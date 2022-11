Des millions d’Ukrainiens retrouvent l’électricité après les attaques russes sur le réseau

Des MILLIONS d’Ukrainiens assiégés ont retrouvé l’électricité hier après les attaques russes contre le réseau électrique du pays.

Six millions sont restés isolés suite aux bombardements de missiles destinés à geler la population pendant l’hiver.

Pas moins de 12 millions de foyers en Ukraine se sont retrouvés sans électricité après les attaques russes Crédit : EPA

Les attaques – considérées comme des représailles contre l’Ukraine chassant les forces russes de la ville méridionale de Kherson – ont détruit trois centrales nucléaires mercredi.

Douze millions de foyers ont été bloqués, dont certains dans la Moldavie voisine, qui est reliée au réseau énergétique ukrainien.

À Kyiv, la capitale ukrainienne, 130 000 habitants étaient toujours coupés, bien que l’eau ait été rétablie dans toute la ville.

Les autorités locales ont annoncé tôt hier que l’électricité et les communications seraient rétablies dans les 24 heures.

Le président Volodymr Zelensky a accusé son homologue russe tyrannique Vladimir Poutine de tenter d'”affamer” les Ukrainiens avec des attaques contre les infrastructures.

Il a déclaré que la stratégie ne freinerait pas la détermination de l’Ukraine à chasser les forces d’invasion.

Mais il a ajouté: “La tâche clé d’aujourd’hui, ainsi que des autres jours de cette semaine, est l’énergie.”

La ruée vers la restauration des fournitures essentielles est intervenue lorsque le Premier ministre belge Alexander De Croo a rencontré M. Zelensky à Kyiv hier.

Il a déclaré que la Belgique enverrait davantage d’aide humanitaire et militaire.

Pendant ce temps, les Ukrainiens célébraient le 90e anniversaire du début de l’Holodomor, ou Grande Famine.

Il a entraîné la mort de plus de trois millions de personnes en 1932 et 1933 lorsque le gouvernement soviétique a confisqué les vivres et les céréales et expulsé de nombreux Ukrainiens.

Le chancelier allemand Olaf Scholz a établi un parallèle avec l’impact de la guerre en cours sur l’Ukraine – un fournisseur clé de blé, d’orge et d’huile de tournesol dans le monde.