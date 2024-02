Des millions de personnes souffrent d’un long COVID, y compris des enfants et des personnes enceintes, selon des études

Temps de lecture estimé : 5 à 6 minutes

SALT LAKE CITY — Des millions de personnes sont aux prises avec le COVID–19 symptômes longtemps après leurs infections initiales. Deux nouvelles études – l’une portant sur les femmes enceintes et l’autre sur les enfants – donnent un meilleur aperçu du fardeau de ce problème de santé qui, selon les médecins, passe souvent inaperçu.

La première étude indique qu’une personne sur dix ayant eu le COVID-19 lorsqu’elle était enceinte développera des symptômes à long terme. Les résultats ont été partagés lundi lors de la réunion annuelle de la Society for Maternal-Fetal Medicine à National Harbor, Maryland.

Les chercheurs ont utilisé les données du Initiative de récupération des National Institutes of Health, un projet créé pour déterminer les effets à long terme du COVID-19 chez les adultes et les enfants. Sur les 1 503 personnes enceintes figurant dans l’ensemble de données, 9,3 % ont déclaré avoir présenté des symptômes six mois ou plus après avoir été infectées. Le symptôme le plus courant était une sensation de fatigue après une légère activité physique ou mentale. Certains ont également signalé des étourdissements.

Le pourcentage de personnes enceintes atteintes d’un long COVID est faible par rapport à la proportion de la population générale des États-Unis, certaines recherches disent. Estimations des adultes qui développent une longue portée COVID à partir de 2,5% à 25 %, bien que différentes études aient des définitions différentes de la durée de définition du COVID. Cette étude n’explique pas pourquoi les chiffres peuvent être différents, mais le co-auteur, le Dr Torri Metz, un professeur agrégé d’obstétrique et de gynécologie et vice-président de la recherche en obstétrique et gynécologie à l’Université de l’Utah Health, a quelques idées.

“Cela pourrait être dû au fait qu’ils ont globalement moins de complications médicales de base. Ils sont plus jeunes. Il se pourrait également qu’ils aient une réponse immunitaire différente”, a déclaré Metz.

Le système immunitaire d’une personne enceinte est généralement plus tolérant envers « les choses qui ne devraient pas être là », a-t-elle déclaré, de sorte que le corps de la mère peut accueillir et nourrir un fœtus avec une génétique différente.

Souvent, les personnes enceintes ont tendance à devenir plus malades lorsqu’elles sont exposées à un virus, car leur système immunitaire n’a pas la même réponse robuste qu’il le ferait habituellement. Cela pourrait signifier que le corps enceinte développe moins d’inflammation, la réponse naturelle du système immunitaire à une infection. Autres études ont associé une inflammation prolongée après le COVID-19 à des impacts sur le cerveau et à des lésions des poumons et des reins.

“Alors peut-être qu’ils ne subissent pas autant de dommages aux organes environnants et de conséquences complexes en aval”, a déclaré Metz.

Les personnes enceintes qui ont développé un long COVID partageaient également certains facteurs communs. Ceux qui souffraient d’obésité, qui avaient reçu un diagnostic d’anxiété chronique ou de dépression ou qui avaient besoin d’un supplément d’oxygène lorsqu’ils étaient malades avaient un risque plus élevé de COVID long.

Le trimestre pendant lequel une personne est tombée malade du COVID-19 ne semblait pas avoir d’importance, et le statut vaccinal n’était pas un facteur statistiquement significatif. Plus de la moitié des personnes atteintes d’un long COVID avaient été entièrement vaccinées. Mais de nombreuses études ont montré que la vaccination réduit le risque de maladie grave qui peut rendre plus probable une longue COVID.

Metz a déclaré que la recherche a révélé que les facteurs socio-économiques affectaient les longs chiffres de COVID.

“Il est inquiétant de constater qu’une proportion très élevée de patients ont déclaré avoir des difficultés à payer leurs factures”, a-t-elle déclaré. “Cela soulève des signaux d’alarme quant au type d’accès dont bénéficient les gens aux soins dont ils ont besoin.”

L’étude dresse un tableau plus clair de ceux qui pourraient être les plus susceptibles de contracter un long COVID, déclare le Dr Amy Edwards, directrice médicale associée du contrôle des infections pédiatriques à l’UH Rainbow Babies & Children’s Hospital, qui gère la longue clinique COVID de l’hôpital.

“Il est bien connu que le stress chronique perturbe votre système immunitaire. Le stress a tendance à stimuler une réponse inflammatoire particulièrement inadaptée, et il existe une association bien connue avec le stress chronique”, a déclaré Edwards, qui n’a pas participé à la nouvelle recherche.

Il sera utile pour les médecins de savoir que si une personne qui a eu le COVID-19 pendant la grossesse est toujours fatiguée huit semaines après la naissance, il pourrait s’agir d’un long COVID plutôt que de la fatigue habituelle qui accompagne un nouveau-né, a-t-elle déclaré.

Une prochaine étape importante – et déjà en cours, selon les chercheurs – consiste à examiner les résultats des nourrissons de personnes enceintes qui ont développé un long COVID.

L’autre nouveau recherchepublié la semaine dernière dans la revue Pediatrics, a examiné diverses études sur les enfants et a découvert que jusqu’à 6 millions d’entre eux ont développé un long COVID.

La plupart des jeunes qui avaient eu un long COVID ont fini par se rétablir, suggèrent les études, mais un tiers présentaient des symptômes même un an après leur infection initiale.

Les symptômes prolongés du COVID chez les enfants comprenaient des problèmes respiratoires comme une toux, un essoufflement et une oppression thoracique, ainsi que de la fatigue.

Edwards a déclaré qu’il est important de ne pas minimiser l’impact d’un long COVID sur les enfants simplement parce que les symptômes disparaissent souvent.

“Imaginez, en tant qu’adolescent, manquer deux années d’expérience formatrice à cause d’une longue COVID. Je ne veux même pas penser aux impacts à long terme de cela”, a-t-elle déclaré.

La recherche a également montré que les enfants couraient un risque plus élevé de certaines maladies auto-immunes comme le diabète de type 1 après une infection au COVID-19, même si la maladie était bénigne ou asymptomatique. Une étude américaine les auteurs examinés ont constaté un risque accru de 72 % de développer un diabète dans les six mois suivant une infection initiale.

Les études n’ont pas entièrement expliqué quels sont les facteurs communs aux enfants atteints d’une longue COVID. Ceux qui souffrent d’insécurité alimentaire et de logement et qui ont perturbé l’accès aux soins de santé en général subissent « une exacerbation de la maladie via une diminution du fonctionnement immunologique », selon la nouvelle étude.

Edwards a déclaré qu’elle et d’autres médecins qui dirigent des cliniques pédiatriques de longue durée contre le COVID à travers le pays ont récemment remarqué que l’afflux massif de patients qu’ils ont vu plus tôt dans la pandémie a ralenti, “ce qui est fantastique”.

Mais il y a encore tellement de jeunes atteints d’un long COVID que moins de patients signifie simplement une liste d’attente plus courte, a-t-elle déclaré : Au lieu d’attendre huit mois pour entrer dans sa clinique, les patients attendent désormais environ cinq mois.

