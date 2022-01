Des millions d’enfants américains doivent savoir quelles nouvelles sont fausses

Un service apposant des « étiquettes » de fiabilité sur les sources médiatiques s’est associé à un important syndicat d’enseignants

NewsGuard, un service controversé qui classe les sources d’information lues par les clients en ligne en fonction de leur degré de confiance, sera bientôt disponible gratuitement pour des millions d’écoliers aux États-Unis.

La société basée à New York a signé un accord de licence avec la Fédération américaine des enseignants (AFT), le deuxième plus grand syndicat d’enseignants du pays, mettant le service à la disposition des membres et de leurs étudiants, ont déclaré les deux cette semaine.

Le président de l’AFT, Randi Weingarten, a qualifié l’accord de révolutionnaire lorsqu’il s’agit d’aider les enfants, « En particulier nos élèves du collège, du lycée et du postsecondaire, séparez les faits de la fiction. »

Elle a appelé NewsGuard « un phare de clarté pour exposer les profondeurs sombres d’Internet et élever ces points de vente attachés à la vérité et à l’honnêteté plutôt qu’aux mensonges et aux fabrications. »

Lire la suite L’application « NewsGuard » donne aux sites d’information des cotes de « confiance » et cible les médias alternatifs. Qu’est-ce qui pourrait mal se passer?

Le service a été lancé en 2018, lorsque la position selon laquelle Big Tech devrait censurer ouvertement les informations qu’elle jugeait indésirables n’était pas aussi répandue aux États-Unis qu’elle ne l’est aujourd’hui. NewsGuard classe des milliers de sources d’information avec un « éclairage public » code couleur, et met une explication semblable à une étiquette nutritionnelle sur chacun pour expliquer le score.

Le service se présente sous la forme d’un plug-in de navigateur et coûte 2,95 $/mois, sauf pour les utilisateurs de Microsoft Edge, puisque Microsoft l’a autorisé à être une fonctionnalité intégrée de son navigateur en 2019.

NewsGuard prétend être apolitique et appliquer un processus rigoureux lors de l’évaluation de l’intégrité des médias. Après son lancement, les sceptiques ont cependant remis en question l’abondance de personnes liées au gouvernement américain au sein de son conseil consultatif.

L’un d’eux, Richard Stengel, qui a servi sous Barack Obama en tant que chef des affaires publiques du Département d’État, a déclaré publiquement que la propagande d’État était bonne et que toutes les nations y soumettaient leurs citoyens.

LIRE LA SUITE: « Chaque pays le fait » : l’ex-sous-secrétaire d’État américain soutient l’utilisation de la propagande (VIDÉO)

Le classement des publications américaines héritées publié par NewsGuard a tendance à se situer en toute sécurité dans la zone verte, tandis que les points de vente associés aux adversaires mondiaux de l’Amérique sont généralement marqués en rouge.

Le service a été cofondé par l’ancien éditeur du Wall Street Journal Louis Crovitz et le fondateur de la station câblée Court TV Steven Brill. L’année dernière, la société a doublé ses revenus après avoir conclu un certain nombre d’accords de licence et a commencé à réaliser des bénéfices, ont-ils déclaré à CNN Business plus tôt ce mois-ci.

Il s’est également étendu à d’autres secteurs d’activité, comme le conseil aux annonceurs qui ne veulent pas perdre leur réputation en diffusant par inadvertance des publicités sur des sites Web problématiques. Mais il n’a pas pu prendre pied dans le secteur lucratif de la vérification des faits par des tiers pour les grandes entreprises de médias sociaux comme Twitter et Facebook, selon le rapport.