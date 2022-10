Des millions de personnes sont affectées par le changement climatique. Les sentiments d’indifférence pourraient être un “engourdissement psychique”

Imaginez une catastrophe d’une telle ampleur qu’elle touche la quasi-totalité de la population canadienne de 38 millions de personnes : des maisons ont été détruites; il y a peu de nourriture; les agriculteurs ont perdu toutes leurs récoltes ; il y a peu d’accès à l’eau potable ; les enfants meurent; et les gens migrent pour trouver un endroit, n’importe où qui n’a pas été touché.

Ce n’est pas l’intrigue d’un film catastrophe hollywoodien. C’est une réalité pour les personnes vivant au Pakistan.

De la mi-juin à août, de fortes pluies de mousson ont inondé presque tout le pays. On estime que 33 millions de personnes ont été touchées . Environ 1 700 personnes sont mortes, avec près de huit millions de personnes déplacées. Et il faudra probablement des mois pour récupérer.

Pendant ce temps, au Nigeria, la montée des eaux a tué 600 personnes et déplacé 1,3 million de plus . À l’autre extrémité de l’échelle climatique, la Somalie connaît l’une des pires sécheresses de son histoire, affectant plus de sept millions de personnes qui font face à la famine .

Cet aperçu du fleuve Indus avant et après l’inondation, à Rajanpur, au Pakistan, le 24 mars 2022 et le 28 août 2022, respectivement, illustre sa portée. (Maxar Technologies/Reuters)

Mais la couverture médiatique au Canada du Pakistan et du Nigeria – de la souffrance, de la mort et de la tragédie – semble pâle en comparaison en ce qui concerne la couverture des ouragans Ian et Fiona, quelques semaines plus tard.

En septembre, nos écrans de télévision, d’ordinateur et de téléphone étaient remplis d’images d’ondes de tempête de Fiona détruisant des maisons dans certaines parties du Canada atlantique. Nous avons vu Ian presque décimer Fort Myers et d’autres parties de la Floride.

Pourtant, de nombreux experts du climat sont convaincus que les habitants des pays en développement paient le prix le plus élevé du changement climatique, même si leurs pays émettent une petite fraction des émissions globales de gaz à effet de serre.

“Le peuple pakistanais est victime d’un sinistre calcul d’injustice climatique”, a déclaré le secrétaire général des Nations unies, Antonio Gutteres, aux Nations unies le 7 octobre.

“Le Pakistan est responsable de moins d’un pour cent des émissions mondiales de gaz à effet de serre, mais il paie un prix surdimensionné pour le changement climatique d’origine humaine.”

L’engourdissement psychique peut expliquer notre difficulté à répondre

Psychologiquement parlant, l’incapacité à saisir l’ampleur de la souffrance humaine peut être quelque chose d’enraciné.

“Les humains sont évolutivement disposés à se soucier et à prendre soin de nous-mêmes et de ceux avec qui nous sommes liés”, a déclaré Colin Ellard, professeur de psychologie à l’Université de Waterloo, dans une entrevue.

“Je pense que ces types de réponses liées à la parenté expliquent probablement pourquoi nous pourrions avoir plus de difficulté à répondre aux nouvelles de milliers de personnes, y compris des centaines de jeunes enfants, qui se sont noyés dans les inondations au Pakistan que nous ne le faisons les 31 personnes qui ont été tués par l’ouragan Fiona.”

Un autre aspect psychologique noté par Ellard est quelque chose appelé “ engourdissement psychique “, où les gens ont tendance à être indifférents à la souffrance d’un grand nombre de personnes.

Des véhicules sont vus sur une route inondée à Lokoja, au Nigeria, le 13 octobre. (Ayodeji Oluwagbemiga/Reuters)

À titre d’exemple, il y a une citation attribuée à Joseph Staline (bien qu’elle peut avoir existé avant qu’on prétende qu’il a prononcé ces mots ): “La mort d’un homme est une tragédie. La mort de millions est une statistique.”

Mettre un visage sur une tragédie peut aider

Ellard pense qu’il s’agit peut-être plus de l’histoire humaine que des chiffres.

“Nous ne sommes pas motivés par des statistiques. Nous sommes motivés par des histoires”, a-t-il déclaré. “Donc vous pouvez dire, ‘X-millier de réfugiés syriens se sont noyés en Méditerranée.’ Je dirai, ‘Oh, c’est terrible.’ Mais montrez-moi cette photo…”

Cette “photo” à laquelle Ellard faisait référence était celle d’Alan Kurdi, le réfugié syrien de deux ans qui s’est noyé en Méditerranée en 2015. La photo du corps du tout-petit allongé face contre terre sur une plage, qui a fait la une du monde entier, déplacé des millions.

“Cela a eu un impact sur les élections canadiennes. Les dons ont exploséà cause de cette seule personne”, a déclaré Ellard. “Donc, lorsque nous pouvons attacher une histoire, un récit à quelque chose qui se passe, cela oblige à l’action – et cela le rend réel pour nous.”

