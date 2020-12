Une tempête de la semaine de Noël semble de plus en plus probable.

Les prévisions actuelles semblent montrer des tempêtes affectant une grande partie du pays avant de frapper la côte Est la veille de Noël avec un front froid apportant une explosion dans l’Arctique pendant la durée des vacances.

La tempête pourrait causer de nombreux dangers à son arrivée sur la côte Est.

Des températures inférieures à zéro sont attendues le long de la côte est des États-Unis à l’approche de Noël

La tempête hivernale commencera la vie dans le nord-ouest du pays lundi avant de se déplacer vers l’est

Le Midwest sera affecté mercredi par la neige, de fortes pluies et de fortes tempêtes

Actuellement, la majeure partie de l’Est connaît des températures saisonnières après qu’un souffle d’air froid a frappé la région samedi.

Cependant, les prévisionnistes affirment qu’il existe un certain nombre de systèmes rapides qui traverseront l’est et le centre des États-Unis au cours des prochains jours.

Le premier système frontal peut voir de la neige s’étendre de l’Ohio à New York.

Lundi, une autre perturbation en provenance du Canada pourrait voir la neige atterrir dans le Midwest supérieur, bien qu’il soit peu probable qu’il y ait une accumulation significative.

Mais la tempête qui pourrait affecter l’Est pour Noël commencera probablement par des vents violents la veille de Noël et le jour de Noël.

À la veille de Noël, les fortes tempêtes auront atteint la côte est

Le jour de Noël peut voir de la neige à des altitudes plus élevées, mais les températures resteront glaciales

Les vents sont d’abord prévus dans le nord-ouest du Pacifique où jusqu’à 8 pouces de pluie pourraient tomber dans l’Oregon et à Washington avec le risque de déclencher des glissements de terrain, des glissements de terrain, des avalanches et des inondations.

Le système météorologique se déplacera ensuite dans le centre des États-Unis d’ici mercredi où il deviendra plus organisé avec un puissant front froid apportant de fortes pluies et de forts orages.

La neige se formera alors du côté froid de la tempête avec de la neige tombant dans le haut Midwest.

D’ici la veille de Noël, le système se rapprochera de l’est des États-Unis avec de fortes pluies et de puissantes rafales de vent, en particulier le long de certaines parties de la côte nord-est.

Un fort front froid passera de la section médiane du pays mercredi à près ou au large de la côte est le jour de Noël

Alors que le système de tempête se déplace vers l’est jusqu’à la fin de la semaine, juste à temps pour la veille de Noël et le jour de Noël, il s’intensifiera, avec un mélange de neige et de pluie.

La pluie pourrait continuer pendant au moins une partie du jour de Noël le long de la côte est avec de l’air plus frais derrière

Bien qu’il soit trop tôt pour dire à quel point les vents seront forts, des pannes de courant peuvent survenir.

Ceci, combiné à la fonte des neiges de la tempête de la semaine dernière, est susceptible de provoquer des inondations.

Ceux situés à des altitudes plus élevées, notamment le nord-est de la Pennsylvanie, New York et le Vermont, où plus de 2 pieds de neige sont tombés, sont à risque.

De fortes pluies et de forts orages devraient également frapper le sud-est la veille de Noël.

En ce qui concerne la température, le Midwest pourrait voir des refroidissements éoliens autour de -10s et -20s.

Sur la côte Est, il pourrait y avoir des fluctuations de température dramatiques, certaines parties du New Jersey à environ 60 ° F la veille de Noël tombant à un chiffre le soir de Noël.

Un homme voyage en scooter à Times Square en décembre lors de la tempête de la semaine dernière

Seuls quelques piétons et voitures sont sortis alors que la neige est tombée au centre-ville d’Englewood, New Jersey