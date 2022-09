Des millions d’Ukrainiens ont fui la guerre, mais beaucoup se sont retrouvés dans ce qu’ils considèrent comme un “territoire ennemi”

Le passage frontalier de Narva, en Estonie, ne fait que quelques centaines de mètres de long, mais pour la centaine de réfugiés ukrainiens qui, selon les autorités, le traversent encore tous les jours, c’est l’aboutissement d’un long voyage. Cela inclut non seulement de fuir une zone de guerre, mais aussi de traverser la Russie, un vaste pays que de nombreux Ukrainiens considèrent comme un territoire ennemi.

Les estimations du nombre d’Ukrainiens qui se sont retrouvés en Russie depuis l’invasion varient. La Russie revendique plus de 2,4 millions ont été accueillis dans le cadre d’une mission humanitaire, tandis que Les responsables ukrainiens disent 1,2 million de ses citoyens ont été expulsés de force vers la Russie ou un territoire occupé par la Russie, comme la Crimée, depuis fin février.

En juillet, le Département d’État américain a conclu qu’entre 900 000 et 1,6 million de citoyens ukrainiens ont été expulsés de force vers la Russie. Selon des chercheurs avec Human Rights Watch des informations ont fait état de réfugiés menacés, fouillés de manière agressive et détenus contre leur gré dans plusieurs centres de détention connus sous le nom de “camps de filtration”.

“Nous avons traversé le territoire ennemi”, a déclaré Dariya, qui est originaire de l’oblast de Kherson et a dû traverser la Crimée annexée par la Russie pour finalement se rendre en Estonie.

“Nous avons parlé russe exprès pour ne pas attirer l’attention sur nous, car nous ne savons pas comment la situation est.”

Dans de nombreux cas, après avoir franchi les points de contrôle, les Ukrainiens ont été placés dans des bus et des trains et emmenés dans 55 régions de Russie. Beaucoup ont choisi de monter dans les véhicules et de se diriger vers l’ouest parce qu’il n’y avait guère d’autre choix lorsqu’il s’agissait de fuir l’est de l’Ukraine.

Voici quelques-uns de leurs parcours.

“Nous avons miraculeusement survécu”

Igor, 49 ans, est un ouvrier à la retraite de l’Azovstal Iron and Steel Works : la même usine semblable à une forteresse à Marioupol qui a attiré l’attention internationale ce printemps lorsque des unités ukrainiennes, dont le régiment Azov, l’ont défendue pendant trois mois avant de se rendre en mai.

Igor a tenté de fuir Marioupol avec sa famille le 17 mars, mais il leur a fallu des mois pour atteindre l’UE. Lorsque la ville a été assiégée pour la première fois fin février, Igor, qui a demandé à être identifié uniquement par son prénom pour sa sécurité, a déclaré s’être abrité dans le sous-sol de son immeuble avec sa femme et ses deux enfants.

Le bâtiment a subi de lourdes attaques. Il dit qu’il connaît au moins deux de ses voisins qui sont morts. Une vidéo de sa maison a été mise en ligne et montrait son immeuble partiellement effondré et complètement noirci par des explosions.

« Miraculeusement, nous avons survécu », a-t-il déclaré. “Ensuite, pendant une autre semaine, nous nous sommes cachés dans le sous-sol de la maison voisine.”

La famille d’Igor vit actuellement sur un bateau de croisière qui était auparavant utilisé pour les passagers voyageant de Riga, en Lettonie, à Stockholm, en Suède. Il héberge actuellement plus de 1 800 réfugiés ukrainiens à Tallinn, en Estonie. (Briar Stewar/CBC)

À ce moment-là, ils ont décidé qu’ils devaient sortir, a-t-il dit, et comme il n’y avait pas de couloirs sûrs à l’est, ils ont été forcés de se diriger vers la Russie.

Mais alors qu’ils quittaient la ville, Igor et sa famille ont été arrêtés à un poste de contrôle russe. Lorsque les soldats ont découvert un tatouage d’un trident ukrainien sous un anneau sur cette main gauche, il a dit qu’il avait été arrêté et que sa famille avait refusé de quitter Marioupol sans lui.

Le trident est un symbole de l’Ukraine et associé à l’armée du pays. Il a dit qu’il s’était fait tatouer lorsqu’il servait en 1991. Selon des réfugiés ukrainiens et une vidéo publiée par les médias d’État russes, les soldats russes vérifient fréquemment les tatouages ​​car ils recherchent des affiliations militaires et tout symbole que le gouvernement dit associer. avec “nazisme”.

