Des millions de personnes sont menacées par le « tueur silencieux », une maladie qui peut provoquer un accident vasculaire cérébral ou une mort subite

La fibrillation auriculaire provoque des battements cardiaques irréguliers et souvent très rapides

De nouvelles recherches menées par l’Université de Californie à San Francisco ont révélé que la fibrillation auriculaire (FA), une maladie cardiaque potentiellement mortelle caractérisée par un rythme cardiaque rapide et irrégulier, touche 10,5 millions d’adultes aux États-Unis, soit environ 5 % de la population. La prévalence croissante de la FA est attribuée au vieillissement de la population et aux taux croissants d’hypertension, de diabète et d’obésité. Cette maladie peut entraîner un accident vasculaire cérébral ou une mort subite, selon les données de l’Université de Californie à San Francisco. étude notée.

« La fibrillation auriculaire double le risque de mortalité, est l’une des causes les plus courantes d’accident vasculaire cérébral, augmente les risques d’insuffisance cardiaque, d’infarctus du myocarde, de maladie rénale chronique et de démence, et entraîne une baisse de la qualité de vie », a déclaré le premier auteur Jean Jacques Noubiap, MD, PhD, chercheur postdoctoral à l’UCSF spécialisé en santé cardiovasculaire mondiale.

« Heureusement, la fibrillation auriculaire est évitable, et une détection précoce et un traitement approprié peuvent réduire considérablement ses effets indésirables », a-t-il ajouté.

Une étude récente menée par des chercheurs de l’UCSF a analysé les dossiers médicaux d’environ 30 millions de patients adultes en Californie qui ont reçu des soins intensifs ou procéduraux entre 2005 et 2019. Les chercheurs ont constaté que :

Environ 2 millions de patients (6,67 %) ont reçu un diagnostic de fibrillation auriculaire (FA).

La prévalence de la fibrillation auriculaire a augmenté de manière significative au cours de la période d’étude, passant de 4,49 % des patients traités entre 2005-2009 à 6,82 % des patients traités entre 2015-2019

La fibrillation auriculaire (FA) est une maladie grave qui entraîne de nombreuses complications potentiellement mortelles, notamment des symptômes bénins comme l’essoufflement et des étourdissements, ainsi que des complications graves comme des caillots sanguins, un accident vasculaire cérébral (AVC) et une insuffisance cardiaque. Des recherches ont montré que les personnes atteintes de FA ont jusqu’à cinq fois plus de risques de subir un accident vasculaire cérébral.

L’analyse actuelle est basée sur les dossiers médicaux et les diagnostics, mais les technologies numériques telles que les appareils portables, les applications mobiles et les dossiers médicaux électroniques peuvent révéler encore plus de cas de fibrillation auriculaire (FA).

« Avec l’utilisation croissante de dispositifs portables destinés au grand public et conçus pour détecter la fibrillation auriculaire, associés à des moyens plus sûrs et plus efficaces pour la traiter, la prévalence actuelle de la fibrillation auriculaire dans les établissements de soins de santé pourrait bientôt être éclipsée par l’utilisation future des soins de santé qui se produira en raison de cette maladie », a déclaré Gregory M. Marcus, MD, MAS, cardiologue et électrophysiologiste à UCSF Health.