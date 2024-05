Des millions de personnes votent en pleine alerte à la canicule lors de la phase 6 des élections échelonnées en Inde | Actualités des élections en Inde 2024

De nombreuses personnes se sont rassemblées dans les bureaux de vote avant le début du vote à 7 heures du matin pour éviter le soleil de plomb du plus fort de l’été.

Des millions d’Indiens ont voté lors de l’avant-dernier tour d’élections nationales éprouvantes, avec une opposition combinée tentant d’empêcher le Premier ministre Narendra Modi de remporter un rare troisième mandat consécutif.

La température a grimpé jusqu’à 43 degrés Celsius (109,4 degrés Fahrenheit) dans l’après-midi dans la capitale New Delhi. Le bureau météorologique indien a émis cette semaine une « alerte rouge » à la canicule pour la ville et les États environnants où des dizaines de millions de personnes ont voté.

Lakshmi Bansal, une femme au foyer, a déclaré que lorsqu’il faisait chaud, les gens sortaient généralement pour faire du shopping et assistaient même à des festivals par une telle chaleur.

« Ce [election] C’est aussi comme un festival, donc je n’ai aucun problème à voter dans la chaleur », a déclaré Bansal.

Près de 970 millions d’électeurs – soit plus de 10 pour cent de la population mondiale – étaient éligibles pour élire 543 membres à la chambre basse du Parlement pour cinq ans.

Le scrutin de samedi dans 58 circonscriptions, dont sept à New Delhi, a permis de remporter 89,5 pour cent des 543 sièges de la chambre basse du Parlement.

Le vote pour les 57 sièges restants, le 1er juin, clôturera les six semaines d’élections. Les votes seront comptés le 4 juin.

Le président Droupadi Murmu et le ministre des Affaires étrangères S Jaishankar figuraient parmi les premiers électeurs. Les dirigeants des partis d’opposition au Congrès, Sonia Gandhi et son fils Rahul Gandhi, ont également voté à New Delhi.

Mehbooba Mufti, ancienne ministre en chef du Cachemire sous administration indienne, a organisé samedi une manifestation avec ses partisans, affirmant que de nombreux membres de son parti avaient été arrêtés par la police pour les empêcher de voter. Mufti, chef du Parti démocratique populaire qui se présente aux élections législatives dans le district d’Anantnag-Rajouri, a déclaré qu’elle s’était plainte auprès des responsables électoraux.

Dans l’État du Bengale occidental, des travailleurs appartenant au parti All India Trinamool Congress ont bloqué la voiture d’Agnimitra Paul, l’une des candidates du Bharatiya Janata Party (BJP) de Modi, alors qu’elle allait voter dans la circonscription de Medinipur. Les deux partis sont rivaux au sein de l’État et leurs travailleurs s’affrontent souvent dans les rues.

« L’opposition fait mieux que prévu »

Cette élection est considérée comme l’une des plus importantes de l’histoire de l’Inde et mettra à l’épreuve la domination politique de Modi. Si Modi gagne, il sera seulement le deuxième dirigeant indien à conserver le pouvoir pour un troisième mandat, après Jawaharlal Nehru, le premier Premier ministre du pays.

Modi a mené sa campagne comme une course présidentielle, un référendum sur ses 10 années de règne. Il prétendait aider les plus pauvres par la charité, des soins de santé gratuits, en fournissant des toilettes à leur domicile et en aidant les femmes à obtenir des bouteilles de gaz de cuisine gratuites ou bon marché.





Mais Modi a changé de cap après une faible participation électorale au premier tour de l’élection et a commencé à attiser le nationalisme hindou en accusant le parti du Congrès de se plier aux votes des minorités musulmanes.

Les hindous représentent 80 pour cent et les musulmans près de 14 pour cent de la population indienne de plus de 1,4 milliard d’habitants.

« Lorsque les élections ont commencé, cela ressemblait à une course à un seul cheval, avec Modi en tête. Mais nous assistons désormais à une sorte de changement », a déclaré l’analyste politique Rasheed Kidwai.

«L’opposition se porte mieux que prévu et il semble que le parti de Modi soit ébranlé. C’est la raison pour laquelle Modi multiplie les discours anti-musulmans pour polariser les électeurs.»

« Votez contre la dictature »

L’analyste Kidwai a déclaré que l’opposition avait défié Modi en centrant son discours de campagne sur la justice sociale et la hausse du chômage, rendant la lutte plus serrée que prévu.

Parmi les opposants de premier plan figure le ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, 55 ans, chef du parti d’opposition Aam Aadmi Party (AAP).

« S’il vous plaît, votez, utilisez votre droit de vote et votez contre la dictature », a déclaré Kejriwal après avoir voté.





Kejriwal a été arrêté en mars dans une affaire de corruption de longue date et emprisonné pendant plusieurs semaines avant que la Cour suprême ne lui accorde une libération sous caution au début du mois et qu’il reprenne la campagne électorale.

Les enquêteurs « n’avaient aucune preuve et pourtant ils l’ont emprisonné », a déclaré à l’AFP Yogesh Kumar, électeur de l’opposition âgé de 42 ans. « C’est une démonstration de pouvoir brutale. »

L’emprisonnement de Kejriwal a en fait profité à l’AAP, a déclaré à Al Jazeera Neelanjan Sircar du Centre de recherche politique.

« Quand les gens ont vu qu’Arvind Kejriwal avait été arrêté, ils ont cru que le BJP emprisonnait en réalité quelqu’un qui était un opposant légitime », a déclaré Sircar. « L’emprisonnement de Kejriwal a convaincu le BJP à quel point il est populaire. »

Les opposants politiques de Modi et les défenseurs des droits internationaux tirent depuis longtemps la sonnette d’alarme sur le rétrécissement de l’espace démocratique en Inde.

Le groupe de réflexion américain Freedom House a déclaré cette année que le BJP avait « de plus en plus utilisé les institutions gouvernementales pour cibler ses opposants politiques ».