De la fuite à la détention

Igor n’a pas voulu préciser ce qui s’était exactement passé pendant sa détention, mais il a été interrogé. Il a dit avoir été emmené dans plusieurs centres de détention avant d’être envoyé dans une caserne militaire à Donetsk, occupée par la Russie, où il a dormi par terre sur une palette en bois. Il a déclaré que des employés du gouvernement et des volontaires de l’unité de défense territoriale de l’Ukraine étaient détenus à ses côtés.

“Je n’avais aucun moyen de contacter ma famille”, a-t-il déclaré. “Je n’ai pas pu entrer en contact et ils ne savaient même pas où j’étais.”

Igor s’est entretenu avec CBC News le 31 août à Tallinn, en Estonie, où il séjourne actuellement sur un bateau de croisière avec 1 800 autres réfugiés ukrainiens. À un moment donné au cours de l’entretien, il a enlevé sa bague pour montrer un morceau de peau mutilé en dessous.

Igor, 49 ans, montre la marque de brûlure et les restes de son tatouage qu’il a essayé de brûler alors qu’il se trouvait dans un centre de détention dans l’est de l’Ukraine. Il s’est fait tatouer le trident ukrainien lorsqu’il était dans l’armée en 1991. (Janis Laizans/CBC)

Pendant sa garde à vue, il a attrapé un morceau de charbon d’un poêle à ventre utilisé pour le chauffage, a-t-il dit, et l’a pressé contre sa peau. Il essayait de brûler son tatouage pour que plus aucun soldat russe ne le voie.

Le contour bleu du trident est encore partiellement visible.

Igor a été libéré au bout de 30 jours, mais il a déclaré que les soldats russes avaient conservé son passeport. Tout ce qu’on lui a rendu, c’est une photocopie avec un cachet de la soi-disant “République populaire de Donetsk”. Le gouvernement séparatiste autoproclamé, soutenu par les forces russes, dirige une zone occupée de l’est de l’Ukraine depuis 2013, mais reste méconnu de la majeure partie du monde.

Une fois de retour à Marioupol, Igor et sa famille sont montés dans un bus à destination de Taganrog, en Russie, et à leur arrivée, sa fille s’est connectée à des groupes de bénévoles sur les réseaux sociaux pour proposer son aide.

Igor, qui vit temporairement sur un bateau à Tallinn, a été détenu pendant 30 jours lorsqu’il a tenté pour la première fois de quitter Marioupol. (Corinne Seminoff/Radio-Canada)

Une organisation à but non lucratif appelée “Helping to Leave” les a aidés à se loger et à se déplacer, mais lorsque sa famille a tenté de franchir la frontière russe vers l’Estonie en mai, il a déclaré que les gardes-frontières ne le laisseraient pas sortir car il n’avait pas son passeport.

Lui et sa famille ont essayé une autre voie. Ils se sont dirigés vers le sud et ont pu repartir via la Biélorussie, avant de finalement traverser la Lettonie puis l’Estonie.

“J’ai poussé un bon soupir de soulagement”, a-t-il déclaré. “Je ne pensais pas m’en sortir.”

Les quatre d’entre eux dorment actuellement sur des lits superposés dans une chambre du bateau de croisière à Tallinn. Ils aimeraient s’installer en Estonie, a-t-il dit, et ses enfants se sont inscrits à l’école, tandis qu’il cherche du travail.

“Il y a des gens qui nous détestent”

Les chercheurs de Human Rights Watch disent qu’il n’y a pas de données publiques sur le nombre de réfugiés ukrainiens restés en Russie, mais Natalya et sa fille de 17 ans font partie d’un groupe qui a décidé de rester, du moins pour le moment.

Natalya, qui n’a également demandé à être identifiée que par son prénom pour sa sécurité, s’est entretenue avec CBC News depuis Ryazan, en Russie, située à environ 200 kilomètres au sud-est de Moscou.

Elle aussi a fui Marioupol après avoir passé trois semaines dans un abri anti-bombes avec plusieurs autres familles.

Natalya a fui Marioupol et vit actuellement à Riazan, en Russie. Elle a dit que c’était difficile au début car elle n’était pas au courant de ses droits une fois qu’elle vivait dans le pays, mais cela est progressivement devenu plus facile. Elle espère pouvoir retourner à Marioupol une fois qu’il sera reconstruit. (Soumis)

Le 23 mars, après que le bâtiment voisin a été touché, elle a déclaré qu’elle et d’autres avaient commencé à courir.

