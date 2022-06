Des millions de personnes sont confrontées à la faim aiguë dans la pire sécheresse depuis plus d’une génération | Nouvelles du monde

Le service des enfants sévèrement malnutris était plein. Ils mettaient les patients sur des matelas à même le sol. Mohamed, un an, se faisait insérer un goutte-à-goutte nasal pour s’assurer qu’il reçoit les liquides dont il a absolument besoin.

Sur le lit au-dessus de lui, un autre Mohamed était examiné. Agé de deux mois à peine, il est né avec deux mois d’avance. Il est le deuxième fils de sa mère de 17 ans. Elle a parcouru 400 milles pour l’amener à l’hôpital et ne pensait pas qu’il s’en sortirait.

« J’étais très, très bouleversée et inquiète pour son état », a-t-elle déclaré à Sky News. « J’avais peur qu’il meure. J’étais très, très inquiet et j’avais mal à son sujet et je ne pouvais pas dormir. »

Les patients du service d’Hargeisa, la capitale de la république autoproclamée du Somaliland, sont tous victimes de la pire sécheresse de la région depuis plus d’une génération.

Les pluies manquent depuis quatre ans maintenant. Le médecin du service, le Dr Abdul Rahman Abdulahi, a déclaré à Sky News qu’il craignait pour l’avenir immédiat.

« Si les pluies n’arrivent pas rapidement, la situation s’aggravera de jour en jour et le nombre de patients augmentera même d’heure en heure et de jour en jour et nous ne pouvons pas le gérer ou nous ne pouvons pas les sauver. »

De l’autre côté de la Corne de l’Afrique, ils se préparent au double impact de la guerre et de la famine.

La pire sécheresse depuis 40 ans s’ajoute à l’impact de l’invasion russe du Ukraine. La guerre là-bas est peut-être à des milliers de kilomètres, mais elle fait grimper les prix des céréales et du carburant à des niveaux sans précédent.

Le Somaliland et la Somalie en général reçoivent 90% de leurs importations de céréales de la Russie et de l’Ukraine, désormais réduites à un filet.

Au marché de Hargheisa, la capitale du Somaliland, les vendeurs de céréales nous ont tous raconté la même histoire. Le prix a bondi de 75% en trois mois.

Comme si cela n’était pas assez désastreux, le prix du carburant a presque doublé, ce qui rend plus coûteux l’acheminement des céréales vers ceux qui en ont besoin.

Dans le deuxième pays le plus pauvre du monde, l’eau arrive à la plupart des gens par des camions remplissant des réservoirs dans la rue. L’eau est plus rare en période de sécheresse mais beaucoup plus chère aussi à cause du coût du carburant, en hausse de 60%.

L’impact de la sécheresse a été aggravé par une guerre qui se déroule à des milliers de kilomètres.

La sécheresse menace maintenant la pire famine depuis des années. Les camps se remplissent déjà de personnes qui ont perdu tout moyen de subvenir aux besoins de leur famille. Les parents sont désespérés.

Nous avons rencontré Sophia qui était une éleveuse aisée. Elle est maintenant démunie et vit dans une tente de fortune dans le camp de Mandera à mi-chemin à travers le Somaliland après que la sécheresse a tué tout son bétail.

« Mon grand-père était chevrier », a-t-elle déclaré à Sky News. « Mon père était chevrier, j’ai grandi dans cette vie et je me suis retrouvé avec 500 chèvres et quatre chameaux et ils ont tous été anéantis, je n’ai plus rien maintenant. »

En arrière-plan, ils utilisaient de longs bâtons pour tirer des branches et des feuilles des arbres pour nourrir les chèvres sans herbe à manger.

Mais acheminer de la nourriture aux personnes qui en ont besoin sera un énorme défi.

Dans toute la région, des millions de personnes sont confrontées à la faim aiguë dans la pire sécheresse depuis plus d’une génération, aggravée par la guerre en Ukraine.

Et sans les agences d’aide internationales, des centaines de milliers de personnes mourront de faim.