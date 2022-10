Des millions d’étudiants américains vapent encore, malgré les baisses annuelles

Dans le sondage de cette année, 85 % des adolescents qui ont vapoté ont déclaré utiliser des cigarettes électroniques aromatisées. Les arômes les plus utilisés étaient les fruits (69 %) ; bonbons, desserts ou sucreries (38 % ); menthe (29%); et menthol (27%).

Les chiffres restent inférieurs aux données de 2019, qui montraient que plus de 25 % des élèves du secondaire vapotaient. Même encore, les groupes anti-tabac et anti-vapotage ont exhorté les régulateurs fédéraux à éliminer les produits de vapotage aromatisés qui sont populaires chez les adolescents.

L’enquête nationale sur le tabagisme chez les jeunes de 2022, menée entre janvier et mai, a montré que 14 % des élèves du secondaire et 3,3 % des élèves du collège ont utilisé des dispositifs à la nicotine au moins une fois au cours des 30 derniers jours. Il y a un an, l’enquête montrait que 11,3 % des lycéens et 2,8 % des collégiens déclaraient avoir vapoté au cours du mois précédent.

7 octobre 2022 — Plus de 2,5 millions d’élèves de collèges et de lycées aux États-Unis utilisent des cigarettes électroniques, selon un nouvelle étude du CDC et de la FDA.

“Il est inacceptable que plus de 2,5 millions d’enfants utilisent encore des cigarettes électroniques alors qu’il existe une solution claire au problème – éliminer toutes les cigarettes électroniques aromatisées”, a déclaré Matthew Myers, président de Campaign for Tobacco-Free Kids, dit USA Today.

La FDA a interdit les produits de vapotage aromatisés dérivés du tabac. Cependant, les utilisateurs se tournent de plus en plus vers les produits à base de nicotine synthétique, qui sont souvent jetables et vendus dans une variété de saveurs, a rapporté le journal.

En 2022, les adolescents ont signalé plusieurs marques préférées différentes, contrairement à 2019, lorsque JUUL était la marque la plus reconnue. Parmi ceux qui vapotent actuellement, 14,5 % ont déclaré que leur marque habituelle était Puff Bar, suivis de 12,5 % pour Vuse, 5,5 % pour Hyde et 4 % pour SMOK. De plus, près de 22 % ont déclaré que leur marque habituelle ne figurait pas parmi les 13 répertoriées dans l’enquête.

Environ 28 % des jeunes ont déclaré utiliser des cigarettes électroniques quotidiennement et 42 % ont déclaré les avoir utilisées 20 jours ou plus au cours des 30 derniers jours.

De plus, environ 55 % des vapoteurs adolescents ont déclaré utiliser des cigarettes électroniques jetables. Environ 25 % utilisent des dosettes préremplies ou rechargeables, et 7 % utilisent des réservoirs ou des systèmes mod. Un autre 23% ont déclaré qu’ils ne savaient pas quel type d’appareil ils utilisaient.