“Les gens étaient paniqués”, a-t-elle dit. “Les gens enjambaient même des cadavres.”

Elle dit avoir ensuite rencontré un groupe de soldats tchétchènes qui leur ont donné du pain et leur ont montré la route à suivre. Ils ont marché jusqu’à la côte et ont commencé à se diriger vers l’ouest le long de la mer d’Azov. Elle a dit quand elle s’est retournée pour regarder derrière elle, tout ce qu’elle pouvait voir était sa ville en feu.

Elle estime qu’ils ont marché 15 kilomètres avant qu’un bus ne les récupère.

REGARDER | Pourquoi certains Ukrainiens choisissent de rentrer chez eux :

À bord d’un train de réfugiés avec des Ukrainiens rentrant chez eux Malgré les risques, certains réfugiés ukrainiens retournent dans le pays déchiré par la guerre, chacun avec ses propres raisons. Ils montent à bord de trains en direction de l’est vers les régions dévastées par la guerre, dans l’espoir de récupérer ce qui reste de leur pays.

Lorsqu’ils ont finalement traversé la frontière avec la Russie, elle a dit qu’elle avait ressenti un sentiment de soulagement. Dans un centre d’accueil, on leur a donné du thé et des sandwichs, mais elle a déclaré que certains Russes étaient ouvertement hostiles.

“Il y a des gens qui nous détestent. Ils ne le cachent pas.”

Natalya a décidé de rester en Russie car elle ne sait pas quoi faire ensuite, a-t-elle déclaré. Elle n’a pas d’endroit permanent où vivre et partage son temps entre la famille et les auberges.

“Tout le monde se réveille en pensant rentrer chez lui”, a-t-elle déclaré. “Nous voulons retrouver une vie paisible.“

Choisir d’entrer en Russie maintenant

Alors que la majorité des réfugiés ukrainiens sont entrés en Russie dans les premières semaines après l’invasion, d’autres fuient maintenant après avoir vécu la guerre pendant des mois.

Le 30 août, CBC News a visité une auberge temporaire à Narva, en Estonie, qui servait à héberger des réfugiés ukrainiens. Dariya, 28 ans, et Viktoria, 43 ans, qui ont également demandé que leurs noms de famille ne soient pas publiés pour leur sécurité, sont récemment arrivées et y séjournaient avec leurs maris et leurs enfants.

Les familles, de l’oblast de Kherson, ont passé des mois à vivre des explosions avant de décider de partir. On craint que les combats dans la région ne s’intensifient considérablement, l’Ukraine ayant annoncé le lancement d’une offensive pour reprendre le territoire occupé.

Dariya, à gauche, et Viktoria, à droite, ont parlé à CBC fin août en Estonie, après avoir quitté l’Ukraine en passant par la Crimée. (Briar Stewart/Nouvelles de CBC)

Afin de quitter le pays, les deux familles se sont dirigées vers le sud par la Crimée, que la Russie a annexée en 2014. En passant les points de contrôle, Viktoria dit avoir pris soin de parler russe et non ukrainien.

Avant de partir, tous les membres du groupe ont supprimé des photos et certains contacts de leurs téléphones parce qu’ils s’attendaient à ce qu’ils soient fouillés, ce qu’ils ont dit. Leurs deux maris ont été emmenés à part, vérifiés pour les tatouages ​​et interrogés.

Bien qu’il soit interdit à la plupart des hommes âgés de 18 à 60 ans de quitter l’Ukraine, les hommes peuvent partir via la Russie. Dans son rapport, Human Rights Watch a déclaré que certains des Ukrainiens qu’ils ont interrogés ont déclaré avoir évacué via la Russie parce que cela signifiait que toute la famille pouvait partir ensemble.

Dariya a déclaré que sa plus grande crainte était que les familles soient séparées ou que certains d’entre eux puissent voir leurs documents saisis.

“Tu Comprenez simplement que si quelque chose arrive, je n’ai tout simplement pas d’issue, vous devez rester à Kherson”, a-t-elle déclaré.

Lorsque les gardes ont demandé où ils allaient, ils ont répondu Saint-Pétersbourg et n’ont pas mentionné qu’ils espéraient atteindre la Suède. Viktoria a déclaré qu’ils leur avaient demandé de s’y enregistrer et de récupérer les passeports russes.

“C’est comme s’ils recrutaient”, a déclaré Viktoria. “C’est comme les banderoles qu’ils ont installées à Kherson. La Russie et l’Ukraine ne font qu’un.“