pour vérifier la véracité de ce qui est vendu.

« Ne pensez pas que votre courtier hypothécaire a fait preuve de diligence raisonnable. Il ne sait pas ce qui se passe. Ce sont des prêts que d’autres ont transmis parce qu’ils présentent un risque beaucoup trop élevé », a déclaré Ting.

« [The investment] est bon jusqu’à ce que ce ne soit pas le cas. Et puis quand ce n’est pas le cas, ça s’effondre vraiment, presque comme un château de cartes, et je pense que c’est ce qui se passe dans ce cas. »

Des fissures apparaissent

Les investisseurs disent à CBC que des signes de difficultés ont commencé à apparaître il y a environ un an lorsque les paiements de SYOM ont commencé à prendre du retard.

Normalement, il fallait environ 10 jours pour qu’un client reçoive un paiement après avoir demandé de l’argent sur son compte. Puis c’était quatre semaines, puis six semaines, quelques mois… Puis plus rien.

Lorsque les investisseurs se sont plaints, Martel a rapidement assuré que tout le monde allait être payé, soit en publiant en ligne, soit en s’adressant directement aux clients individuels par téléphone ou par SMS. Un investisseur a déclaré que les promesses de Martel de « réparer les choses » semblaient sincères et qu’il était perçu comme « transparent et amical ».

L’explication qu’il a donnée des retards semblait également plausible : tant de personnes voulaient investir avec lui que l’entreprise était débordée.

« Ce qui se passe, c’est que nous accueillons un nombre considérable de personnes », a-t-il déclaré dans un message en ligne aux investisseurs en février 2023. À l’époque, il a également expliqué qu’il était tout aussi important pour le SYOM de trouver de nouveaux accords de prêt relais. afin que les clients puissent garder leur argent avec lui – et en croissance.

« En échange de tout l’argent que vous avez gagné sur moi au fil des ans, grâce à ce prêt privé, soyez un peu plus patient », a-t-il déclaré aux investisseurs.

Ce même mois, la première de plus d’une douzaine de poursuites civiles a été déposée contre Martel et MMAC. Le 4 mai, lui et la société ont été mis sous séquestre judiciaire.

Qui est Greg Martel ?

Selon des informations trouvées en ligne, Martel a fondé la société de courtage hypothécaire Zilla Mortgages à Victoria il y a plus de dix ans avant de se diversifier dans des filiales, dont MMAC. Il y a quelques années, il a lancé une entreprise de partage de voitures peer-to-peer aux États-Unis et au Canada – pensez à Airbnb pour les voitures – appelée carSHAiR.

Les bureaux de Shop Your Own Mortgage à Toronto et au 645 Tyee St. à Victoria ont été trouvés vacants, selon le rapport d’un séquestre. (Mike McArthur/CBC)

CarSHAiR à Vancouver et Victoria répertorie les sept mêmes voitures de luxe à louer, toutes hébergées par « Greg M. » Selon le séquestre PwC, un certain nombre de véhicules à moteur ont été identifiés lors de la recherche d’actifs. Il en va de même pour deux maisons de plusieurs millions de dollars fortement hypothéquées, une à Langford près de Victoria et une à Las Vegas.

En 2021, un profil payant dans LA Style Magazine décrivait Martel comme un «entrepreneur en série révolutionnaire» et un «leader imposant du monde des affaires» qui avait été «mentoré par le célèbre Tony Robbins». Le magazine vend une couverture prometteuse de « crédibilité de la presse » et de connexion à un réseau de « leaders d’opinion ».

Dans l’article, Martel dit qu’il est né au Québec, qu’il a grandi à Toronto et qu’il a ensuite déménagé « pour le hockey » avant de s’installer à Victoria. Sur les réseaux sociaux, il indique que sa maison est Newport Beach, en Californie.

Martel et l’Américain Garrick Delafuente, le courtier américain officiel de Shop Your Own Mortgage, co-anime un podcast en ligne, « Just the Tip », qui promet « les plus grands scoops de l’industrie du monde des affaires, de la finance, de l’immobilier et de la connaissance des hypothèques ». ! »

Martel possède un réseau d’entreprises au Canada et aux États-Unis qui ont mélangé de l’argent, selon PwC. Il a été constaté qu’un compte bancaire MMAC avec un solde restant de 279 $ avait transité par 58 millions de dollars au cours des six derniers mois.

Pour sa part, Morrell essaie de faire la paix avec le fait que son argent a probablement disparu tout en faisant face à l’anxiété et au stress.

« Je ne veux pas non plus donner à Greg ma santé et mon bien-être », a-t-elle déclaré. « J’essaie vraiment d’être gentil avec moi-même et de faire attention et de laisser cela se résumer à beaucoup d’argent et pas tellement plus. »