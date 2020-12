Plus d’un million de voyageurs par jour passaient par les points de contrôle de sécurité des aéroports à chacun des trois derniers jours aux États-Unis.

Avec Noël vendredi, les chiffres montrent que, malgré les avertissements du CDC, les gens sont en mouvement. Vendredi, 1 066 747 personnes ont traversé les points de contrôle de la Transportation Security Administration, selon l’agence. Samedi, le chiffre était de 1 073 563 et dimanche de 1 064 619.

La dernière fois que le nombre de passagers a dépassé le million, c’était autour des vacances de Thanksgiving: le 25 novembre, un mercredi, 1070967 personnes ont passé les points de contrôle et le 29 novembre, un dimanche, il y avait 1176 091 passagers. Les chiffres étaient inférieurs à la moitié de ce qu’ils avaient été pour les mêmes jours en 2019, lorsque plus de deux millions de personnes sont passées par les points de contrôle de sécurité de l’aéroport.

Les pics de voyages de vacances cette année surviennent malgré les avertissements des Centers for Disease Control and Prevention, qui ont exhorté les gens à ne pas voyager alors que les cas de Covid-19 continuent d’augmenter. L’agence a publié un avis ce mois-ci selon lequel «reporter le voyage et rester à la maison est le meilleur moyen de se protéger et de protéger les autres». Il a ajouté: « vous et vos compagnons de voyage (y compris les enfants) pouvez vous sentir bien et ne présenter aucun symptôme, mais vous pouvez toujours transmettre Covid-19 à votre famille, vos amis et votre communauté après le voyage. »