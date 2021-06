Des millions d’enfants pauvres bénéficieront de 15 heures de cours supplémentaires dans le cadre du blitz de retour à l’école de Boris Johnson

Des MILLIONS de jeunes vulnérables bénéficieront de cours gratuits pour les aider à se remettre sur la bonne voie dans le cadre du blitz de retour à l’école de Boris Johnson.

Le Premier ministre annoncera une série de mesures dans le but de rattraper le temps perdu pendant les fermetures du Royaume-Uni.

Des millions de jeunes les plus vulnérables du Royaume-Uni bénéficieront de cours particuliers dans le cadre de plans visant à renforcer le système éducatif après Covid Crédit: PA

Et l’un de ses plus grands projets est de fournir aux jeunes 100 millions d’heures de cours supplémentaires – pour garantir que tout le monde ait les mêmes opportunités après la crise.

Les initiés de Westminster disent que M. Johnson considère les cours particuliers comme la clé pour aider la génération Covid à rattraper son retard, une source les qualifiant de « grande idée du Premier ministre ».

Le gouvernement a annoncé :

Un milliard de livres sterling pour le tutorat national, qui verra jusqu’à 100 millions d’heures de tutorat pour les enfants et les jeunes en Angleterre

Investissement supplémentaire de plus de 250 millions de livres sterling pour aider à donner à 500 000 enseignants une formation de premier plan

Six millions de cours de soutien scolaire de 15 heures pour les écoliers défavorisés

Tous les âges entre deux et 19 ans seront couverts par le forfait de soutien

Mais on ne sait pas encore si les vacances scolaires pourraient être réduites ou le temps de classe prolongé

M. Johnson dévoilera aujourd’hui des plans imposants pour injecter 1 milliard de livres sterling dans un tutorat intensif pour les jeunes

Cela signifie que pour la toute première fois, les tuteurs seront une chose à laquelle tous les écoliers auront accès – plutôt que seulement les plus riches.

La majeure partie de l’argent supplémentaire distribué par le gouvernement servira à financer jusqu’à six millions de cours de tutorat de 15 heures pour les écoliers défavorisés.

Il verra également le fonds pour les frais de scolarité pour les 16-19 ans élargi et des cours supplémentaires ciblés sur les matières principales que sont les mathématiques et l’anglais.

Pendant ce temps, 500 000 enseignants recevront une formation supplémentaire.

Et les élèves de sixième auront la possibilité de redoubler leur dernière année – pour compenser les cours manqués en raison du chaos du verrouillage.

Les écoles et les collèges recevront de l’argent pour permettre aux étudiants de 13e année de répéter leurs dernières années si nécessaire.

Boris Johnson s’apprête à annoncer un blitz de financement pour les enfants du pays Crédits: Getty

Le tutorat complémentaire est la pierre angulaire des changements à opérer Crédit : AFP

La décision a été prise après la deuxième annulation des examens en 2021.

Les responsables ont déclaré que tous ceux « particulièrement gravement touchés » pourront répéter s’ils le souhaitent.

Pendant ce temps, il est rapporté que la journée d’école s’allongera, les enfants faisant face à des semaines de 35 heures en classe dans le but de les rattraper.

Le Premier ministre a déclaré qu’il était essentiel que les écoliers britanniques ne soient pas « laissés pour compte » à cause de la pandémie.

« Les jeunes ont tellement sacrifié au cours de l’année dernière et alors que nous nous remettons de la pandémie, nous devons nous assurer qu’aucun enfant n’est laissé pour compte », a-t-il déclaré.

« Cette prochaine étape de notre plan de rattrapage à long terme devrait donner aux parents l’assurance que nous ferons tout notre possible pour soutenir les enfants qui ont pris du retard, et que chaque enfant aura les compétences et les connaissances dont il a besoin pour réaliser son potentiel. »

Il est entendu que la journée d’école sera prolongée d’une demi-heure supplémentaire – ou de deux heures et demie par semaine – dans le cadre d’un plan de sauvetage de 15 milliards de livres sterling.

Mais alors que M. Johnson aurait apporté son soutien au plan du tsar de l’éducation Sir Kevan Collins, qui a été chargé de régler les problèmes d’apprentissage des enfants, aucune décision finale n’a encore été prise.

Les propositions visant à réduire les vacances d’été de six semaines n’ont pas encore reçu de « oui » ou de « non » ferme.

Pendant ce temps, les élèves de 13e auront la possibilité de repasser l’année s’ils le souhaitent Crédit : Roger Bamber

Le PM donnerait également son soutien aux projets de prolongation de la journée scolaire Crédit: Reuters

Le PM nouvellement marié dévoilera aujourd’hui les plans pour relancer l’apprentissage.

Les enfants à travers le Royaume-Uni – ainsi que leurs parents en difficulté – ont été confrontés à une période difficile pendant la pandémie.

Le mois dernier, il a été suggéré que plus de 200 000 élèves pourraient quitter l’école primaire sans avoir les bases de la lecture et de l’écriture.

Au cours de la dernière année seulement, 30 000 enfants supplémentaires ont également des problèmes d’alphabétisation.

Et en février, The Sun a révélé que les enfants avaient manqué près d’un milliard de jours d’école à cause de la crise.

Sir Kevan a déclaré: « La pandémie a causé une énorme perturbation dans la vie des enfants anglais.

« Aider chaque enfant à se remettre sur la bonne voie nécessitera un programme de soutien soutenu et complet.

« Les investissements annoncés aujourd’hui dans la qualité de l’enseignement et le tutorat offrent un soutien fondé sur des preuves à un nombre important de nos enfants et enseignants. »

Cependant, il a averti que les mesures ayant donné le feu vert jusqu’à présent ne seront probablement pas suffisantes.

« Il en faudra plus pour relever l’ampleur du défi », a-t-il déclaré.