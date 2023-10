Des millions d’enfants sont déplacés en raison de phénomènes météorologiques extrêmes. Le changement climatique va aggraver la situation

Les tempêtes, inondations, incendies et autres événements météorologiques extrêmes ont entraîné plus de 43 millions de déplacements d’enfants entre 2016 et 2021, selon un rapport des Nations Unies.

Plus de 113 millions de déplacements d’enfants auront lieu au cours des trois prochaines décennies, estime le rapport de l’UNICEF publié vendredi, qui prend en compte les risques de crues des rivières, de vents cycloniques et d’inondations consécutives à une tempête.

Certains enfants, comme Shukri Mohamed Ibrahim, 10 ans, sont déjà en déplacement. Sa famille a quitté sa maison en Somalie après les prières de l’aube un samedi matin il y a cinq mois.

La pire sécheresse depuis plus de 50 ans a ravagé les pâturages autrefois fertiles dont dépendait la famille, les laissant stériles. Ainsi, après avoir emballé quelques vêtements et quelques ustensiles dans des sacs, ils ont déménagé dans un camp de la capitale Mogadiscio, où Ibrahim, qui rêve de devenir médecin, va désormais à l’école pour la première fois. C’est un avantage, mais le camp manque d’abris et d’installations sanitaires adéquats, et la nourriture est rare.

« Nous avons besoin de quelque chose qui puisse nous protéger de la chaleur pendant la journée et du froid la nuit », a déclaré Ibrahim.

Les souffrances causées par des catastrophes prolongées comme les sécheresses sont souvent sous-estimées. Les enfants ont dû quitter leur foyer au moins 1,3 million de fois à cause de la sécheresse au cours des années couvertes par le rapport – dont plus de la moitié en Somalie – mais ce chiffre est probablement sous-estimé, selon le rapport. Contrairement aux inondations ou aux tempêtes, il n’y a pas d’évacuation préventive en cas de sécheresse.

Dans le monde entier, le changement climatique a déjà laissé des millions de personnes sans abri. La montée des eaux ronge les côtes ; les tempêtes frappent les mégalopoles et la sécheresse exacerbe les conflits. Mais alors que les catastrophes s’intensifient, le monde doit encore reconnaître les migrants climatiques et trouver des moyens formels de les protéger.

« La réalité est que bien plus d’enfants seront touchés dans le futur, à mesure que les impacts du changement climatique continuent de s’intensifier », a déclaré Laura Healy, spécialiste des migrations à l’UNICEF et l’un des auteurs du rapport.

Près d’un tiers, soit 43 millions, des 134 millions de fois où des personnes ont été déracinées de leur foyer en raison de conditions météorologiques extrêmes entre 2016 et 2021 comprenaient des enfants. Près de la moitié ont été forcées de quitter leur domicile à cause des tempêtes. Parmi eux, près de 4 des 10 déplacements ont eu lieu aux Philippines.

Les inondations ont déplacé des enfants plus de 19 millions de fois dans des pays comme l’Inde et la Chine. Les incendies de forêt ont touché les enfants 810 000 fois aux États-Unis et au Canada.

Les données de suivi des migrations dues à des conditions météorologiques extrêmes ne font généralement pas de différence entre les enfants et les adultes. L’UNICEF a travaillé avec une organisation à but non lucratif basée à Genève, le Centre international de surveillance des déplacements, pour cartographier les endroits où les enfants ont été les plus touchés.

Les Philippines, l’Inde et la Chine ont enregistré le plus grand nombre de déplacements d’enfants dus aux aléas climatiques, soit près de la moitié. Ces pays ont également de vastes populations et des systèmes solides pour évacuer les personnes, ce qui facilite l’enregistrement des données.

Mais en moyenne, les enfants vivant dans la Corne de l’Afrique ou sur une petite île des Caraïbes sont plus vulnérables. Beaucoup subissent des « crises qui se chevauchent » – où les risques liés aux extrêmes climatiques sont aggravés par les conflits, la fragilité des institutions et la pauvreté, a déclaré Healy.

Quitter la maison expose les enfants à des risques supplémentaires.

Lors d’une crue sans précédent de la rivière Yamuna en juillet dans la capitale indienne New Delhi, les eaux agitées ont emporté la cabane qui abritait la famille de Garima Kumar, 10 ans.

Les eaux ont également emporté son uniforme scolaire et ses manuels scolaires. Kumar vivait avec sa famille sur les trottoirs de la mégapole et a manqué un mois d’école.

« D’autres élèves de l’école me taquinaient parce que ma maison avait été inondée. Parce que nous n’avons pas de foyer permanent », a déclaré Kumar.

Les eaux de crue ont reculé et la famille a commencé à réparer leur maison le mois dernier – un processus que la mère de Garima, Meera Devi, a déclaré qu’ils doivent répéter encore et encore alors que les inondations deviennent plus fréquentes. Son père, Shiv Kumar, n’a pas de travail depuis plus d’un mois. Le seul revenu de la famille est le salaire journalier de 2 dollars de la mère en tant qu’aide domestique.

Les enfants sont plus vulnérables car ils dépendent des adultes. Cela les expose au risque d’être exploités et de ne pas bénéficier de protections, a déclaré Mimi Vu, une experte basée au Vietnam sur les questions de traite des êtres humains et de migration qui n’a pas participé au rapport.

« Quand vous êtes désespéré, vous faites des choses que vous ne feriez pas normalement. Et malheureusement, ce sont souvent les enfants qui en font les frais, car ils sont les plus vulnérables et n’ont pas la capacité de se défendre », a-t-elle déclaré.

Le Vietnam, ainsi que des pays comme l’Inde et le Bangladesh, verront probablement de nombreux enfants déracinés de leurs foyers à l’avenir, et les décideurs politiques et le secteur privé doivent s’assurer que la planification climatique et énergétique prend en compte les risques pour les enfants dus aux conditions météorologiques extrêmes, selon le rapport de l’UNICEF. dit.

Dans l’estimation des risques futurs, le rapport n’inclut pas les incendies de forêt et la sécheresse, ni les mesures d’atténuation potentielles. Il affirme que les services vitaux comme l’éducation et les soins de santé doivent devenir « réactifs aux chocs, portables et inclusifs » pour aider les enfants et leurs familles à mieux faire face aux catastrophes. Cela impliquerait de prendre en compte les besoins des enfants à différents stades, en s’assurant qu’ils aient la possibilité d’étudier, qu’ils puissent rester avec leur famille et qu’ils puissent éventuellement trouver du travail.

« Nous avons les outils. Nous avons les connaissances. Mais nous ne travaillons tout simplement pas assez vite », a déclaré Healy.

Ghosal a rapporté de Hanoï, au Vietnam, Fassett a rapporté de Seattle. Omar Faruk à Mogadiscio, en Somalie, Piyush Nagpal à New Delhi et Teresa de Miguel à New York ont ​​contribué.

Aniruddha Ghosal et Camille Fassett, Associated Press