Zamzam Jamac, une Somalienne déplacée par l’aggravation de la sécheresse due à l’échec des saisons des pluies, nourrit son enfant d’un an, Fatuma Botan, par sonde nasogastrique au service pédiatrique de l’hôpital Banadir, à Mogadiscio, en Somalie, le 24 septembre. (Feisal Omar/Reuters)

Toutes les photos de tragédie n’ont pas un impact aussi profond. Cela peut être dû au fait que nous avons vu des images d’enfants affamés pendant des décennies, nous désensibilisant peut-être.

Cela pourrait également être lié à un sentiment d ‘«altérité», a déclaré Ellard: Ils ne font pas partie de notre clan, donc, même si nous voyons la tragédie, cela ne nous émeut pas de la même manière que si cela se produisait plus près de nous. domicile.

Victimes du changement climatique

En ce qui concerne le changement climatique, il ne fait aucun doute que ce sont principalement les pays de l’hémisphère Nord qui sont les principaux émetteurs, surtout si l’on considère les émissions par habitant. Mais les pays du Sud sont confrontés à certaines des conséquences les plus importantes.

“Quand vous regardez une catastrophe, peu m’importe ce qu’elle est, elle affecte généralement les pauvres en premier. C’est aussi simple que cela”, a déclaré Jim Douris, chargé de projet à l’Organisation météorologique mondiale (OMM).

“Leurs infrastructures sont plus faibles. En règle générale, ils n’ont pas les ressources nécessaires pour répondre en soi aux avis, ou la capacité de se déplacer aussi rapidement que possible. Ils ont le plus de difficulté à se remettre d’une catastrophe.”

REGARDER | Les inondations au Nigeria déplacent plus d’un million de personnes : Les inondations au Nigeria déplacent plus d’un million de personnes Plus d’un million de personnes ont été déplacées par d’intenses inondations au Nigeria qui ont détruit des milliers de maisons et de fermes. C’est encore un autre pays gravement touché par les inondations cette année, et l’un des moins équipés pour y faire face.

Et, note-t-il, ces pays en développement sont ceux qui souffrent le plus des dommages économiques causés par les catastrophes météorologiques provoquées par le changement climatique.

Alors pourquoi est-ce que nous ne semblons pas agir pour l’atténuer, ou aider les nations les plus pauvres à mieux faire face ?

“Les principaux pays émetteurs ne font tout simplement pas assez pour faire face aux impacts qu’ils causent”, a déclaré Ian Fry, rapporteur spécial de l’ONU sur le changement climatique. “Ainsi, tout le concept de ‘pollueur-payeur’ n’est pas en train de jouer dans les débats internationaux pour le moment.”

La prochaine conférence de l’ONU sur le climat, la COP27, ou la Conférence des parties, aura lieu à Charm el-Cheikh, en Égypte, le mois prochain ; il s’agit de l’une des plus grandes réunions de pays du monde entier, travaillant à aborder les différents aspects du changement climatique.

L’une des questions soulevées lors de la COP26 était la nécessité d’un fonds pour les pertes et dommages, où les pays développés fourniraient un financement aux pays en développement qui sont déjà confrontés à des dommages liés au changement climatique, tels que la perte de récoltes. Les États-Unis, l’Australie et l’Union européenne se sont toutefois opposés à la proposition, préoccupés par les “grandes demandes d’indemnisation”.

Le ministre de la justice, de la communication et des affaires étrangères de Tuvalu, Simon Kofe, fait une déclaration à la COP26 alors qu’il se tient dans l’océan à Funafuti, Tuvalu, le 5 novembre 2021. Le ministre illustrait les défis de l’élévation du niveau de la mer due au changement climatique. (Ministère de la justice, de la communication et des affaires étrangères de Tuvalu)

Vendredi dernier, Fry a présenté un rapport à l’Assemblée générale des Nations Unies qui traitait précisément de cette question.

“Je suggère que le coût est si important qu’il doit être pris en charge au niveau de l’ONU, je pense – à un niveau supérieur, le secrétaire général”, a déclaré Fry. “Je recommande au secrétaire général de former un groupe d’experts en finance pour en quelque sorte travailler sur un fonds qui traitera ces pertes et dommages.”

Reste à savoir ce qu’il en adviendra, car les gros émetteurs craignent les répercussions.

Ellard, le psychologue de l’Université de Waterloo, a déclaré qu’il espérait que nous finirions par voir le monde, eh bien, comme un monde – et pas seulement en termes de la façon dont nous sommes personnellement affectés.

“Je suis optimiste dans le sens où il est possible d’avoir un monde juste – un monde plus juste que le nôtre”, a-t-il déclaré.

“Peut-être que nous n’arriverons jamais au point de les traiter aussi sérieusement que les impacts sur notre propre pays ou notre propre région. Mais nous pouvons faire mieux que nous ne l’avons fait.”