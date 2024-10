Des millions d’Ontariens devraient vivre avec une maladie grave d’ici 2040, selon un rapport

Sur une période de 20 ans, le nombre d’adultes vivant avec une maladie grave en Ontario devrait presque doubler, prévient un nouveau rapport de l’Université de Toronto.

L’étude menée par l’École de santé publique Dalla Lana de l’université, publiée en collaboration avec l’Association des hôpitaux de l’Ontario, révèle que des millions d’Ontariens supplémentaires vivront avec une maladie chronique d’ici 2040.

L’étude prévoit que 3,1 millions d’adultes vivront avec une maladie grave en Ontario en 2040, contre 1,8 million en 2020.

Les auteurs de l’étude prévoient également qu’environ un adulte de plus de 30 ans sur quatre vivra avec une maladie grave en 2040, nécessitant des soins hospitaliers importants, contre environ un individu sur huit en 2002.

« Lorsque nous regardons vers l’avenir, il est clair que l’Ontario a atteint un tournant », a déclaré Anthony Dale, président-directeur général de l’Association des hôpitaux de l’Ontario. « Le système de santé de l’Ontario est déjà aux prises avec une croissance démographique rapide, des besoins de santé de plus en plus complexes et des pressions intenses sur la capacité existante. Ces résultats confirment que le maintien du statu quo n’est pas une option. Les soins de santé en Ontario ont besoin d’une révolution en matière d’innovation. Sans cela, le système ne pourra pas faire face.»

En plus du nombre croissant de personnes vivant avec des maladies graves, les chercheurs prédisent que le nombre de maladies avec lesquelles un individu vivra augmentera également de manière significative.

Ils affirment que les affections qui devraient augmenter le plus en nombre sont celles qui augmentent avec l’âge, notamment l’arthrose, le diabète et le cancer.

Les chercheurs affirment que le fait d’avoir plusieurs maladies chroniques est un facteur majeur de la demande de services de santé et coûte cher aux hôpitaux.

« La planification de soins de santé durables et équitables qui répondent aux tendances émergentes nécessite des projections sur les taux de maladies chroniques susceptibles d’être à l’avenir », a déclaré Adalsteinn Brown, doyen de l’école de santé publique Dalla Lana et co-auteur de l’étude.

« Nos projections suggèrent que davantage d’Ontariens vivront avec une maladie grave et que le nombre de cas de nombreuses maladies chroniques augmentera. Compte tenu de ces résultats, il est clair que de nouvelles solutions sont nécessaires dès maintenant, notamment des efforts importants en matière de prévention et de gestion des maladies chroniques.

L’étude, Projected Patterns of Illness in Ontario, représente le rapport public complet le plus récent visant à quantifier les maladies chroniques et la multimorbidité au sein de la population ontarienne.

Les chercheurs ont examiné des facteurs tels que les projections démographiques spécifiques à l’âge et au sexe ainsi que les tendances historiques des maladies chroniques pour modéliser le fardeau de la maladie dans la population à l’avenir.

Les Canadiens vivent plus longtemps, l’espérance de vie augmentant à 81,5 ans entre 2020 et 2022, ce qui, selon les chercheurs, contribue de manière significative aux augmentations estimées, ainsi qu’aux déterminants structurels et sociaux sous-jacents de la santé et à une augmentation des facteurs de risque de maladies chroniques.

La population de l’Ontario devrait également croître de 36 pour cent au cours des 20 prochaines années, la plus forte augmentation se produisant dans le groupe d’âge de 65 ans et plus.

L’étude appelle le système de santé de l’Ontario à prendre des mesures immédiates et à « se concentrer de manière dynamique sur la prévention, la détection précoce et le traitement efficace des maladies chroniques ».

L’étude demande également à l’Ontario d’élaborer un plan de capacité à long terme en matière de services de santé, afin que la province puisse répondre aux besoins de sa population vieillissante et en croissance rapide, et d’élargir les services qui soutiennent et encouragent les personnes âgées à vieillir à la maison.

« Au cours des dernières décennies, c’est l’innovation biomédicale et technologique qui a entraîné des améliorations cliniques, des économies de coûts et un meilleur accès aux soins en milieu hospitalier », a déclaré Dale.

« Et aujourd’hui, l’intelligence artificielle, la thérapie génique et la médecine personnalisée démontrent un potentiel étonnant. En travaillant ensemble et en adoptant l’innovation sous toutes ses formes, nous pouvons créer un avenir avec moins de maladies, de meilleurs traitements et un accès universel aux soins. C’est à notre portée. »